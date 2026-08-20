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होमवर्क पूरा नहीं किया तो टीचर ने थप्पड़ मारा, LKG छात्र की हुई मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गुरुवार को होमवर्क पूरा न करने पर कथित तौर पर टीचर के थप्पड़ मारने के बाद क्लासरूम में गिरे छह साल के एक बच्चे की मौत हो गई. मृतक, प्रणय तेजा, 'वन टाउन' के एक प्राइवेट स्कूल में एलकेजी का छात्र था. क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज में टीचर को होमवर्क न करने पर प्रणय को डांटते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद टीचर ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कुछ ही सेकंड बाद प्रणय गिर पड़ा. उसके बाद प्रणय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि, बच्चे की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया. इस घटना से नाराज होकर प्रणय के माता-पिता और रिश्तेदारों ने किंग जॉर्ज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टीचर ने प्रणय को थप्पड़ मारा, जिससे उसकी मौत हो गई. उन्होंने प्रणय पर हमला करने वाले टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा की निगरानी बढ़ाने की मांग की. परिवार के अनुसार, प्रणय गुरुवार सुबह घर से निकला था और पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था. उसके पिता ने बताया कि प्रणय ने खुद उस दिन स्कूल जाने की जिद की थी.