दिल्ली से AGMUT काडर के 6 IAS अफसरों का तबादला, प्रमोशन के बाद अब मिली नई तैनाती

Intro:नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में तैनात अधिकारी अब बाहर जिम्मेदारी संभालेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) काडर के 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है. यह कदम मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह स्टेट सिविल सर्विसेज के जिन 22 अधिकारियों को प्रमोट कर आईएएस नियुक्त किया गया था, उन्हीं के कार्यक्षेत्र में बदलाव के तहत उठाया गया है.



प्रमोशन के बाद अब दिल्ली से बाहर की जिम्मेदारी

आदेश के मुताबिक, पदोन्नत हुए इन अधिकारियों को अब दिल्ली से बाहर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में तैनात थे. इन अधिकारियों का हुआ तबादला उनमें डॉ. श्रवण बागरिया जो डीएम, साउथ-ईस्ट जिला में तैनात थे उनका तबादला गोवा हुआ है. के.सी. सुरेंद्र जो एमसीडी में डीसी के पद पर हैं उन्हें पुडुचेरी, सुशील सिंह जो दिल्ली सरकार में सूचना एवं प्रसार विभाग में निदेशक हैं मिजोरम जाएंगे. दिल्ली विधानसभा के सचिव रंजीत सिंह का मिजोरम तबादला हुआ है. अजय कुमार डीएम, नॉर्थ-ईस्ट जिला इनका तबादला दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव किया गया है.



जून से प्रभावी होंगे कुछ तबादले

आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. श्रवण बागरिया, रंजीत सिंह और प्रांजल जे. हजारिका के तबादले 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे. वहीं, सूची में शामिल अन्य अधिकारियों के लिए यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माना जाएगा. यह फेरबदल प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने और नए प्रमोट हुए अधिकारियों को काडर के अन्य क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है. दिल्ली विधानसभा से लेकर जिला प्रशासन तक में तैनात इन अफसरों की विदाई के बाद अब दिल्ली सरकार में इन रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की संभावना है.

