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आंध्र प्रदेश: इंजीनियरिंग के छह छात्रों की डूबने से मौत, एक लापता

आंध्र प्रदेश: इंजीनियरिंग के छह छात्रों की डूबने से मौत, एक लापता ( ETV Bharat )

भीमावरम/तनुकु: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में नहर में डूबने से इंजीनियरिंग के चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र लापता है. बताया गया है कि शनिवार शाम को, एक ग्रुप कार से वेस्ट गोदावरी जिले के नरसापुरम से पूर्वी गोदावरी जिले के पेरावली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था. आधी रात के आसपास लौटते समय ऐथमपुडी के पास कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में जा गिरी. तेज बहाव में कार लगभग 100 मीटर दूर तक बह गई. हादसे में पांच लोग लापता हो गए, जबकि एक सुरक्षित बच निकला. सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. रविवार शाम तक चार शव बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान पोथुला लक्ष्मी भानु विकास (18), नागिरेड्डी दुष्यंत साई (18), नागबाथुला साई सूर्या तेजा (19) और वीरमल्लू साई वेंकट किरण (18) के रूप में हुई है.