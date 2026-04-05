रिसॉर्ट में चल रही थी पार्टी, युवती समेत छह के ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव, हिरासत में लिए गए
रिसॉर्ट में पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने के आरोप में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है.
Published : April 5, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना ईगल टीम ने शनिवार आधी रात को हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में तारामती बारामती रिसॉर्ट में छापे के दौरान छह लोगों को हिरासत में लिया, जिनका ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आया.
बताया जाता है कि 'मोर दैन फ्रेंड्स' नाम का प्राइवेट इवेंट रिसॉर्ट में चंद्रा नाम के एक व्यक्ति ने आयोजित किया था. आयोजक ने टूरिज़्म कैंपेन के तहत आखिरी मिनट में इवेंट के लिए अनुमति लेने की कोशिश की. लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद भी इवेंट शुरू हो गया.
पुलिस ने बताया कि पार्टी में शराब पीने के लिए आबकारी विभाग से अनुमति मांगी गई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हुए थे. इस बीच, ईगल टीम को जानकारी मिली कि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, और कुछ संदिग्ध ड्रग यूजर भी मौजूद थे. सूचना पर कार्रवाई करते हुए, ईगल टीम के डीएसएप भिक्षापति ने स्थानीय गोलकोंडा पुलिस की मदद से रात 10 बजे अचानक छापेमारी की.
छापेमारी के दौरान, लगभग 36 लोगों पर ड्रग टेस्ट किए गए, जिससे किसी को भी भागने का कोई मौका नहीं मिला. उनमें से छह का टेस्ट पॉजिटिव आया, और बताया गया कि ड्रग्स लेने वालों में एक युवती भी शामिल थी.
पुलिस ने बताया कि जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनकी पहचान परम सी निहार, आशी, अब्दुल सरवर, योगेश्वर और जेसन के रूप में हुई है.
उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने मामले से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जांच शुरू कर दी है.
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