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पत्रकारिता में छह पीढ़ी वाला परिवार, कैसे हैंड कंपोजिंग से पहुंचे डिजिटल तक, पढ़िए

बिहार के छह पीढ़ी के पत्रकार परिवार ने 1872 के बिहार बंधु से लेकर डिजिटल युग तक हिंदी पत्रकारिता के विकास को रेखांकित किया. पढ़ें-

HINDI JOURNALISM DAY
हिंदी पत्रकारिता दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 11:33 AM IST

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पटना: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है. वैसे तो पूरे देश मे हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जा रही है लेकिन आज हम हिंदी पत्रकारिता ने कितने आयाम बदले और आज किस स्वरूप में हिंदी पत्रकारिता है इसकी बात करेंगे. जिस तरीके से हिंदी पत्रकारिता ने अपने रूपरंग को बदला है उसकी बात करेंगे.

छह पीढ़ी से इस परिवार के लोग पत्रकार: बात आज उस परिवार की जिसकी छह-छह पीढ़ी के लोग पत्रकार रहे हैं. पहले बात बिहार के उस पत्र की जिसकी छपाई पटना से होती थी. बात हैंड कंपोजिंग से लेकर डिजिटल छपाई और उससे आगे टीवी समाचार की क्रांति और फिर डिजिटल मीडिया का वो दौर जिसने सबको पत्रकार बना दिया. आज हम उन पत्रकारों के अनुभव को साझा करेंगे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के हर विधा में काम किया है.

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बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत (ETV Bharat)

बिहार में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत: बिहार में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है. यहां की हिंदी पत्रकारिता देर से शुरू हुई लगभग 46 वर्षो के बाद बिहार में हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी वह भी कलकत्ता से. देश में पहली बार अंग्रेजी पत्र हिक्की बंगाल गजट 1780 में शुरू हुई थी. उसके 46 वर्ष बाद उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से शुरू हुई थी जो एक मात्र देवनागरी यानी हिंदी पत्र की शुरुआत हुई.

बिहार बंधु की कहानी: बिहार का पहला हिंदी पत्र बिहार बंधु 1872 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ, इसे पंडित मदन मोहन भट्ट और केशवराम भट्ट ने शुरू किया था. इसके पहले संपादक थे मुंशी हसन अली, जो हिंदी उर्दू और फारसी भाषा के विद्वान माने जाते थे. ये उस समय की बात है जब अखबारों की छपाई नहीं होती थी, हाथों से लिखा हुआ समाचार पत्रों का आदान-प्रदान किया जाता था. उसके बाद जैसे-जैसे विज्ञान ने अपने आप को अपडेट किया वैसे वैसे हिंदी पत्रकारिता भी अपडेट होती गई.

HINDI JOURNALISM DAY
बिहार बंधु से लेकर डिजिटल युग तक (ETV Bharat)

हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में छठी पीढ़ी: हिंदी पत्रकारिता में 6 पीढ़ी से काम करते आ रहे ज्ञानवर्धन मिश्र बताते हैं कि उनके दादाजी के दादाजी भी पत्रकार हुआ करते थे. उनके पुत्र भी पत्रकार थे. ज्ञानवर्धन मिश्र कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिसकी छठी पीढ़ी हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर कर रही है. यह मेरा सौभाग्य है कि बिहार का पहला हिंदी पत्र बिहार बंधु मेरे ही घर से संचालित होता था और उसका अंतिम प्रकाशन भी मेरे ही घर से हुआ था.

बिहार बंधु का प्रकाशन: यह साल 1923 की बात है. बिहार बंधु का प्रकाशन 1873-74 में शुरू हुआ था. मेरे दादाजी के दादाजी पंडित रामलाल मिश्रा जिन्हें बिहार का प्रथम पत्रकार माना जाता है. कई किताबों में आलेख भी छपे हैं. इतिहासकार सुरेंद्र गोपाल जी ने भी काफी कुछ लिखा है. मेरे दादाजी के दादाजी रामलाल मिश्र जी शाहाबाद के कोईलवर गांव के रहने वाले थे. अपने समय के संस्कृत और दर्शन के अच्छे विद्वान माने जाते थे.

