नवी मुंबई: दीपावली के दिन आग लगने की घटनाओं में 6 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में घर में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में कुछ 6 लोगों की मौत हो गई.
Published : October 21, 2025 at 1:01 PM IST
नवी मुंबई: दीपावली के दिन कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं. महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कामोठे इलाके की एक इमारत में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, नवी मुंबई के वाशी में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई. इस तरह, नवी मुंबई के वाशी और कामोठे में आग लगने की घटनाओं में कुल छह लोगों की मौत हो गई.
कामोठे में मां-बेटी की मौत
कामोठे में अग्निकांड में रेखा सिसोदिया और उनकी बेटी पायल सिसोदिया की मौत हो गई. नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 36 स्थित अंबे श्रद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी में आग लग गई. आग का पता चलते ही इमारत में मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए. आग बुझाने के लिए दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. वे इमारत पर चढ़े और तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. अंबे श्रद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरा नंबर 301 में आग लग गई. तभी तीसरी मंजिल पर स्थित घर में दो सिलेंडर फट गए.
अधिकारियों ने बताया कि सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच कमोठे की एक सोसाइटी में आग लगने के बाद, जब तक लोग इमारत से बाहर निकलते, आग तेजी से फैलती गई. आग बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित घर के तीन लोग बाहर निकल आए. हालांकि, मां और बेटी अंदर फंसी रहीं. दमकल विभाग ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की. आग बुझाने के बाद जब दमकलकर्मी अंदर घुसे तो मां-बेटी के जले शव मिले, जिनकी जलने से मौत हो गई. दोनों के अंदर फंसे रहने का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है. हालांकि, इस घटना से कमोठे इलाके में मातम पसर गया है.
वाशी में आग लगने से चार की मौत
वाशी के सेक्टर 14 स्थित एमजी कॉम्प्लेक्स में रहेजा रेजीडेंसी की बी विंग की 10वीं मंजिल पर आधी रात को आग लग गई. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन, इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है. नवी मुंबई के कामोठे और वाशी में लगी इस आग में कुल छह लोगों की मौत हो गई है। लेकिन, दिवाली के दिन लगी इस आग ने दो परिवारों को तबाह कर दिया है.
यह भी पढ़ें- नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर', 84 साल की आयु में असरानी का निधन