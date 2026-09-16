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तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में गणेश विसर्जन के दौरान छह छात्रों की मौत, सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में गणेश विसर्जन के दौरान छह छात्रों की मौत पर सीएम रेड्डी ने दुख जताया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 11:06 PM IST

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संगारेड्डी: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पटनचेरू पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पेद्दाकंजरला गांव में गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल छह छात्रों की मौत हो गई. गांव के गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने के जुलूस में हिस्सा लेते समय छह छात्र गलती से नेरेडू चेरुवु (टैंक) में गिर गए.

गांववालों ने तुरंत मदद की
जो लोग टैंक में गिरे थे उन्हें बाहर निकालकर और अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी. मरने वालों की पहचान नरसिम्हा (21), तेजा (17), सिद्धार्थ (17), गणेश (18), सुमंत रेड्डी (17), और उदय किरण (22) के तौर पर हुई है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख जताया
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और मरने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई. उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को मदद देने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि गणेश विसर्जन के दौरान हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

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संगारेड्डी में छह छात्रों की मौत
गणेश विसर्जन के दौरान हादसा
SIX STUDENTS DIED IN TELANGANA

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