''1862 में जो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी उन्हें संस्कृत और दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त किया गया था. उस समय भारतीय मूल के शिक्षक होना गौरव की बात होती थी. कुछ समय बाद अंग्रेज प्रधानाध्यापक ने अंग्रेजी ड्रेस पहन कर सामूहिक फोटो खिंचवाने का निर्देश दिया जिसका उन्होंने विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया.''- ज्ञानवर्धन मिश्र, पत्रकार

ज्ञानवर्धन मिश्र, पत्रकार (ETV Bharat)

आरती के पैसे से संचालित होता था बिहारबन्धु: ज्ञानवर्धन मिश्र बताते हैं कि इसके बाद रामलाल मिश्रा दैनिक हिंदुस्तान के संपादकीय में ज्वाइन किया. पंडित मदन मोहन मालवीय पटना आए थे और वह अपने साथ रामलाल मिश्रा जी को लेकर गए थे. उसके बाद की पीढ़ी में उनके दो पुत्र पंडित विश्वरूप मिश्रा और पंडित सत्य रूप मिश्रा पत्रकार हुए. पंडित विश्वस्वरूप रूप मिश्रा कोलकाता से संचालित वेंकटेश मदार के संपादक थे. सत्यरूप मिश्र सरकारी सेवक थे लेकिन वो आध्यात्मिक भी थे. प्रवचन करते थे और प्रवचन के बाद जो आरती होती थी उस पैसे से बिहारबन्धु संचालित होता था. इनके पुत्र डॉ. विशेश्वरदत मिश्र हुए जो मेरे दादा जी थे. ये डॉ राजेन्द्र प्रसाद के बहुत नजदीकी थे. डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने जब प्रजाबन्धु का प्रकाशन किया तो दादाजी मैनेजिंग डायरेक्टर थे.

एक दर्जन अखबारों का प्रतिनिधित्व: वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानवर्धन मिश्र बताते हैं कि जब बिहार बंधु लड़खड़ा रहा था तो दादा जी ने पटना के इसी घर से प्रकाशन शुरू किया. बाद में हमारे पिता राम जी मिश्रा मनोहर छात्र जीवन से ही पत्रकारिता में से जुड़े रहे. लगभग एक दर्जन अखबारों का उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व किया. छठी पीढ़ी में हम तीनों भाई पत्रकार बने. मेरे पुत्र अमित कुमार मिश्रा भी पत्रकार बने. हालांकि उनका देहांत हो चुका है.

हिंदी पत्रकारिता यानि भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी: वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष का कहना है कि हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है. हिंदी पत्रकारिता ही न्याय, गरीबी, असमानता और सामाजिक तत्वों को उजागर करने में निर्भरता के साथ अपने साहस का प्रदर्शन करते रही है. विदेशी सरकार की दमन की नीति और उसके नृशंस व्यवहार की यातना हिंदी पत्रकारिता ने ही झेली है. हिंदी पत्रकारिता से संस्कृतिक दृष्टिकोण को काफी लाभ मिला है.

''30 मई 1826 को हिंदी की पहली पत्रिका उदंड मार्तंड की शुरुआत हुई थी जिसके कारण आज हम लोग इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं. वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है. टेलीविजन और डिजिटल मीडिया से हिंदी पत्रकारिता को बहुत ताकत मिली है.''- श्रीकांत प्रत्यूष, वरिष्ठ पत्रकार

श्रीकांत प्रत्यूष, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी पत्रकारिता: श्रीकांत प्रत्यूष आगे कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय समाज की आवाज मानी जाती है. पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी. हिंदी पत्रकारिता देश में जन जागरण और सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी पत्रकारिता ने देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया. पत्रकारों ने सत्य और न्याय की आवाज को बुलंद करते हुए समाज को सही दिशा देने का काम किया.

