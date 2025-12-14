उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 6 से अधिक घायल
उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित ट्रेलर की टक्कर से के बाद छह वाहन आपस में टकरा गए. हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा.
Published : December 14, 2025 at 7:23 PM IST
उदयपुर: जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर पीर बावजी के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. इस हादसे में एक के बाद एक छह वाहन आपस में टकरा गए, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, छह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की भयावहता इतनी थी कि हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिंडवाड़ा की ओर से आ रहा पत्थरों से लदा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. इसी दौरान सामने से आ रहे एक टैंकर से उसकी जोरदार टक्कर हुई. टक्कर के बाद ट्रेलर दूसरी लेन में जाकर पलट गया, जिससे पीछे से आ रही तीन कारें और एक अन्य वाहन भी उससे टकरा गए. हादसे में एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
घायलों का इलाज जारी: घटना स्थल पर मौजूद भाजपा उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष पुष्करलाल तेली ने बताया कि हादसे के बाद कई लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए थे. अलग-अलग वाहनों में फंसे लोगों को स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे हटाने में काफी समय लगा. पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.