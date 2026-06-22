ऑपरेशन टाइगर का असर! प्रताप सरनाईक का दावा, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद आज करेंगे बड़ा ऐलान
प्रताप सरनाइक का दावा है कि, उद्धव शिवसेना के छह सासंद आज शिंदे की शिवसेना का दामन थामेंगे.
Published : June 22, 2026 at 1:24 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत की चर्चा को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि, शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि, ऐसा होने से संसद में पार्टी की ताकत में इजाफा होगा.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पत्रकारों से बातचीत में सरनाइक ने कहा कि, आज दोपहर 3 बजे शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद आधिकारिक तौर पर शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लेंगे. उन्होंने कहा कि, ऐसा होने से शिवसेना में सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी और पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि, शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र दिया है.
प्रताप सरनाइक ने कहा कि, ऑपरेशन टाइगर पूरे 365 दिन चलता है. बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले छह सांसद आज दोपहर 3 बजे शिवसेना में शामिल हो रहे हैं. हम उनका स्वागत करते हैं.
उन्होंने कहा, "हम संजय राउत का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से पहले विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए, और अब छह सासंद हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं." इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने कहा, "जाने वाले गए.. हम सहमत हैं (सामना में जो छपा है)."
इस बीच, शिवसेना एमएलसी डॉ. मनीषा कायंडे ने कहा कि उनके पास इस खबर की, आधिकारिक पुष्टि नहीं है. उन्होंने कहा, "कोई भी बागी नहीं है. वे 'शिव सैनिक' हैं जो शिवसेना में शामिल हो रहे हैं. मेरे पास इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. एकनाथ शिंदे ने निश्चित रूप से इसका स्वागत किया है."
उन्होंने आगे कहा, "कल, ओमराजे निंबालकर ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था, और दूसरे सांसद भी अपने मतदाताओं से मिले थे. आज कुछ अच्छी खबर आएगी." ऐसा होने पर, शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें वे बागी पार्टी के सासंदों के चुनाव क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे.
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के साझा किए गए शेड्यूल के मुताबिक, उद्धव ठाकरे 27 जून को यवतमाल जाकर कैंपेन शुरू करेंगे, उसके बाद विदर्भ के वाशिम और मराठवाड़ा इलाके के हिंगोली जाएंगे. 28 जून को वे परभणी और धाराशिव जाएंगे, और उसके बाद 29 जून को शिरडी जाएंगे.
यवतमाल-वाशिम सांसद संजय देशमुख, हिंगोली सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर, परभणी सासंद संजय जाधव, शिरडी सासंद भाऊसाहेब वाकचौरे, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सासंद संजय दीना पाटिल, और उस्मानाबाद सांसद ओमप्रकाश राजे निंबालकर वे लोग थे जो शिवसेना (यूबीटी) संसदीय पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए और उनके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है.
(इनपुट-ANI)
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