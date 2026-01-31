ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: बीदर में संदिग्ध वस्तु में विस्फोट, स्कूली बच्चों समेत 6 घायल

कर्नाटक के बीदर जिले में संदिग्ध वस्तु में विस्फोट होने से स्कूली बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Six People including children injured in mysterious explosion in Bidar Karnataka
कर्नाटक: बीदर में संदिग्ध वस्तु में विस्फोट, स्कूली बच्चों समेत 6 घायल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 7:08 PM IST

बीदर (कर्नाटक): बीदर जिले के हुमानाबाद तालुक के एक गांव में शनिवार सुबह एक संदिग्ध वस्तु में विस्फोट होने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं.

यह घटना मोलकेरा गांव में एक सड़क पर हुई. इससे गांववालों में दहशत फैल गई है. सूचना मिलने पर, हुमानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की. घटनास्थल से विस्फोट के नमूने लेने के लिए बाद में फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई. जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप गुंटी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और विस्फोट की प्रकृति का जायजा लिया.

मंत्री ईश्वर खंड्रे ने दिए जांच के आदेश
बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने रहस्यमयी धमाके में बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने पर हैरानी जताई और घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीदर जिले के हुमानाबाद तालुक के मोलकेरा गांव में मंदिर रोड पर एक संदिग्ध वस्तु के फटने से स्कूल जा रहे बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया है.

उन्होंने आगे कहा, "मैंने घायलों को तुरंत सही इलाज देने और जिला प्रशासन को मेडिकल खर्च उठाने का निर्देश दिया है. मैंने जिला पुलिस अधीक्षक और एक विस्फोटक विशेषज्ञ को मौके पर भेजा है, विस्फोट स्थल से नमूने एकत्र किए हैं और पूरी जांच का आदेश दिया है."

