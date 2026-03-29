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बेंगलुरु में छह साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, यूकेलिप्टस के बाग में मिली लाश

बेंगलुरु: शहर में एक छह साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर शव को यूकेलिप्टस के बाग में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन अंतर्गत यह वारदात हुई. असम के एक दंपती की बेटी की हत्या कर दी गई. वहीं लड़की का शव शुक्रवार रात करीब 10 बजे विथिसांद्रा में यूकेलिप्टस के बाग से बरामद किया गया.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, पुलिस को शक है कि यह अपराध जान-पहचान वालों ने किया है. असम का रहने वाला यह दंपती एक साल पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेंगलुरु आया था. साथ ही विट्टासंद्रा के एक अपार्टमेंट में वह क्लीनर का काम करता था और पास के एक गोदाम में रहता था.

घटना के मुताबिक लड़की गुरुवार शाम को लापता हो गई इस पर परिवार वालों ने उसे हर जगह उसे ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को लड़की के पिता पुलिस स्टेशन आए और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. इस बीच, शुक्रवार रात करीब 10 बजे लोगों से मिली जानकारी के आधार पर, विट्टासंद्रा में यूकेलिप्टस के बाग में एक लड़की की लाश बरामद की गई.