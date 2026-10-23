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भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को भारत से बाहर रहने की मिली अनुमति

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( file photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के छह यूक्रेनी नागरिकों को 24 फरवरी तक भारत से बाहर रहने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइके को भी अमेरिका जाने की अनुमति दे दी. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील राहुल त्यागी ने कहा कि इस मामले की जांच आगे जारी है और वो जांच की प्रगति को लेकर सुनवाई की अगली तिथि को कोर्ट को बताएगा.

इससे पहले 24 सितंबर को कोर्ट ने मैथ्यू आरोन वैन डाइके और छह यूक्रेनी नागरिकों को अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दे दी थी. वहीं एनआईए ने 8 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में सात विदेशी आरोपियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाया गया है. मामले में मैथ्यू आरोन वैन डाइके के अलावा यूक्रेन के छह नागरिकों पेट्रो हुर्बा, टरस स्लिवियाक, इवान सुकमानोवस्की, मैरियन स्टेफानकीव, मास्कीम होंचारुक और विक्टर कामिंसिकी शामिल हैं. एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन चार्जशीट में यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गई हैं.