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गुजरात के गांधीनगर में निर्माणाधीन साइट पर स्लैब गिरने से बड़ा हादसा, 15 मजदूर बचाये गए

गुजरात के गांधीनगर में एक निर्माणाधीन साइट पर हुए हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

GANDHINGAR SLAB COLLAPSES
गुजरात के गांधीनगर में कंस्ट्रक्शन साइट पर मेटल स्लैब गिरा (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 10:11 AM IST

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गांधीनगर: गुजरात के गांधीनगर के कुडासन इलाके में एक निर्माणाधीन साइट पर स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इसमें कई मजदूर फंस. राहत बचाव अभियान चलाया गया जिसके बाद 12 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

अधिकारियों ने कहा कि गांधीनगर में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा मेटल स्लैब गिरने के बाद पंद्रह मज़दूरों को बचा लिया गया, और उनमें से 12 को अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे कुडासन इलाके में हुई, जब चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान स्लैब गिर गया.

हादसे के बाद गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने साइट का दौरा किया और कहा कि बचाए गए 12 मज़दूरों को गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि तीन अन्य जिन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आईं, उन्हें छुट्टी दे दी गई. उन्होंने हादसे की जगह पर कहा, 'गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, हॉस्पिटल में भर्ती सभी 12 लोग सुरक्षित हैं, और किसी की भी हालत गंभीर नहीं है.' डिप्टी सीएम ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना की जानकारी ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'गांधीनगर के कुडासन में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर स्लैब गिरने की घटना के संबंध में, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बात की. स्थानीय प्रशासनिक सिस्टम ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया. सभी घायल मजदूर सुरक्षित हैं, और उन्हें मेडिकल इलाज दिया जा रहा है. मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्द ठीक हों.'

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी घटना स्थल का जायजा लिया

गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने एक अंडर-कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्लैब गिरने की जगह का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का रिव्यू किया. उन्होंने मौके पर हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एडमिनिस्ट्रेशन, फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों की कोशिशों का रिव्यू किया.

बीती देर रात कुडासन के तेजी से डेवलप हो रहे हब में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक अंडर-कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक बड़ा कंक्रीट स्लैब गिर गया, जिससे कई कंस्ट्रक्शन वर्कर भारी मलबे के नीचे दब गए. अब तक 12 घायल लोगों को बचाया गया और उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

यह घटना 'बॉस की द एम्पायर' की साइट पर हुई. यह न्यू गांधीनगर इलाके में चहल-पहल वाले अर्बानिया क्रॉस रोड्स के पास एक हाई-राइज शोरूम और ऑफिस कॉम्प्लेक्स है. नाइट-शिफ्ट के मजदूर स्ट्रक्चर पर एक्टिवली काम कर रहे थे, तभी एक नया बनाया गया फ्लोर स्लैब अचानक टूट गया. इससे एक भयानक चेन-रिएक्शन कोलैप्स हुआ और टनों वजनी कंक्रीट, स्टील रीइन्फोर्समेंट बार और स्टेजिंग मटीरियल नीचे गिर गया.

बड़े अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं: बड़े अधिकारी रेस्क्यू मिशन पर एक्टिव रूप से नजर रख रहे हैं, जिसमें गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के डीजीपी जी. एस. मलिक, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कुमार, गांधीनगर के एसपी और जीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर शामिल हैं.

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TAGGED:

GUJARAT SLAB COLLAPSE
WORKERS TRAPS BUILDING SITE
गांधीनगर बड़ा हादसा
निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा
GANDHINGAR SLAB COLLAPSES

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