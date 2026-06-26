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ऑपरेशन सिंदूर में भारत के छह वीर हुए थे शहीद, पहली बार जारी हुए इनके नाम

ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते सैन्य अधिकारी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली : सरकार ने पहली बार उन छह भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर बताए हैं, जो पिछले साल मई में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए सीमा-पार सैन्य अभियान "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान शहीद हुए थे. इन छह जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के "रोल ऑफ ऑनर" सेक्शन में पब्लिश किए गए हैं और नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी लिखे गए हैं. यह इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को हुई जान-माल की हानि की पहली औपचारिक सार्वजनिक मान्यता है. इनके नाम हैं ... सूबेदार मेजर पवन कुमार (10 इन्फैंट्री ब्रिगेड)

राइफलमैन सुनील कुमार (वीर चक्र, 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री)

लांस नायक दिनेश कुमार (5 फील्ड रेजिमेंट)

एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरलीनाइक (851 लाइट रेजिमेंट)

हवलदार सुनील कुमार सिंह (237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी)

सार्जेंट सुरेंद्र कुमार (वायु सेना पदक, 39 विंग) इन जवानों के नाम मेमोरियल की "वॉल 3D" के उस सेक्शन में उकेरे गए हैं जो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैन्य कर्मियों को समर्पित है. आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक आधिकारिक रूप से यह किसी को भी पता नहीं था, कि भारत ने कितने सैनिकों को खोया है. हालांकि, मीडिया में इस तरह ही खबरें आती रहीं, लेकिन सरकार ने कभी भी पुष्टि नहीं की थी. सरकार ने अब तक "ऑपरेशन सिंदूर" में मारे गए जवानों की पहचान का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया था.