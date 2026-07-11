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तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में छह लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना के रंगारेड्डी में पॉक्सो आरोपी ने शिकायतकर्ता के परिवार की पत्नी, 2 बच्चों और 3 लोगों की हत्या कर दी.

Six brutally murdered in Rangareddy district
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 9:24 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पॉक्सो केस के एक आरोपी ने शनिवार सुबह छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी की पहचान राजकुमार के तौर पर हुई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है.

पीड़ितों में उसकी पत्नी, उनके तीन और दो साल के दो बच्चे, पॉक्सो केस में पीड़ित लड़की, लड़की की मां और लड़की की दादी शामिल हैं. यह घटना शनिवार सुबह शाबाद मंडल सेंटर के दैवलागुडा में हुई. तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि हत्याएं आरोपी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस से जुड़ी हो सकती हैं. पुलिस ने 16 मई को पीड़िता और उसकी मां की शिकायत के आधार पर POCSO केस में राजकुमार को गिरफ्तार किया था कि उसने लड़की को परेशान किया था.

बेल पर जेल से बाहर आए आरोपी ने शनिवार को छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने अपने माता-पिता को हत्या के बारे में बताया, जिन्होंने फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर कमिश्नर तरुण जोशी और डिप्टी कमिश्नर योगेश गौतम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी इकट्ठा की.

उनके अनुसार, पीड़ित लड़की, लड़की की मां, दादी, आरोपी की पत्नी, तीन साल की बेटी और दो साल के बेटे की हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि, मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.

आरोपी के साले ने कहा कि, जब से उसके खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज हुआ था, तब से वह परेशान था. वह उस केस में जेल गया था और बेल पर बाहर आया था. उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने इतनी जानें लीं, उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

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SIX BRUTALLY MURDERED IN TELANGANA

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