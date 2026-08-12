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बिहार को स्वच्छ रोशनी देगी हिमाचल की मिनीरत्न! जमुई में सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत, 90 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन

SJVN के अनुसार, 75 मेगावाट का यह सोलर प्रोजेक्ट अपने पहले साल में करीब 90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा.

SJVN Green Energy Limited solar project in Jamui
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:55 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की की मिनीरत्न सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN ने स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने बिहार राज्य के जमुई जिले में 75 मेगावाट क्षमता वाले जमुई सोलर पावर प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है. यह परियोजना SJVN की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SJVN Green Energy Limited (SGEL) के माध्यम से विकसित की गई है.

जमुई सोलर प्रोजेक्ट में 90 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन

करीब 1,342 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार ये सोलर प्रोजेक्ट जमुई जिले के हदहदिया और ककनचौर गांव के पास विकसित किया गया है. लगभग 300 एकड़ जमीन पर तैयार इस परियोजना से बिहार को स्वच्छ और किफायती सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी. SJVN के मुताबिक, 75 मेगावाट का यह सोलर प्रोजेक्ट अपने पहले साल में करीब 90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा. वहीं, 25 साल की पूरी अवधि में परियोजना से लगभग 3,522 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है.

2.96 रुपये प्रति यूनिट बिजली

इस परियोजना से बनने वाली बिजली का टैरिफ 2.96 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है. कंपनी के अनुसार यह प्रतिस्पर्धी दर बिहार के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ती और स्वच्छ हरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगी. परियोजना का स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा. SJVN के अनुसार, प्रोजेक्ट से करीब 15 से 20 प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 5,100 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

SJVNL Projects in Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएनएल प्रोजेक्ट्स (ETV Bharat)

जमुई सोलर प्रोजेक्ट क्यों है महत्वपूर्ण?

  • बिहार के जमुई जिले के हदहदिया और ककनचौर गांव के पास 300 एकड़ जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट विकसित.
  • जमुई सोलर प्रोजेक्ट की लागत करीब 1,342 करोड़ रुपये.
  • 75 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट पहले साल में करीब 90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा.
  • सोलर परियोजना से बनने वाली बिजली टैरिफ 2.96 रुपये प्रति यूनिट.
  • परियोजना के संचालन से 82,250.74 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी.

सोलर प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी

जमुई सोलर प्रोजेक्ट पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. परियोजना के संचालन से अनुमानित तौर पर 82,250.74 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. इससे भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों और जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह परियोजना बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA), बिहार सरकार की ओर से जारी टेंडर के तहत विकसित की गई है. परियोजना का सफल संचालन SJVN की देशभर में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने की दिशा में एक और कदम है.

500 गीगावाट रिनवेबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिनवेबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है. जमुई सोलर पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू होना इसी दिशा में SJVN का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. कंपनी ने कहा है कि वह देश में अक्षय ऊर्जा का दायरा बढ़ाने और स्वच्छ, हरित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है.

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