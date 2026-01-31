ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: बीदर में संदिग्ध वस्तु में विस्फोट, स्कूली बच्चों समेत 6 घायल

बीदर (कर्नाटक): बीदर जिले के हुमानाबाद तालुक के एक गांव में शनिवार सुबह एक संदिग्ध वस्तु में विस्फोट होने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं.

यह घटना मोलकेरा गांव में एक सड़क पर हुई. इससे गांववालों में दहशत फैल गई है. सूचना मिलने पर, हुमानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की. घटनास्थल से विस्फोट के नमूने लेने के लिए बाद में फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई. जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप गुंटी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और विस्फोट की प्रकृति का जायजा लिया.

मंत्री ईश्वर खंड्रे ने दिए जांच के आदेश

बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने रहस्यमयी धमाके में बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने पर हैरानी जताई और घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीदर जिले के हुमानाबाद तालुक के मोलकेरा गांव में मंदिर रोड पर एक संदिग्ध वस्तु के फटने से स्कूल जा रहे बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया है.