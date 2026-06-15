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फतेहाबाद के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 6 लोगों की मौत से शोक में डूबा गांव, मुकाम दर्शन कर लौट रहे थे

फतेहाबाद : हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मताना गांव के एक परिवार पर सोमवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. राजस्थान के बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. परिवार बीकानेर स्थित मुकाम धाम में दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहा था.

मुकाम धाम से रवाना हुए थे : जानकारी के अनुसार, मताना गांव निवासी ओमप्रकाश सुथार अपने परिवार के साथ रविवार को मुकाम धाम के लिए रवाना हुए थे. सोमवार सुबह दर्शन करने के बाद सभी लोग स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर फतेहाबाद लौट रहे थे. दोपहर करीब ढाई बजे श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के हेमासर गांव के पास उनकी कार की सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई.

ट्रक से जोरदार टक्कर (ETV Bharat)

कार के उड़े परखच्चे : टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सड़क पर कई फीट तक टायरों के घिसटने के निशान दिखाई दिए. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दुर्घटना में ओमप्रकाश सुथार, उनकी पत्नी सोरमा देवी, बेटी प्रमिला, पोता रोनित और दोहती यशवी और खुशी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरी दोहती तन्वी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पहले श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी ले जाया गया और बाद में हालत नाजुक होने पर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.