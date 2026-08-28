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सोने का रूटीन खराब होने को लेकर लोको पायलटों ने लगातार नाइट ड्यूटी की समीक्षा की मांग की

चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार दिन में सोने से शायद उतना अच्छा और गुणवत्तापूर्ण आराम न मिले, जितना रात को मिलता है.

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सोने का रूटीन खराब होने को लेकर लोको पायलटों ने लगातार नाइट ड्यूटी की समीक्षा की मांग की (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 8:25 AM IST

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नई दिल्ली: कई लोको पायलट ने नाइट ड्यूटी की समीक्षा की मांग की है, क्योंकि इसका शरीर पर बुरा असर पड़ता है. जब उन्हें लगातार चार-पांच रातों तक ड्यूटी करनी पड़ती है, तो सोने का रूटीन बिगड़ जाता है. उन्हें दिन में सोना पड़ता है, लेकिन अच्छी और सुकून भरी नींद लेना हमेशा आसान नहीं होता, जिससे थकान हो जाती है.

लोको पायलट चंडी प्रसाद ने कहा, 'रनिंग स्टाफ का सदस्य होने के नाते मुझे इससे कोई छूट नहीं है, इसलिए लगातार नाइट ड्यूटी के दौरान मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी, ड्यूटी से पहले थोड़ा फ्रेश महसूस करने के लिए मैं पेट ठीक रखने वाली दवा लेता हूँ. इसके बावजूद मुझे सिर में भारीपन और आम थकान जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं.'

प्रसाद ने कहा कि उन्हें बचपन से ही कम घंटे सोने की आदत है और वे किसी तरह इससे काम चला लेते हैं लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, और उनके कई साथियों को बहुत मुश्किल होती है जब उनकी नाइट ड्यूटी तय समय सीमा से ज़्यादा लंबी हो जाती है.

उन्होंने कहा, 'कुछ साल पहले नागपुर के एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी. इस रिपोर्ट में उन कई समस्याओं पर रोशनी डाली गई थी जो तब होती हैं जब किसी को तंग जगह पर लगातार खड़े रहना पड़ता है, या जब कोई लगातार ऐसी स्थितियों में काम करता है.

इसमें उन अलग-अलग शारीरिक समस्याओं का भी जिक्र था जो ऐसी स्थितियों में काम करने से हो सकती है. उस समय इस रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा हुई थी क्योंकि इसमें खास तौर पर लोकोमोटिव कैब के अंदर काम करने की स्थितियों और लोको पायलटों की सेहत पर उनके असर की जांच की गई थी.'

साउथ कोस्ट रेलवे मजदूर यूनियन (SCoRMU) के सदस्यों के अनुसार रनिंग स्टाफ की लगातार नाइट ड्यूटी की गिनती करने के लिए क्रू मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के तरीके में एक गड़बड़ी सामने आई है. इससे ड्यूटी के घंटों और आराम से जुड़े कानूनी नियमों के साथ इसके तालमेल को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है.

अभी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच की गई ड्यूटी के आधार पर लगातार नाइट ड्यूटी की पहचान करता है. हालाँकि, रेलवे सर्वेंट्स (काम के घंटे और आराम की अवधि) नियम, 2005 में 'रात' को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की अवधि के तौर पर परिभाषित किया गया है.

यूनियन ने कहा, 'समय के इस अंतर की वजह से रनिंग स्टाफ के बीच यह चिंता पैदा हो गई है कि क्या क्रू मैनेजमेंट सिस्टम की गिनती नाइट ड्यूटी की कानूनी परिभाषा को सही ढंग से दिखाती है.' अब मौजूदा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम नियमों और लगातार नाइट ड्यूटी की पहचान करने के तरीके की समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड से मांग की जा रही है.

स्टाफ यह स्पष्टता चाहता है कि क्या क्रू मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ़्टवेयर में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि नाइट ड्यूटी की गिनती सख्ती से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे वाली कानूनी परिभाषा के अनुसार की जा सके. इस मुद्दे पर बात करते हुए रेलवे कर्मचारी तन्मय रॉय ने ईटीवी भारत को बताया कि क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में कई समस्याओं को ठीक करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, 'तकनीकी तौर पर अगर किसी लोको पायलट को सुबह 4 बजे ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, तो उसे दो घंटे पहले स्टेशन पर रिपोर्ट करना होता है लेकिन ड्यूटी से पहले रिपोर्ट करने के इस समय को नाइट ड्यूटी नहीं माना जाता है.

उसे क्रू रेस्ट रूम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ हालात बहुत खराब है. इसी तरह अगर कोई ट्रेन ड्राइवर रात 11:30 बजे ड्यूटी खत्म करता है, तो उसे नाइट ड्यूटी या उससे जुड़े भत्ते के लिए योग्य नहीं माना जाता है.' लगातार नाइट ड्यूटी की संख्या मायने रखती है क्योंकि लोको पायलट को ड्यूटी पर आने से पहले ठीक होने और अच्छी नींद लेने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है.

रॉय ने पूछा, 'सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपनी सेहत और सतर्कता पर असर पड़े बिना कितने दिनों तक लगातार नाइट ड्यूटी कर सकता है? रॉय के मुताबिक यह मुद्दा तब और अहम हो जाता है जब नाइट ड्यूटी लगातार लगाई जाती हैं. रात में काम करना शरीर की प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम (जैविक घड़ी) के खिलाफ है, जबकि दिन में सोने से उतनी अच्छी नींद या आराम नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि नींद का चक्र बार-बार टूटने से कर्मचारी सोने के बाद भी थकान महसूस कर सकते हैं.

इस मामले पर चिंता जताते हुए यूनियन के सदस्य केवीआरके मूर्ति ने कहा कि रनिंग स्टाफ के लिए लगातार चार से पांच रात की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होता है और इससे सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है. उन्होंने कहा, 'लगातार रात की ड्यूटी से लोको पायलटों में थकान और तनाव होता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ता है. ऐसी थकान से रेलवे की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए सतर्कता और ध्यान बहुत जरूरी है.'

रेलवे स्टाफ के एक और सदस्य सूरज कौशिक ने बताया कि एक समस्या यह है कि सीएमएस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी का समय नहीं गिनता है. यह सिर्फ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय दिखाता है, जिससे दो घंटे छूट जाते हैं. रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन वे संबंधित विभाग से इसकी पुष्टि करेंगे.

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