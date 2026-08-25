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बैलून निगलने से छह साल के बच्चे की मौत

बैलून से खेल रहा था बच्चा, अचानक ही उसे निगल गया और उसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई.

Tirupattur
तिरुपत्तुर, पुलिस ने घटना की ली जानकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 5:13 PM IST

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तिरुपत्तुर : तमिलनाडु के तिरुपत्तुर में गुब्बारा निगलने से एक लड़के की मौत की चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. यह खबर उनके लिए है जो बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर जाते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसा खिलौना दे जाते हैं, जिसकी निगरानी करना संभव न हो. कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ.

घटना के अनुसार कुमार और सत्य तिरुपत्तुर जिले के नटरामपल्ली के पास बाचुर इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति हैं. वे कपड़े का व्यापार करते हैं. इस दंपत्ति के कुल पांच बच्चे हैं. सोमनाथ (6 साल) उनमें से एक है. कामकाज के सिलसिले में, सोमवार को कुमार और सत्य हमेशा की तरह कपड़े के व्यापार के लिए बरगुर गए थे.जब वे व्यापार के लिए जाते हैं, तो आमतौर पर कुमार के माता-पिता बच्चों की देखभाल करते हैं.

इसी तरह, कल भी वे दोनों बच्चों को अपने माता-पिता के पास छोड़कर व्यापार के लिए चले गए. इस दौरान, सोमनाथ उस गुब्बारे से खेल रहा था जो पिछले रविवार की शाम को उनके बाहर जाने पर उसके लिए खरीदा गया था.बताया जाता है कि लड़का गलती से गुब्बारा निगल गया. गुब्बारा सीधे उसके गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुटने लगा. नतीजतन, वह घर पर ही बेहोश हो गया.

घटना शाम करीब 7 या 7:30 बजे हुई, जो वह समय है जब कुमार और सत्य आमतौर पर घर लौटते हैं. उनके घर पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही लड़का बेहोश हो गया था. घबराए हुए माता-पिता और रिश्तेदारों ने तुरंत बच्चे को संभाला और इलाज के लिए नटरामपल्ली सरकारी अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया और उसके गले में फंसा गुब्बारा बाहर निकाला. अस्पताल में बच्चे का शव देखकर माता-पिता और रिश्तेदारों का रोना-बिलखना देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. इसके बाद, घटना की जानकारी मिलने पर नटरामपल्ली पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए कृष्णगिरि सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और गहन जांच कर रही है.

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