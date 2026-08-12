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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: 2500 करोड़ की चमचमाती सड़क बनेगी छत्तीसगढ़ की शान, रायपुर तक 6 लेन सड़क प्रस्तावित

कबीरधाम: केंद्र सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा-कवर्धा-सिमगा-रायपुर 6-लेन मार्ग परियोजना को हरी झंडी दे दी है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया. सांसद संतोष पांडेय के अनुसार, केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए करीब 15 हजार करोड़ का बजट स्वीकृत किया है.

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित कॉरिडोर के बनने से मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा से कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा और रायपुर तक बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी. सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा, चिल्फीघाटी, कवर्धा होते हुए रायपुर तक जाने वाले मार्ग को 6-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा. इस हिस्से के डेवलपमेंट पर करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है.