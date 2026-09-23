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भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत मिली

कोर्ट ने इन्हें एक-एक लाख रुपये के नकद मुचलके पर डिफॉल्ट जमानत दी. वहीं मैथ्यू एरॉन वैन डाइके की जमानत शर्त में बदलाव किया. पढ़ें-

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 7:37 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों का बुधवार को एक-एक लाख रुपये के नकद मुचलके (कैश बॉन्ड) पर डिफॉल्ट जमानत दे दी है. इनके नाम पेट्रो हुर्बा, टरस स्लिवियाक, इवान सुकमानोवस्की, मैरियन स्टेफानकीव, मास्कीम होंचारुक और विक्टर कामिंसिकी हैं. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के सामने समझौते (कंपाउंडिंग) के आधार पर इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत अपराधों से बरी कर दिया है. एफआरआरओ ने प्रत्येक आरोपी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इससे पहले कोर्ट ने 18 सितंबर को इसी मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइके को जमानत दी थी. कोर्ट ने डाइके को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही रकम के जमानती के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया था. लेकिन बुधवार को कोर्ट ने मैथ्यू एरॉन वैन डाइके पर लगाई गई जमानत की शर्त में भी बदलाव किया है और उन्हें एक लाख रुपये का जमानत बॉन्ड भरने से छूट दे दी है. अब उन्हें एक लाख रुपये के कैश बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा.

एनआईए ने 8 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में सात विदेशी आरोपियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाया गया है. एनआईए ने चार्जशीट में मैथ्यू आरोन वैन डाइके के अलावा यूक्रेन के उपरोक्त सभी छह आरोपियों के नाम भी शामिल किए थे. एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन चार्जशीट में यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गईं. इसी आधार पर अदालत ने माना कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त हो गया है.

यह है मामला: एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक, इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. इन पर यह आरोप भी है कि ये यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे.

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