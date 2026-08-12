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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: 2500 करोड़ की चमचमाती सड़क बनेगी छत्तीसगढ़ की शान, रायपुर तक 6 लेन सड़क प्रस्तावित

राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उनको धन्यवाद दिया.

SIX LANE ROAD BUILT IN CG
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 9:52 PM IST

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कबीरधाम: केंद्र सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा-कवर्धा-सिमगा-रायपुर 6-लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया. सांसद संतोष पांडेय के अनुसार, केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए करीब 15 हजार करोड़ का बजट स्वीकृत किया है.

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित कॉरिडोर के बनने से मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा से कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा और रायपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी. सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा, चिल्फीघाटी, कवर्धा होते हुए रायपुर तक जाने वाले मार्ग को 6-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा. इस हिस्से के डेवलपमेंट पर करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है.

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)

यह इंटर-स्टेट कॉरिडोर मध्य भारत की कनेक्टिविटी को नई गति देगा. इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा तथा छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में विकसित हो रहा मजबूत सड़क अधोसंरचना तंत्र ‘विकसित भारत’ के संकल्प को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है: संतोष पांडेय, सांसद

2500 करोड़ की चमचमाती सड़क बनेगी

यह मार्ग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापारिक गतिविधियों और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. परियोजना पूरी होने के बाद भोपाल-रायपुर के बीच यात्रा का समय वर्तमान 14-15 घंटे से घटकर करीब 6-7 घंटे होने की उम्मीद है. वहीं जबलपुर से रायपुर की यात्रा भी वर्तमान 7-8 घंटे के मुकाबले लगभग 3.5 से 4 घंटे में पूरी हो सकेगी.

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