''आज के आधुनिक तौर में हिंदी पत्रकारिता केवल अखबारों तक सीमित नहीं है बल्कि टीवी रेडियो वेबसाइट और सोशल मीडिया तक फैल चुकी है. डिजिटल युग में हिंदी समाचारों की पहुंच गांव-गांव तक हो गई है. बढ़ते प्रतिस्पर्धा के बीच फेक न्यूज की चुनौतियां भी सामने आ रही है. इसलिए पत्रकारिता में निष्पक्ष और सत्य निष्ठा बनाए रखना बहुत जरूरी है. हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को जागरूक करने का और सशक्त बनाने में इसकी भूमिका हमेशा रहेगी.''- श्रीकांत प्रत्यूष, वरिष्ठ पत्रकार

पत्रकारों का संघर्ष और त्याग: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता ने बहुत संघर्ष गुरबत और जद्दोजहद के बाद स्थिति हासिल की है. आज देश में और खासकर बिहार में हिंदी पत्रकारिता जो खड़ी है, उसके पीछे असंख्य पत्रकारों का संघर्ष और त्याग छुपा हुआ है. आज हिंदी पत्रकारिता अपने चरम शिखर पर पहुंची हुई है.

5 से 7 दिन बाद पाठकों तक पहुंच पाती थी खबर: एक समय था जब पत्रकार कलम से लिखते थे और तीन से चार दिन बाद डाक से उनकी खबर मुख्यालय तक पहुंचती थी. फिर वह अखबार में छपती थी, उसके दो दिन बाद उनके जिले में वह खबर पहुंचती थी. यानी एक खबर 5 से 7 दिन बाद पाठकों तक पहुंच पाती थी. फिर बाद में वह दौर आया जब लोग फैक्स से खबर भेजने लगे. फिर टेली प्रिंटर का दौर आया जिसने खबरों में तेजी लाई और इसके बाद जब टीवी का दौर आया तो पत्रकारिता जगत में क्रांति ही आ गई.

''अब तो दूर से दूर क्षेत्र से कोई खबर व्हाट्सएप के माध्यम से सेकेंडों में मुख्यालय तक पहुंचा देते हैं. आज की खबरें वेबसाइट पर लोग तुरंत देख लेते हैं. इन सब के पीछे एक पत्रकारों का लंबा संघर्ष छिपा है.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

प्रवीण बागी आगे कहते हैं कि शुरुआती दौर में पत्रकारों को वेतन बहुत कम मिलता था और घर चलना तक मुश्किल था. इसलिए पत्रकारों की तस्वीर आज भी कुर्ता पजामा पहने और कंधे पर झोला टांगें हुए दिखती है. डिजिटल मीडिया ने हिंदी पत्रकारिता को और अधिक विस्तार दिया है. अब हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है और हर व्यक्ति के हाथ में खबरों की पूरी दुनिया सिमट आई है.

हिंदी पत्रकारिता की ताकत: सोशल मीडिया के माध्यम से लोग स्वतंत्र होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और अपने विचार सार्वजनिक रख रहे हैं जो कई लोगों की पहुंच तक जा रहे हैं. लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को पहुंचा रहे हैं. आज हिंदी पत्रकारिता की ताकत बढ़ गई है. दूर से दूर क्षेत्र की समस्या डिजिटल मीडिया पर जब प्रमुखता से आ रही है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ रहा है.

''पत्रकारिता की ताकत है कि वह एक जनमत तैयार कर सकता है और जनमत के आगे सरकार झुकती है. इसी ताकत को बनाए रखने का संकल्प सभी को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर लेने की जरूरत है.''-प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

मिशन के साथ पत्रकारिता: वहीं वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल ने बताया कि वह 1976 की बात करेंगे क्योंकि उस दौर में वह हिंदी पत्रकारिता में आए थे और एक दैनिक अखबार से जुड़े थे. अब तक उन्होंने पत्रकारिता को मिशन से प्रोफेशन के रूप में बदलते हुए देखा है. पहले लोग एक मिशन के साथ पत्रकारिता में उतरते थे और आज पत्रकारिता की डिग्री मिल रही है और लोग कैरियर के रूप में से चुन रहे हैं.

