फतेहाबाद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 6 लोगों की मौत से शोक में डूबा गांव, मुकाम दर्शन कर लौट रहे थे
हरियाणा के फतेहाबाद के एक ही परिवार के 6 लोगों की राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में मौत हो गई है.
Published : June 15, 2026 at 6:48 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 6:59 PM IST
फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मताना गांव के एक परिवार पर सोमवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. राजस्थान के बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. परिवार बीकानेर स्थित मुकाम धाम में दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहा था.
मुकाम धाम से रवाना हुए थे : जानकारी के अनुसार, मताना गांव निवासी ओमप्रकाश सुथार अपने परिवार के साथ रविवार को मुकाम धाम के लिए रवाना हुए थे. सोमवार सुबह दर्शन करने के बाद सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर फतेहाबाद लौट रहे थे. दोपहर करीब ढाई बजे श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हेमासर गांव के पास उनकी कार की सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई.
कार के उड़े परखच्चे : टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सड़क पर कई फीट तक टायरों के घिसटने के निशान दिखाई दिए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दुर्घटना में ओमप्रकाश सुथार, उनकी पत्नी सोरमा देवी, बेटी प्रमिला, पोता रोनित और दोहती यशवी और खुशी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरी दोहती तन्वी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पहले श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी ले जाया गया और बाद में हालत नाजुक होने पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.
31 मई को रिटायर हुए थे : बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश सुथार हाल ही में फतेहाबाद के डीडीपीओ कार्यालय से सीनियर अकाउंटेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका रिटायरमेंट 31 मई को हुआ था. परिवार की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो गए. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्रीडूंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
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