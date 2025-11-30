ETV Bharat / bharat

नवी मुंबई से छह नाबालिग लड़कियां लापता, माता-पिता परेशान, जांच में जुटी पुलिस

नवी मुंबई (महाराष्ट्र): नवी मुंबई से छह नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे माता-पिता की चिंता बढ़ गई है. जानकारी के अनुसार रबाले, APMC औरकोपरखैरणे पुलिस स्टेशन की सीमा से चार लड़कियां लापता हुईं. इसके तुरंत बाद, जानकारी मिली है कि तुर्भे और NRI सागरी पुलिस स्टेशन की सीमा से दो और लड़कियां लापता हो गई हैं. लड़कियों के आए दिन गायब होने की घटनाओं के कारण, नवी मुंबई में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता की चिंता बढ़ गई है. परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुर्भे पुलिस थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग लड़की घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी. पुलिस ने शक जताया है कि किसी ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है. वहीं, NRI सागरी पुलिस स्टेशन की सीमा से 16 साल की लड़की गायब हो गई है. इससे पहले भी लड़की गायब होकर पश्चिम बंगाल में अपने गांव भाग गई थी. पुलिस ने लड़की को ढूंढकर वापस लाया था. हालांकि, अब लड़की फिर से गायब हो गई है और उसका मोबाइल फोन बंद है. इसी प्रकार, रबाले, APMC और कोपरखैरने पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है कि चार लड़कियां घर से निकलने के बाद वापस नहीं आईं. इन लड़कियों के गायब होने के कारणों का अभी पता नहीं चला है.