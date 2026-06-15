ETV Bharat / bharat

फतेहाबाद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 6 लोगों की मौत से शोक में डूबा गांव, मुकाम दर्शन कर लौट रहे थे

हरियाणा के फतेहाबाद के एक ही परिवार के 6 लोगों की राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे में मौत हो गई है.

Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
फतेहाबाद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 6:48 PM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मताना गांव के एक परिवार पर सोमवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. राजस्थान के बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. परिवार बीकानेर स्थित मुकाम धाम में दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहा था.

मुकाम धाम से रवाना हुए थे : जानकारी के अनुसार, मताना गांव निवासी ओमप्रकाश सुथार अपने परिवार के साथ रविवार को मुकाम धाम के लिए रवाना हुए थे. सोमवार सुबह दर्शन करने के बाद सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर फतेहाबाद लौट रहे थे. दोपहर करीब ढाई बजे श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हेमासर गांव के पास उनकी कार की सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई.

Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
ट्रक से जोरदार टक्कर (ETV Bharat)

कार के उड़े परखच्चे : टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सड़क पर कई फीट तक टायरों के घिसटने के निशान दिखाई दिए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दुर्घटना में ओमप्रकाश सुथार, उनकी पत्नी सोरमा देवी, बेटी प्रमिला, पोता रोनित और दोहती यशवी और खुशी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरी दोहती तन्वी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पहले श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी ले जाया गया और बाद में हालत नाजुक होने पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
कार के उड़ गए परखच्चे (ETV Bharat)

31 मई को रिटायर हुए थे : बताया जा रहा है कि ओमप्रकाश सुथार हाल ही में फतेहाबाद के डीडीपीओ कार्यालय से सीनियर अकाउंटेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका रिटायरमेंट 31 मई को हुआ था. परिवार की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो गए. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए श्रीडूंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
31 मई को रिटायर हुए थे (ETV Bharat)
Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
ओमप्रकाश सुथार (ETV Bharat)
Six people from Fatehabad Haryana died in a road accident in Bikaner Rajasthan
पत्नी सोरमा देवी के साथ ओमप्रकाश सुथार (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फतेहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 52 सीटर बस पलटी, मची चीख-पुकार, तीन की मौत, चालक फरार

ये भी पढ़ें : नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4 की मौत, 2 घायल, राजस्थान नंबर की कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम की सड़कों पर 'मौत' बनकर दौड़ी रोडवेज बस, एक की मौत, तीन वाहनों को भी मारी टक्कर

Last Updated : June 15, 2026 at 6:59 PM IST

TAGGED:

FATHEHABAD FAMILY DEATH IN RJ
BIKANER ROAD ACCIDENT DEATH
फतेहाबाद के परिवार की मौत
राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा
FATHEHABAD FAMILY DEATH IN RJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.