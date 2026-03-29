बेंगलुरु में छह साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, यूकेलिप्टस के बाग में मिली लाश
पीड़ित असम के एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी और उसका शव यूकेलिप्टस के बाग से बरामद किया गया.
Published : March 29, 2026 at 2:23 PM IST
बेंगलुरु: शहर में एक छह साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर शव को यूकेलिप्टस के बाग में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन अंतर्गत यह वारदात हुई. असम के एक दंपती की बेटी की हत्या कर दी गई. वहीं लड़की का शव शुक्रवार रात करीब 10 बजे विथिसांद्रा में यूकेलिप्टस के बाग से बरामद किया गया.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, पुलिस को शक है कि यह अपराध जान-पहचान वालों ने किया है. असम का रहने वाला यह दंपती एक साल पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेंगलुरु आया था. साथ ही विट्टासंद्रा के एक अपार्टमेंट में वह क्लीनर का काम करता था और पास के एक गोदाम में रहता था.
घटना के मुताबिक लड़की गुरुवार शाम को लापता हो गई इस पर परिवार वालों ने उसे हर जगह उसे ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को लड़की के पिता पुलिस स्टेशन आए और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. इस बीच, शुक्रवार रात करीब 10 बजे लोगों से मिली जानकारी के आधार पर, विट्टासंद्रा में यूकेलिप्टस के बाग में एक लड़की की लाश बरामद की गई.
पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की गई तो पता चला कि बदमाशों ने लड़की को किडनैप किया था और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद लड़की के शव को यूकेलिप्टस के बाग में फेंक दिया था.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, शक है कि यह हत्या जान-पहचान वालों ने किसी दुश्मनी के कारण की है, फिलहाल जांच चल रही है. मेडिकल जांच के अनुसार, पुलिस ने बताया कि लड़की पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.
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