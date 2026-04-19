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कर्नाटक में बड़ा हादसा : कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत, सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

हादसे के बाद अस्पताल के बाहर जुटी लोगों की भीड़ ( ETV Bharat )

मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर तालुक में कावेरी नदी में डूब जाने से छह लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है. मृतकों में बेंगलुरू के ऐमन (13), यासीन (23), नेहान (22), ऊटी की फातिमा (30), के.आर. नगर के उमर (07) और के.अफीफा (13) शामिल हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों को स्थानीय नागरिकों ने बचा लिया. घायलों को के.आर. नगर पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. के.आर. नगर विधायक डी. रविशंकर ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टरों से जानकारी ली. घटना के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोग हॉस्पिटल के सामने जमा हो गए. वहीं एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी, एएसपी नागेश मल्लिक, के.आर. नगर पुलिस स्टेशन का स्टाफ मौके पर पहुंचा और जांच की. घटना के बारे एसपी बालादंडी ने बताया कि आठ लोग के.आर. नगर के बाहरी इलाके में कावेरी नदी में तैरने गए थे. इसी दौरान तीन नाबालिग समेत 6 लोग अचानक पानी में डूब गए.