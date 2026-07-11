ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में छह लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पॉक्सो केस के एक आरोपी ने शनिवार सुबह छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी की पहचान राजकुमार के तौर पर हुई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है.

पीड़ितों में उसकी पत्नी, उनके तीन और दो साल के दो बच्चे, पॉक्सो केस में पीड़ित लड़की, लड़की की मां और लड़की की दादी शामिल हैं. यह घटना शनिवार सुबह शाबाद मंडल सेंटर के दैवलागुडा में हुई. तेलंगाना पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि हत्याएं आरोपी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस से जुड़ी हो सकती हैं. पुलिस ने 16 मई को पीड़िता और उसकी मां की शिकायत के आधार पर POCSO केस में राजकुमार को गिरफ्तार किया था कि उसने लड़की को परेशान किया था.

बेल पर जेल से बाहर आए आरोपी ने शनिवार को छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने अपने माता-पिता को हत्या के बारे में बताया, जिन्होंने फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर कमिश्नर तरुण जोशी और डिप्टी कमिश्नर योगेश गौतम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी इकट्ठा की.