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केरल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, छह मजदूरों की मौत...40 से अधिक घायल

त्रिशूर: केरल में त्रिशूर से 30 किलोमीटर दूर मुंडाथिकोड में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भयानक धमाके में कम से कम छह लोगों की जान चली गई है. वहीं, इस धमाके में 40 से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. यहां आने वाले त्रिशूर पूरम के थिरुवंबाडी सेक्शन की तैयारी चल रही थी.

त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि, आपातकालीन इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल तीन लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

अधिकारियों ने गहरी चिंता जताई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 40 घायल मजदूरों में से कई लोगों की हालत बहुत गंभीर है. धमाके से मलबे में तब्दील हुए फैक्ट्री के अंदर कई धमाके होने की खबर है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है. खबर के मुताबिक, फैक्ट्री के अंदर दम घोंटने वाले धुएं के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें पैदा हो गई हैं.