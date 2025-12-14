ETV Bharat / bharat

उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 6 से अधिक घायल

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर पीर बावजी के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. इस हादसे में एक के बाद एक छह वाहन आपस में टकरा गए, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, छह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की भयावहता इतनी थी कि हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिंडवाड़ा की ओर से आ रहा पत्थरों से लदा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. इसी दौरान सामने से आ रहे एक टैंकर से उसकी जोरदार टक्कर हुई. टक्कर के बाद ट्रेलर दूसरी लेन में जाकर पलट गया, जिससे पीछे से आ रही तीन कारें और एक अन्य वाहन भी उससे टकरा गए. हादसे में एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इसे भी पढे़ं- हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, संगरिया के मानकसर के पास निजी बस पलटी, 3 की मौत, 14 घायल