अखबारों के बिहार में तीन एडिशन: लक्ष्मीकांत सजल ने कहा कि आज समाचार पत्रों में कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं. वह जब इस क्षेत्र में आए थे तो उस समय जो बड़े अखबार हुआ करते थे वह भी जिला स्तर पर ही संवाददाता रखते थे, लेकिन आज प्रखंड और मुफस्सिल स्तर तक पत्रकार मौजूद हैं. उस दौर में अखबारों के बिहार में तीन एडिशन हुआ करते थे.

''उस समय झारखंड और बिहार एक हुआ करता था और पहला एडिशन शाम 6:00 बजते ही आ जाता था. पहला एडिशन प्रिंट होने के बाद हवाई जहाज से रांची जाता था और उस एक अखबार की कीमत दो पैसा अतिरिक्त होती थी. दूसरा एडिशन रात के 12:00 के करीब निकलता था जो राज्य के विभिन्न जिलों में राजधानी छोड़कर जो अन्य जिले हैं वहां जाता था. तीसरा एडिशन रात 3:00 बजे तक निकलता था और राजधानी और उसके आसपास के जिलों में वह अखबार पहुंचता था.''- लक्ष्मीकांत सजल, वरिष्ठ पत्रकार

लक्ष्मीकांत सजल, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

रिपोर्टर पर तीन दायित्व: लक्ष्मीकांत सजल आगे कहते है कि आज बड़े अखबारों के लगभग हर जिले में उसका अपना एडिशन छपता है. उस समय संध्या पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी, उस समय अखबार मशीन पर छपने लगा था और हाथ से कंपोजिंग होती थी. यानी हाथ से जो न्यूज आर्टिकल होते थे उसके अक्षर को मशीन पर सजाया जाता था. वह ब्लैक एंड व्हाइट अखबार के जमाना था और उसके बाद फिर रंगीन अखबार का दौर आया. उस समय अखबार के जो साइज़ होते थे वह आज के अखबार के साइड से बड़े होते थे. इसके बाद जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ तो एक प्रूफ्रीडर होते थे जो संपादक के लेवल के होते थे, उनकी छंटनी शुरू हो गई और सब खत्म हो गए. तब रिपोर्टर पर तीन दायित्व सौंपे गए, पहले उन्हें रिपोर्टिंग करना था और फिर उन्हें अपने न्यूज आर्टिकल का प्रूफ्रेडिंग करना था और फिर उस आर्टिकल की सब एडिटिंग करनी होती थी.

कटिंग पेस्टिंग का दौर: वरिष्ठ पत्रकार सजल कहते है कि 1990 के दौर के बाद अखबारों के एडिशन बढ़ने शुरू हो गए थे. इस समय कटिंग पेस्टिंग का दौर शुरू हो गया था यानी, दो पेज चिपकाकर एक पेज बनता था जिसमें एक रंगीन होता था. पहले जब वह लोग न्यूज भेजते थे तो पत्र में हाथों से न्यूज लिखकर भेजते थे, रात्रि में जब उसे समय बत्ती गुल होती थी तो जनरेटर नहीं था और ऑफिस ब्वॉय का काम होता था सभी रिपोर्टर के डेस्क पर मोमबत्ती जलाकर गारना.

समाज और सरकार के बीच का पुल है पत्रकारिता: इसके बाद जनरेटर का दौरा आ गया. इस बदलाव में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि गांव और दूर प्रखंड क्षेत्र के भी खबर सामने आने लगे हैं. पहले शहर और मुख्यालय स्तर की न्यूज ही आती थी. पत्रकारिता को जब हम लोग मूल रूप से देखते हैं तो समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करती है. आज इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है और अब सूचना दबती कम है.

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