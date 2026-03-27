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तिरुपति: दूध के लिए रो रही छह महीने की बच्ची का मां ने गला घोंटा, गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक मां ने अपनी छह महीने की बच्ची की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी.

Six-Month-Old Baby Girl Allegedly Suffocated By Mother in Tirupati Andhra Pradesh
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 1:03 PM IST

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तिरुपति (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले के सत्यवेदु मंडल के एक गांव में मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. यहां गुरुवार सुबह छह महीने की बच्ची की उसकी मां ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी हेमावती अपने पति वेंकटेश और अपने दो बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थी. परिवार करीब सात महीने पहले काम की तलाश में तमिलनाडु से आया था. वेंकटेश यहां एक ईंट भट्टे पर काम करता था, जबकि हेमावती घर पर रहकर अपने पांच साल के बेटे और छोटी बेटी जोशिका की देखभाल करती थी.

खबर है कि यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे हुई जब बच्ची भूख की वजह से रोने लगी. वेंकटेश ने काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी से बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहा. लेकिन, थोड़ी ही देर में उसे हेमावती का एक परेशान करने वाला कॉल आया, जिसने कहा कि उसने बच्ची के रोने पर गुस्से में आकर उसे मार डाला.

हेमावती ने फोन पर बताया, "बच्ची भूख से रो रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मार डाला. यह मेरे लिए अच्छी खबर है, लेकिन आपके लिए बुरी खबर है."

वेंकटेश हैरान होकर घर वापस आया और देखा कि बच्ची बेहोश थी. उसने तुरंत पुलिस को बताया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस की एक टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ, मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि कथित तौर पर उसकी नाक और मुंह ढका हुआ था. पुलिस ने बताया कि मासूम बेटी की हत्या करने की आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के सही हालात और उद्देश्य का पता लगाया जा सके. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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