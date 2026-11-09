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महाराष्ट्र : धाराशिव में आग लगने से एक ही परिवार को छह लोगों की मौत

महाराष्ट्र के धाराशिव में आग बुझने के बाद मकान का नजारा. ( ANI )

धाराशिव (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के धाराशिव तालुका के येडशी गांव में एक किराना दुकान में भीषण आग लग जाने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा.

बताया जाता है कि येडशी गांव में गोविंद करांडे की करांडे किराना एंड जनरल स्टोर नाम से दुकान है. इसी दुकान की ऊपरी मंजिल पर करांडे परिवार रहता था. घटना के समय घर में परिवार के लोग मौजूद थे. चूंकि आधी रात को दुकान में आग लगी ने विकराल रूप धारण कर लिया. वहीं ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार को बचने का मौका ही नहीं मिला. हादसे में छह लोगों की से मौत हो गई. एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है. यह घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई जब परिवार बिल्डिंग की ऊपरी मंज़िल पर सो रहा था.

घटना के संबंध में धाराशिव की एसपी रितु खोकर ने बताया, "धाराशिव ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंदर येडशी गांव में कल रात करीब 2.30 बजे एक किराने की दुकान और उसके ऊपर बने घर में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई. क्योंकि किराने की दुकान में बहुत सारा प्लास्टिक का सामान और तेल के डिब्बे थे, इसलिए आग अचानक बहुत बढ़ गई. और घर के जो लोग ऊपर सो रहे थे, उनमें से चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, और नीचे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे दो लोग आग की चपेट में आने से मर गए. परिवार में सिर्फ एक जवान लड़का है जो स्थिर है..." भिवंडी में पटाखे की चिंगारी से लगी आग

भिवंडी के कामतघर-ओसवालवाड़ी इलाके में पटाखे की चिंगारी से लकड़ी के बल्ले बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई. अंदर रखी मशीनरी और लकड़ी का सामान पूरी तरह जल गया. आग पास के गोदाम में भी फैल गई, जिसका इस्तेमाल इवेंट डेकोरेशन का सामान रखने के लिए किया जाता था. गौरीपाड़ा इलाके में आग लगने से एक चॉल के पांच कमरे जल गए, जबकि गणेशनगर में एक बैग की दुकान में आग लग गई, ऐसा बताया जा रहा है कि यह आग दीये से लगी. नागपुर में शोरूम में गाड़ियां जलीं, लाखों का नुकसान

नागपुर में पटाखे जलाने की वजह से शहर भर में आग लगने की 43 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिससे काफी नुकसान हुआ. इसमें देवनगर इलाके एक टू-व्हीलर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे 40 से 45 नई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं. एक ही रात में एक साथ आग लगने की इतनी घटनाओं के कारण, शहर के फायर डिपार्टमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती थी, और उन्हें अलग-अलग घटनाओं पर काबू पाने के लिए जूझना पड़ा. नासिक में सूखी घास और नारियल के पेड़ों में आग लगने से आग लगी

लक्ष्मी पूजन के दिन, पटाखे फोड़ने से नासिक शहर में आग लगने की 20 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिससे फायर ब्रिगेड बहुत व्यस्त रहा. शाम 6 बजे से आधी रात तक छह घंटे के अंदर शहर में आग लगने की 20 घटनाएं हुईं, जिससे अलग-अलग इलाकों में रहने वालों में डर का माहौल बन गया.