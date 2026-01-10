ETV Bharat / bharat

ओडिशा : एक निजी प्लेन क्रैश, पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल

ओडिशा में एक निजी एयरलाइन के छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से छह लोग घायल हो गए.

A private plane crashes in Odisha
ओडिशा में एक निजी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त (@industryodishaa)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राउरकेला/भुवनेश्वर : ओडिशा के राउरकेला के पास शनिवार को एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया. इसमें पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल हो गए. चार घायलों को राउरकेला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जबकि दो यात्रियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस बारे में जानकारी देते हुए ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी बी जेना ने बताया कि राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे नौ सीटों वाले एक निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उन्होंने बताया कि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. यह हादसा राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में हुआ. मंत्री ने कहा कि ईश्वर की कृपा से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है.

वहीं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने बताया, ‘‘यह विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. लेकिन विमान राउरकेला से 10 किलोमीटर पहले उतरते समय हादसे का शिकार हो गया. विमान में चार यात्री और चालक दल के दो सदस्य सवार थे. सभी सुरक्षित हैं. यह इंडिया वन एयरलाइंस का विमान है. विमान का नंबर सी-208 है.’’

मंत्री जेना ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे निदेशक जल्द ही हादसा स्थल का मुआयना करेंगे."

दूसरी तरफ हादसे के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि यह राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित नियमित उड़ान थी.

ये भी पढ़ें- पंजाब: घने कोहरे से बस और कार में भीषण टक्कर, 4 की मौत

TAGGED:

PRIVATE AIRCRAFT
CRASH LANDING
ROURKELA ODISHA
एक निजी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त
PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.