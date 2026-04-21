केरल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, छह मजदूरों की मौत...40 से अधिक घायल
धमाके में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 40 घायल मजदूरों में से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है.
Published : April 21, 2026 at 6:33 PM IST
त्रिशूर: केरल में त्रिशूर से 30 किलोमीटर दूर मुंडाथिकोड में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भयानक धमाके में कम से कम छह लोगों की जान चली गई है. वहीं, इस धमाके में 40 से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. यहां आने वाले त्रिशूर पूरम के थिरुवंबाडी सेक्शन की तैयारी चल रही थी.
त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि, आपातकालीन इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल तीन लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई.
अधिकारियों ने गहरी चिंता जताई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 40 घायल मजदूरों में से कई लोगों की हालत बहुत गंभीर है. धमाके से मलबे में तब्दील हुए फैक्ट्री के अंदर कई धमाके होने की खबर है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है. खबर के मुताबिक, फैक्ट्री के अंदर दम घोंटने वाले धुएं के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें पैदा हो गई हैं.
ऐसी खबरें हैं कि कई मजदूर अभी भी ढहे हुए गोदाम के मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, जिसमें त्योहार के मुख्य डिस्प्ले के लिए भारी मात्रा में बारूद रखा गया था. वहीं, इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस मुश्किल से निपटने के लिए खास मेडिकल मदद भेजने का आदेश दिया है, जिसमें और "108" एम्बुलेंस भी शामिल हैं.
धमाका इतना जोरदार था कि उसने पूरी जगह को तहस-नहस कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और टीमें खराब हालात में भी खंडहरों के अंदर लापता लोगों को निकालने के लिए जूझ रही हैं.
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