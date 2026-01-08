ETV Bharat / bharat

घने कोहरे का असर: दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, कई फ्लाइट्स प्रभावित

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (22811) 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंची.

नई दिल्ली: उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है, जिसका सीधा असर रेल व हवाई यातायात पर पड़ रहा है. आज 8 जनवरी को देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं. कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से रेलवे परिचालन प्रभावित हो रहा है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मुंबई बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार सुपरफास्ट (22917) 1 घंटा 2 मिनट

इंटरसिटी एक्सप्रेस (14211) 1 घंटा 20 मिनट

उज्जैनी एक्सप्रेस (14309) 1 घंटा 27 मिनट

महाकौशल एक्सप्रेस (12189) 3 घंटे 24 मिनट

श्रीधाम सुपरफास्ट (12192) 2 घंटे 29 मिनट

बंदे भारत एक्सप्रेस (20171) करीब 3 घंटे



आनंद विहार स्टेशन का हाल

अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22411) और झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12817) एक से डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचीं, जबकि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गोड्डा–दिल्ली एक्सप्रेस (12049) व रुणिचा एक्सप्रेस (14088) भी लेट रहीं. इसके अलावा कई अन्य ट्रेनें 60 मिनट से कम की देरी से संचालित हुईं.

इंडिगो की दिल्ली–अमृतसर फ्लाइट 6E-5103 रद्द कर दी गई. स्पाइसजेट की दिल्ली–वाराणसी फ्लाइट SG-8718 व दिल्ली–श्रीनगर फ्लाइट SG-661 भी ऑपरेशन में नहीं रहीं. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली–अमृतसर फ्लाइट IX-1683 व एयर इंडिया की दिल्ली–गुवाहाटी फ्लाइट IX-1030 भी रद्द कर दी गईं, जबकि कुछ उड़ानें देरी से भी संचालित हुईं.

रेलवे व एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें. मौसम साफ होने तक कोहरे का असर बने रहने की संभावना जताई जा रही है.