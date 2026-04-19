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कर्नाटक में बड़ा हादसा : कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत, सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

कर्नाटक में कावेरी नदी में डूब जाने से छह लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हो गए.

Crowds gathered outside the hospital after the accident.
हादसे के बाद अस्पताल के बाहर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 8:53 PM IST

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मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर तालुक में कावेरी नदी में डूब जाने से छह लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है.

मृतकों में बेंगलुरू के ऐमन (13), यासीन (23), नेहान (22), ऊटी की फातिमा (30), के.आर. नगर के उमर (07) और के.अफीफा (13) शामिल हैं.

वहीं गंभीर रूप से घायल दो लोगों को स्थानीय नागरिकों ने बचा लिया. घायलों को के.आर. नगर पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

के.आर. नगर विधायक डी. रविशंकर ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टरों से जानकारी ली. घटना के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोग हॉस्पिटल के सामने जमा हो गए. वहीं एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी, एएसपी नागेश मल्लिक, के.आर. नगर पुलिस स्टेशन का स्टाफ मौके पर पहुंचा और जांच की.

घटना के बारे एसपी बालादंडी ने बताया कि आठ लोग के.आर. नगर के बाहरी इलाके में कावेरी नदी में तैरने गए थे. इसी दौरान तीन नाबालिग समेत 6 लोग अचानक पानी में डूब गए.

दो लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया. मरने वालों में से एक ऊटी का और दो मैसूर और बेंगलुरु के हैं. हम आगे जांच कर रहे हैं कि वे यहां क्यों आए थे.

सीएम ने शोक जताया, मुआवजे की घोषणा की: के.आर. नगर में अर्केश्वर मंदिर के पास कावेरी नदी में तैरने गए 6 लोगों के डूबने की घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ. उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मरने वालों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को यह दुख सहने की ताकत मिले. इस मानवीय चिंता के साथ कि मृतकों के परिवारों पर पैसे की दिक्कतों का और असर न पड़े, उन्हें 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

सीएम सिद्धारमैया ने एक बयान में कहा, "मैं चाहता हूं कि जो लोग इस हादसे में बच गए हैं और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वे जल्दी ठीक हों और अपने परिवारों के पास वापस लौटें."

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SIX PEOPLE DROWNED IN KAVERI RIVER
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