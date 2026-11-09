महाराष्ट्र : धाराशिव में आग लगने से एक ही परिवार को छह लोगों की मौत
महाराष्ट्र के धाराशिव में आग लगने से छह लोगों की जान चली गई. वहीं आंध्र प्रदेश में भी आग लगने की कई घटनाएं हुईं.
Published : November 9, 2026 at 1:36 PM IST
धाराशिव (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के धाराशिव तालुका के येडशी गांव में एक किराना दुकान में भीषण आग लग जाने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा.
बताया जाता है कि येडशी गांव में गोविंद करांडे की करांडे किराना एंड जनरल स्टोर नाम से दुकान है. इसी दुकान की ऊपरी मंजिल पर करांडे परिवार रहता था. घटना के समय घर में परिवार के लोग मौजूद थे. चूंकि आधी रात को दुकान में आग लगी ने विकराल रूप धारण कर लिया. वहीं ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार को बचने का मौका ही नहीं मिला. हादसे में छह लोगों की से मौत हो गई. एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है. यह घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई जब परिवार बिल्डिंग की ऊपरी मंज़िल पर सो रहा था.
घटना के संबंध में धाराशिव की एसपी रितु खोकर ने बताया, "धाराशिव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंदर येडशी गांव में कल रात करीब 2.30 बजे एक किराने की दुकान और उसके ऊपर बने घर में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई. क्योंकि किराने की दुकान में बहुत सारा प्लास्टिक का सामान और तेल के डिब्बे थे, इसलिए आग अचानक बहुत बढ़ गई. और घर के जो लोग ऊपर सो रहे थे, उनमें से चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, और नीचे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे दो लोग आग की चपेट में आने से मर गए. परिवार में सिर्फ एक जवान लड़का है जो स्थिर है..."
#WATCH | Dharashiv, Maharashtra: Six members of the same family were reportedly killed after a massive fire broke out at a house-cum-grocery store in Yedshi village during the early hours of today. The incident occurred around 2.30 AM when the family was asleep on the upper floor of the building.— ANI (@ANI) November 9, 2026
भिवंडी में पटाखे की चिंगारी से लगी आग
भिवंडी के कामतघर-ओसवालवाड़ी इलाके में पटाखे की चिंगारी से लकड़ी के बल्ले बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई. अंदर रखी मशीनरी और लकड़ी का सामान पूरी तरह जल गया. आग पास के गोदाम में भी फैल गई, जिसका इस्तेमाल इवेंट डेकोरेशन का सामान रखने के लिए किया जाता था.
गौरीपाड़ा इलाके में आग लगने से एक चॉल के पांच कमरे जल गए, जबकि गणेशनगर में एक बैग की दुकान में आग लग गई, ऐसा बताया जा रहा है कि यह आग दीये से लगी.
नागपुर में शोरूम में गाड़ियां जलीं, लाखों का नुकसान
नागपुर में पटाखे जलाने की वजह से शहर भर में आग लगने की 43 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिससे काफी नुकसान हुआ. इसमें देवनगर इलाके एक टू-व्हीलर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे 40 से 45 नई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं.
#WATCH | Dharashiv, Maharashtra: SP (Dharashiv) Ritu Khokar says, "Six people died due to a fire in a grocery shop and the house above it around 2.30 am last night in Yedsi village within the limits of Dharashiv rural police station, which is a very unfortunate incident. Because there were a lot of plastic items and oil cans in the grocery store, the fire suddenly increased a lot. And out of the people of the house who were sleeping upstairs, four people died due to suffocation, and two people who were trying to rescue themselves below died due to the fire. There is only one young man in the family who is stable..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
एक ही रात में एक साथ आग लगने की इतनी घटनाओं के कारण, शहर के फायर डिपार्टमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती थी, और उन्हें अलग-अलग घटनाओं पर काबू पाने के लिए जूझना पड़ा.
नासिक में सूखी घास और नारियल के पेड़ों में आग लगने से आग लगी
लक्ष्मी पूजन के दिन, पटाखे फोड़ने से नासिक शहर में आग लगने की 20 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिससे फायर ब्रिगेड बहुत व्यस्त रहा. शाम 6 बजे से आधी रात तक छह घंटे के अंदर शहर में आग लगने की 20 घटनाएं हुईं, जिससे अलग-अलग इलाकों में रहने वालों में डर का माहौल बन गया.
पुराने नासिक इलाके के मदीना चौक में एक स्क्रैप गोदाम में मामूली आग लग गई. इसके बाद, पंचवटी में श्री कालाराम मंदिर के पास पटाखों की वजह से एक और आग लग गई. इंदिरा नगर, नासिक रोड, अंबड़, सतपुर, केके वाघ कॉलेज एरिया और द्वारका में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आईं. फायर ब्रिगेड के मुताबिक, इनमें से ज़्यादातर आग खुली जगहों पर सूखी घास और नारियल के पेड़ों में आग लगने की वजह से लगी थीं.
फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए. कई जगहों पर फायरफाइटर्स ने तुरंत पानी के जेट भेजकर आग पर काबू पा लिया.
नासिक और नासिक रोड इलाकों में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए कुल 22 फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया. देर रात, नासिक रोड-देवलाली हाईवे पर विहितगांव सिग्नल के पास एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह आग पटाखों की वजह से लगी - जिससे काफी नुकसान हुआ.दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और एक घंटे बाद आग पर काबू पाया.
छत्रपति संभाजीनगर में 25 से 26 जगहों पर आग लगने की घटनाएं
हालांकि छत्रपति संभाजीनगर में लगभग 25 से 26 जगहों पर आग लग गई. इन घटनाओं के सही कारण अभी तक साफ़ नहीं हो पाए हैं. फायर ब्रिगेड के अनुसार, ये घटनाएं रात 1:00 बजे तक अलग-अलग जगहों पर हुईं. नारेगांव इलाके में एक कूलर बनाने वाली कंपनी में आग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और तुर्काबाद खराडी में एक पुराना लकड़ी का घर भी जलकर खाक हो गया.
आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं, शोरूम में कई टू व्हीलर जले
दिवाली के त्योहार के दौरान आंध्र प्रदेश में आग लगने की कई घटनाएं हुईं. कृष्णा जिले के गन्नवरम में एक होम अप्लायंस स्टोर में भीषण आग लग गई. फायरफाइटिंग स्टाफ ने आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया. श्रीकाकुलम जिले के अमदलावलासा में, पटाखे के तेल के गोदाम पर गिरने से आग लग गई.
तेनाली के गंगनमपेटा में, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में पटाखे गिरने से आग लग गई. इस घटना में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर जलकर खाक हो गए. इसी तरह कृष्णा जिले के गन्नवरम शहर में एक होम अप्लायंस स्टोर में आग लग गई. इसी क्रम में गुंटूर जिले के तेनाली में गंगनमपेटा में श्रीनिवास बाइक शोरूम में अचानक लग गई, इससे कई टू-व्हीलर जल गए.
सूचना मिलने पर, फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. शोरूम के मालिक, सुधाकर राजू ने कहा कि नुकसान कितना हुआ है, इसका अभी पता नहीं चल पाया
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