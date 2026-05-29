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हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 5 मजदूरों की मौत; कई लोग फंसे, रेस्क्यू जारी

हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, मजदूरों की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान लोकेंद्र निषाद (22), कुलदीप निषाद (19), सावंत यादव (28), सभाजीत (30), पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) के रूप में हुई है. एक मजदूर राजेश पाल (42) के अभी फंसा हुआ है.

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 5 मजदूरों की मृत्यु हुई है. एक मजदूर अभी भी मलबे में दबा हुआ है. उसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस-प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं.

हमीरपुर: UP में गुरुवार देर रात आंधी-तूफान में हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया. हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कुछ श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है. मौके पर स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेश में लगी हैं.

रात 3 बजे हुआ हादसा: यह पुल हमीरपुर में बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है. थाना ललपुरा क्षेत्र के मोराकंदर परसानी और थाना कुरारा क्षेत्र के नैथी गांव को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है.

मौके पर राहत औऱ बचाव कार्य जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

गुरुवार रात करीब 3 बजे तेज बारिश और आंधी के दौरान निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया. उस समय कई मजदूर स्लैब के नीचे और आसपास सो रहे थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हमीरपुर में हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

CM योगी ने लिया हादसे का संज्ञान: मुख्यमंत्री योगी ने हमीरपुर हादसे का तत्काल संज्ञान लिया है. हादसे में हुई मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुःख व्यक्त किया. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है.

वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत-बचाव कार्य तेज करने का प्रशासन को निर्देश दिया है. SDRF के साथ राहत एवं रेस्क्यू अभियान तेज करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. मुख्यमंत्री ने घायलों का उचित इलाज करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है.

जिले में आंधी-तूफान से व्यवस्था चरमराई: उधर जिले में आए आंधी-तूफान से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं. बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कई मकानों के टीनशेड उड़ गए हैं. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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