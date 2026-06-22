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ऑपरेशन टाइगर का असर! प्रताप सरनाईक का दावा, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद आज करेंगे बड़ा ऐलान

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे (डिजाइन इमेज) ( ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत की चर्चा को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि, शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि, ऐसा होने से संसद में पार्टी की ताकत में इजाफा होगा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पत्रकारों से बातचीत में सरनाइक ने कहा कि, आज दोपहर 3 बजे शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद आधिकारिक तौर पर शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लेंगे. उन्होंने कहा कि, ऐसा होने से शिवसेना में सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी और पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि, शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र दिया है. प्रताप सरनाईक (ETV Bharat) प्रताप सरनाइक ने कहा कि, ऑपरेशन टाइगर पूरे 365 दिन चलता है. बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले छह सांसद आज दोपहर 3 बजे शिवसेना में शामिल हो रहे हैं. हम उनका स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा, "हम संजय राउत का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से पहले विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए, और अब छह सासंद हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं." इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने कहा, "जाने वाले गए.. हम सहमत हैं (सामना में जो छपा है)."