ETV Bharat / bharat

बैलून निगलने से छह साल के बच्चे की मौत

तिरुपत्तुर : तमिलनाडु के तिरुपत्तुर में गुब्बारा निगलने से एक लड़के की मौत की चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. यह खबर उनके लिए है जो बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर जाते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसा खिलौना दे जाते हैं, जिसकी निगरानी करना संभव न हो. कुछ ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ.

घटना के अनुसार कुमार और सत्य तिरुपत्तुर जिले के नटरामपल्ली के पास बाचुर इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति हैं. वे कपड़े का व्यापार करते हैं. इस दंपत्ति के कुल पांच बच्चे हैं. सोमनाथ (6 साल) उनमें से एक है. कामकाज के सिलसिले में, सोमवार को कुमार और सत्य हमेशा की तरह कपड़े के व्यापार के लिए बरगुर गए थे.जब वे व्यापार के लिए जाते हैं, तो आमतौर पर कुमार के माता-पिता बच्चों की देखभाल करते हैं.

इसी तरह, कल भी वे दोनों बच्चों को अपने माता-पिता के पास छोड़कर व्यापार के लिए चले गए. इस दौरान, सोमनाथ उस गुब्बारे से खेल रहा था जो पिछले रविवार की शाम को उनके बाहर जाने पर उसके लिए खरीदा गया था.बताया जाता है कि लड़का गलती से गुब्बारा निगल गया. गुब्बारा सीधे उसके गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुटने लगा. नतीजतन, वह घर पर ही बेहोश हो गया.