दिल्ली से AGMUT काडर के 6 IAS अफसरों का तबादला, प्रमोशन के बाद अब मिली नई तैनाती
आदेश के मुताबिक, पदोन्नत हुए इन अधिकारियों को अब दिल्ली से बाहर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं
Published : February 25, 2026 at 10:52 AM IST
Intro:नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में तैनात अधिकारी अब बाहर जिम्मेदारी संभालेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) काडर के 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. यह कदम मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह स्टेट सिविल सर्विसेज के जिन 22 अधिकारियों को प्रमोट कर आईएएस नियुक्त किया गया था, उन्हीं के कार्यक्षेत्र में बदलाव के तहत उठाया गया है.
प्रमोशन के बाद अब दिल्ली से बाहर की जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक, पदोन्नत हुए इन अधिकारियों को अब दिल्ली से बाहर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में तैनात थे. इन अधिकारियों का हुआ तबादला उनमें डॉ. श्रवण बागरिया जो डीएम, साउथ-ईस्ट जिला में तैनात थे उनका तबादला गोवा हुआ है. के.सी. सुरेंद्र जो एमसीडी में डीसी के पद पर हैं उन्हें पुडुचेरी, सुशील सिंह जो दिल्ली सरकार में सूचना एवं प्रसार विभाग में निदेशक हैं मिजोरम जाएंगे. दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह का मिजोरम तबादला हुआ है. अजय कुमार डीएम, नॉर्थ-ईस्ट जिला इनका तबादला दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव किया गया है.
जून से प्रभावी होंगे कुछ तबादले
आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. श्रवण बागरिया, रंजीत सिंह और प्रांजल जे. हजारिका के तबादले 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे. वहीं, सूची में शामिल अन्य अधिकारियों के लिए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा. यह फेरबदल प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने और नए प्रमोट हुए अधिकारियों को काडर के अन्य क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है. दिल्ली विधानसभा से लेकर जिला प्रशासन तक में तैनात इन अफसरों की विदाई के बाद अब दिल्ली सरकार में इन रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है.
इन अधिकारियों के वर्तमान विभागों और उनके द्वारा संभाली जा रही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का विवरण कुछ इस प्रकार है.
1. डॉ. श्रवण बागरिया- ये वर्तमान में साउथ-ईस्ट दिल्ली के जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं. जिला प्रशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में इनकी मुख्य भूमिका रही है. अब इन्हें गोवा स्थानांतरित किया गया है.
2. रंजीत सिंह - ये दिल्ली विधानसभा में सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं. सदन की कार्यवाही और विधायी कार्यों के प्रबंधन का जिम्मा इन्हीं के पास है। इन्हें अब मिजोरम भेजा गया है.
3. सुशील सिंह - ये दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रसार निदेशालय में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं. सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी इनके पास है. इनका तबादला भी मिजोरम किया गया है.
4. के.सी. सुरेंद्र - ये एमसीडी में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं. नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों में इनका अनुभव रहा है. इन्हें पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है.
5. अजय कुमार - ये नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के जिलाधिकारी हैं. इस संवेदनशील जिले में प्रशासनिक कमान संभाल रहे अजय कुमार को अब दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव भेजा गया है.
6. प्रांजल जे. हजारिका - ये दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय में तैनात हैं. राशन और आपूर्ति शृंखला के प्रबंधन में इनकी भूमिका अहम रही है. इन्हें अब जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित किया गया है.
