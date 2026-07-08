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पलामू के सिक्का गांव में एक ही परिवार में छठी मौत, ड्रॉप्सी से पीड़ित है पूरा परिवार

पलामू के सिक्का गांव में एक रहस्यमय बीमारी से छठी मौत हुई है. वहीं, सातवें सदस्य का रिम्स में इलाज चल रहा है.

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पीड़ित परिवार का घर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
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पलामू: जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में कथित रहस्यमय बीमारी से एक ही परिवार में छठी मौत हो गई है. परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य लाखो देवी का मंगलवार देर रात रिम्स में मौत हो गई है. परिवार का सातवां सदस्य सुनील मेहता गंभीर रूप से बीमार है, जिसका रिम्स में इलाज चल रहा है.

19 जून को हुई थी पहली मौत

सिक्का गांव के रहने वाले कुलदीप मेहता की 19 जून को सबसे पहले मौत हुई थी. इसके बाद 20 जून को उनकी बेटी बबीता कुमारी, 26 जून को बेटी इंदु कुमारी, 28 जून को बहू श्वेता कुमारी, 29 जून को बेटा नकुल मेहता की मौत हो गई थी. जबकि कुलदीप मेहता की पत्नी लाखो देवी की 07-08 जुलाई को मौत हुई है.

पाटन के चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि लाखो देवी की मौत की सूचना मिली है. रिम्स में उसकी मौत हुई है. पूरे गांव के हालात पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे बनाए हुए हैं. इस गांव में सर्वे भी किया गया है, लेकिन इस परिवार के अलावा कोई दूसरा पीड़ित नहीं मिला है. हालांकि गांव में एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा. इस मौत मामले में बिसरा के रिपोर्ट का सभी को इंतजार है. उसके बाद ही घटना की वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी.

ड्रॉप्सी से पीड़ित है पूरा परिवार

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के हालात और जांच करने के बाद इस बिंदु पर पहुंचा था कि पूरा परिवार ड्रॉप्सी नामक बीमारी से पीड़ित है. 2011 के बाद भारत में ड्रॉप्सी का यह पहला मामला निकलकर सामने आया है. इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि परिवार जिस सरसों तेल का इस्तेमाल कर रहा था, उसमें आर्गेमोन मेक्सिकाना का तेल मिला हुआ था. रांची फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी ने आर्गेमोन मेक्सिकाना मिले होने की पुष्टी की थी. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग पीड़ितों का इलाज ड्रॉप्सी की बीमारी के आधार पर कर रहा है.

क्या है आर्गेमोन मेक्सिकाना

आर्गेमोन मेक्सिकाना एक कांटेदार खरपतवार है, जो पलामू इलाके में बड़े पैमाने पर पाया जाता है. इसे आम भाषा में कटैला और पीला धतूरा कहा जाता जाता है. फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री रांची के मुताबिक आर्गेमोन का तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. इस तेल का इस्तेमाल जानवरों के इलाज के लिए किया जाता है.

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DEATH DUE TO DROPSY IN PALAMU

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