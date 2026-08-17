आंध्र प्रदेश: इंजीनियरिंग के छह छात्रों की डूबने से मौत, एक लापता
आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में दो अलग-अलग हादसों में इंजीनियरिंग की पढाई कर रहे छह छात्रों की डूबने से मौत हो गई.
Published : August 17, 2026 at 1:16 PM IST
भीमावरम/तनुकु: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में नहर में डूबने से इंजीनियरिंग के चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र लापता है.
बताया गया है कि शनिवार शाम को, एक ग्रुप कार से वेस्ट गोदावरी जिले के नरसापुरम से पूर्वी गोदावरी जिले के पेरावली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था. आधी रात के आसपास लौटते समय ऐथमपुडी के पास कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में जा गिरी. तेज बहाव में कार लगभग 100 मीटर दूर तक बह गई. हादसे में पांच लोग लापता हो गए, जबकि एक सुरक्षित बच निकला.
सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. रविवार शाम तक चार शव बरामद किए गए.
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान पोथुला लक्ष्मी भानु विकास (18), नागिरेड्डी दुष्यंत साई (18), नागबाथुला साई सूर्या तेजा (19) और वीरमल्लू साई वेंकट किरण (18) के रूप में हुई है.
डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा जिले के मलिकिपुरम मंडल में मोरिकी के रहने वाले 16 साल के चेरुकुरी राजा राम चरण की तलाश जारी है. अचंतवल्लुरु के मट्टा संतोष इस घटना में बच गए. चरण को छोड़कर, बाकी सभी पीड़ित नरसापुरम के एक प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे.
दूसरी घटना भीमावरम में हुई
पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम के एक प्राइवेट कॉलेज के चार इंजीनियरिंग स्टूडेंट रविवार को पालकोडेरू मंडल के वेंद्रा गांव में एक नहर में तैरने गए थे. तीन लड़के नहर में उतरे, जिसमें दो पानी के बहाव में बह गए. घटना की सूचना मिलने पर फायर सर्विस के लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. बचाव दल ने पेरुमल्ला विग्नेश (22) और श्रीतु राहुल (21) के शवों को ढूंढ निकाला.
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