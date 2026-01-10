ETV Bharat / bharat

ओडिशा : एक निजी प्लेन क्रैश, पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल

ओडिशा में एक निजी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त ( @industryodishaa )

राउरकेला/भुवनेश्वर : ओडिशा के राउरकेला के पास शनिवार को एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया. इसमें पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल हो गए. चार घायलों को राउरकेला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जबकि दो यात्रियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस बारे में जानकारी देते हुए ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी बी जेना ने बताया कि राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे नौ सीटों वाले एक निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उन्होंने बताया कि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. यह हादसा राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में हुआ. मंत्री ने कहा कि ईश्वर की कृपा से यह कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है.