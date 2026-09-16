ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में गणेश विसर्जन के दौरान छह छात्रों की मौत, सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )