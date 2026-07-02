आंध्र प्रदेश में 83 सदस्यों का संयुक्त परिवार, छह पीढ़ियों से रहते हैं साथ... एकजुटता की जीती जागती मिसाल
ऐसे समय में जब जॉइंट फैमिली बहुत कम होती जा रही हैं, आंध्र प्रदेश में छह पीढ़ियों से एक परिवार साथ रह रहे हैं.
Published : July 2, 2026 at 4:22 PM IST
अनंतपुर: आंध्र प्रदेश के कल्याणदुर्गम मंडल के कुर्लापल्ली गांव में, 83 सदस्यों वाला एक संयुक्त परिवार छह पीढ़ियों से एक ही छत के नीचे रहने की शानदार भारतीय परंपरा को कायम रखे हुए हैं.
आज के इस आधुनिक युग में जब लोग सिंगल फैमिली को ज्यादा तरजीह देते हैं, यह परिवार न सिर्फ एक ही छत के नीचे साथ रहते हैं, बल्कि साथ खाना-पीना, वित्तीय सहायता से लेकर घर की हर छोटी-बड़ी जिम्मेदारियों को साथ मिलकर उठाते हैं. उनका एक साथ इस तरह संयुक्त परिवार में रहना एकता और मेलजोल की जीती-जागती मिसाल है.
हनुमंतरायुडू और मुथ्यालप्पा के परिवार में 80 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें छह सास, 14 बहुएं और 20 बच्चे शामिल हैं. कई लोग इसे एक उपलब्धि मानते हैं. अगर सास और बहू शांति से साथ रहती हैं, वहीं इस घर में कई पीढ़ियों की महिलाएं आपसी सम्मान और सहयोग के साथ रह रही हैं.
हर सुबह, बड़े-बुजुर्ग कॉफी पीते हुए दिन के शेड्यूल पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं. वे जिम्मेदारियां देते हैं, दिन का मेन्यू तय करते हैं, और खेती और घर के काम बांटते हैं. परिवार के कुछ सदस्य खेतों में जाते हैं, जबकि दूसरे खाना बनाने और घर के काम संभालने के लिए घर पर ही रहते हैं. हर काम बड़े-बुज़ुर्गों की देखरेख में एक अच्छी तरह से प्लान किए गए रूटीन के अनुसार किया जाता है, जिससे बड़े घर का काम आसानी से चलता रहता है.
हालांकि परिवार आस-पास के घरों के समूह में रहता है, लेकिन सारा खाना एक ही किचन में बनता है. बड़े-बुज़ुर्ग किराने का सामान और जरूरी सामान खरीदने का काम देखते हैं, जबकि बहुएं सबके लिए मिलकर खाना बनाती हैं. इस मिलकर काम करने के सिस्टम ने परिवार को इतना बड़ा होने के बावजूद तालमेल बनाए रखने में मदद की है.
खेती परिवार की रोजी-रोटी का आधार है. वे सब मिलकर पांच जगहों पर फैली करीब 120 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं. मौसम और बाजार की मांग के आधार पर, बड़े-बुजुर्ग तय करते हैं कि हर जमीन पर कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए. परिवार व्यावसायिक फसलें, सब्जियां और अनाज उगाता है, और घर की सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी उपज जमा कर लेता है. परिवार के मुताबिक, खेती के इस मिलकर काम करने के तरीके ने उन्हें सालों से नुकसान से बचने में मदद की है.
खेती के अलावा, परिवार के पास मिलकर चार बसें हैं जो कल्याणदुर्गम और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के बीच रूट और ट्रैवल सर्विस दोनों के तौर पर चलती हैं. इन बिजनेस से होने वाली कमाई को सब मिलकर साझा और प्रबंधन करते हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूती होती है. परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि, उनकी ताकत साथ रहने में है. परिवार में हर सदस्य की जिम्मेदारी है. यहां हर कोई एक-दूसरे का साथ देता है.
ऐसे जमाने में जहां, छोटा या एकल परिवार आम बात हो गई है, यह छह पीढ़ियों का संयुक्त परिवार यह साबित करके दूसरों को प्रेरणा देता रहता है कि आपसी भरोसा, अनुशासन और मिली-जुली जिम्मेदारियां पीढ़ियों तक परंपराओं को जिंदा रख सकती हैं.
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