होमवर्क पूरा नहीं किया तो टीचर ने थप्पड़ मारा, LKG छात्र की हुई मौत
होमवर्क पूरा न करने पर कथित तौर पर टीचर द्वारा डांटने और थप्पड़ मारने के बाद 6 वर्षीय एलकेजी छात्र की मौत हो गई.
Published : August 20, 2026 at 10:25 PM IST
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गुरुवार को होमवर्क पूरा न करने पर कथित तौर पर टीचर के थप्पड़ मारने के बाद क्लासरूम में गिरे छह साल के एक बच्चे की मौत हो गई.
मृतक, प्रणय तेजा, 'वन टाउन' के एक प्राइवेट स्कूल में एलकेजी का छात्र था. क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज में टीचर को होमवर्क न करने पर प्रणय को डांटते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद टीचर ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कुछ ही सेकंड बाद प्रणय गिर पड़ा.
उसके बाद प्रणय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि, बच्चे की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया.
इस घटना से नाराज होकर प्रणय के माता-पिता और रिश्तेदारों ने किंग जॉर्ज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टीचर ने प्रणय को थप्पड़ मारा, जिससे उसकी मौत हो गई.
उन्होंने प्रणय पर हमला करने वाले टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा की निगरानी बढ़ाने की मांग की. परिवार के अनुसार, प्रणय गुरुवार सुबह घर से निकला था और पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था. उसके पिता ने बताया कि प्रणय ने खुद उस दिन स्कूल जाने की जिद की थी.
पिता ने बताया कि, दोपहर के करीब उन्हें फोन आया और बताया गया कि प्रणय के साथ कुछ हुआ है, हालांकि यह फोन सीधे स्कूल से नहीं आया था. उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि स्कूल जाने से पहले उनका बेटा बीमार था. उन्होंने कहा, "वह कल रात खुशी-खुशी खेल रहा था और आज सुबह ठीक-ठाक उठा था. उसे कोई वायरल बुखार या सेहत से जुड़ी कोई और तकलीफ नहीं थी."
परिवार के एक सदस्य ने बताया कि क्लास टीचर और स्कूल प्रशासन के पास माता-पिता के फोन नंबर होने के बावजूद, उन्हें सूचित करने के बजाय स्टाफ प्रणय को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ले गया और एडमिशन नोट में लिखा कि स्कूल के मैदान में खेलते समय वह गिर गया था. उन्होंने कहा कि स्कूल में तो कोई खेल का मैदान ही नहीं है. पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और टीचर को हिरासत में लिया जा सकता है.
इस बीच, राज्य के शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर एक पोस्ट में दोषियों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने इस घटना को दुखद करार दिया. उन्होंने कहा कि, यह दुखद है कि, विशाखापत्तनम के एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की पिटाई से छह साल के प्रणय तेजा की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि, दोषियों और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि, इस नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है लेकिन सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है.
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