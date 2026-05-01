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तेलंगाना: हैदराबाद में सड़क पर खड़ी लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 6 लोगों की मौत

हैदराबाद में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. मरने वाले सभी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं.

Accident on ORR at Shamshabad.. Six people died
हैदराबाद में सड़क पर खड़ी लॉरी से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 6 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 7:40 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर एक तेज रफ्तार कार के सड़क पर खड़ी लॉरी से टकरा जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक यह दुर्घटना आज अपराह्न हुई जब तेज रफ्तार कार ने लॉरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण मौके पर ही छह लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. खबर के मुताबिक, आउटर रिंग रोट (ORR) एग्जिट-16 पर खड़ी एक लॉरी को एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी. मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं.

Six People killed after car crashes into stationary lorry in Hyderabad
सड़क पर खड़ी लॉरी से टकरा जाने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए (ETV Bharat)

सड़क हादसा इतना भीषण था कि, कार लॉरी के पिछले हिस्से में जा फंसी. पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया. बड़ी मुश्किल से गाड़ी से शव निकाले गए. हादसे के समय कार में सात लोग सवार थे. माना जा रहा है कि हादसे का कारण तेज स्पीड थी.

पुलिस ने सभी मरने वालों की पहचान सिरसिला के रहने वालों के तौर पर की है. ये सभी हैदराबाद के रहने वाले थे और घटना के समय यादगिरी गुट्टा से लौट रहे थे. मरने वाले सभी एक ही परिवार के हैं.

ये भी पढ़ें: ओडिशा के जंगल में दो अलग-अलग सड़क हादसे, 4 लोगों की मौत...3 घायल

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