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बीच सड़क युवक पर डंडे बरसा रहे थे बदमाश, गर्लफ्रेंड उसे बचाने दौड़ी, छह लोग गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

भुवनेश्वर/बरहमपुर: ओडिशा के बरहमपुर शहर के गिरी रोड इलाके में दिनदहाड़े एक युवा प्रेमी जोड़े पर डंडे से हमला करने की घटना को लेकर छह लोगों को हिरासत में लिया गया है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया. पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है. मुख्य सड़क पर युवक और युवती पर डंडे से हमला करने के मामले में पुलिस अलग-अलग एंगल से पूछताछ कर मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है. बरहमपुर के एसपी डॉ. श्रवण विवेक एम ने कहा कि यह घटना पुरानी रंजिश की वजह से हुई है. उन्होंने कहा कि, बरहमपुर टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, जब दोनों युवा प्रेमी जोड़ी गिरी रोड पर फास्टफूड को एन्जॉय कर रहे थे, उसी वक्त बदमाशों ने लड़के से बात की और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया. पीड़ित लड़के की मां ने आरोप लगाया है कि युवकों ने उस पर डंडे, तलवार और दूसरे हथियारों से हमला किया. हमले के दौरान उनका बेटा जमीन पर गिर गया. लेकिन बदमाश उसे बेरहमी से पीटते रहे. इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को बदमाशों से बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और लगातार लड़के को पीटते रहे. उसके बाद लड़का और लड़की को गंभीर हालत में छोड़कर सभी बदमाश फरार हो गए. वहीं, स्थानीय लोगों ने पीड़ित लड़का और लड़की दोनों को गंभीर हालत में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पीड़ित लड़के के मां का आरोप है कि, उसके बेटे पर पिछली दुश्मनी के कारण हमला किया गया है. उन्होंने बताया कि, दो दिन पहले कुछ युवकों ने उमेश को धमकाया था और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी.