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Explainer : सिवान का 'तीर बलुआ' कैसे बना बिहार का वेनिस? पढ़िए बाढ़ से जंग की रोचक कहानी

महिलाएं और बच्चे भी यहां कुशल नाविक : तीर बलुआ की सबसे अनोखी पहचान यह है कि यहां नाव चलाना केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है. महिलाएं, युवतियां और यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी नाव चलाने में दक्ष हैं. गांव में बच्चों को बचपन से ही नाव चलाना सिखाया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे खुद और अपने परिवार की मदद कर सकें. यहां नाव चलाना शौक नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का हुनर माना जाता है.

यहां नाव ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी : देश के अधिकांश गांवों में लोग मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या कार को जरूरत मानते हैं, लेकिन तीर बलुआ में सबसे कीमती संपत्ति नाव होती है. ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ के दिनों में यदि घर में नाव नहीं हो तो परिवार पूरी तरह फंस सकता है. इसलिए लगभग हर परिवार अपनी नाव रखता है. गांव के लोग इसे सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली सुरक्षा कवच मानते हैं.

हर घर में एक नाव : भीषण बाढ़ की वजह से कई दिनों तक यहां सड़कें दिखाई नहीं देतीं और गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म हो जाता है. ऐसे हालात में नाव ही लोगों के आने-जाने का एकमात्र साधन बन जाती है. यही वजह है कि करीब 150 से अधिक परिवारों वाले इस गांव में 100 से ज्यादा नावें मौजूद हैं.

तीन तरफ से नदी और बीच में तीर बलुआ गांव : ये गांव गुठनी प्रखंड स्थित छोटी गंडक और सरयू नदी के तट पर बसा है. गांव का बड़ा हिस्सा तीन तरफ से नदी के पानी से घिरा रहता है. मानसून शुरू होते ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते पूरा इलाका पानी में डूब जाता है.

बाढ़ में बिहार का वेनिस : जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है, सड़कें गायब हो जाती हैं और दुनिया से संपर्क टूट जाता है, तब इस गांव में किसी को घबराहट नहीं होती. वजह है- हर घर में खड़ी एक नाव. यही नाव बच्चों को स्कूल, किसानों को खेत, मछुआरों को नदी और पूरे परिवार को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाती है. यही कारण है कि गुठनी प्रखंड का तीर बलुआ गांव आज पूरे बिहार में 'नावों वाला गांव' के नाम से चर्चित है.

नाव वाला गांव की अद्भुत कहनी : सरकारी उपेक्षा के बीच इस गांव ने मजबूरन ही सही, लेकिन 'आपदा' को 'अवसर' में बदलकर आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है. यह जज्बा वहां के लोगों के जीने के अदम्य साहस और उनके सर्वाइवल की कहानी कहता है. जब सरकारी मदद मिलनी चाहिए होती है तब यहां के लोगों को जरूरी मदद भी समय पर नहीं पहुंच पाती.

सिवान : 'बाढ़...' यह शब्द सुनते ही आमतौर पर लोगों के मन में तबाही, बेबसी और पलायन की खौफनाक तस्वीर उभर आती है. चारों तरफ चीख-पुकार और सरकारी राहत के इंतजार में टकटकी लगाए बेबस आंखें ही 'जल प्रलय' की पहचान रही हैं, लेकिन बिहार के सिवान जिले में एक ऐसा अनोखा गांव भी है, जिसने न सिर्फ इस खौफ को मात दी है, बल्कि बाढ़ के साथ जीने का एक अद्भुत सलीका भी सीख लिया है.

बाढ़ के बाद भी नाव की भूमिका खत्म नहीं होती : तीर बलुआ में नाव का महत्व सिर्फ बाढ़ के दिनों तक सीमित नहीं रहता. गांव के किसान नाव के सहारे नदी पार स्थित खेतों तक पहुंचते हैं. मछुआरे इसी से मछली पकड़ते हैं. पशुपालक मवेशियों के लिए घास-चारा लाते हैं. महिलाएं नदी तक जाकर कपड़े और बर्तन धोती हैं. यहां की पूरी दिनचर्या नदी और नाव के इर्द-गिर्द घूमती है.

तीर बलुआ गांव (ETV Bharat)

खुद नाव बनाने में सक्षम ग्रामीण : आधुनिक दौर में जहां अधिकांश लोग तैयार सामान खरीदते हैं, वहीं तीर बलुआ के लोग आज भी अपनी नाव खुद तैयार करते हैं. ग्रामीणों के अनुसार एक नाव बनाने में लगभग 25 से 30 हजार रुपये का खर्च आता है. लकड़ी और अन्य सामग्री बाजार से खरीदी जाती है, लेकिन पूरी नाव गांव के लोग अपने हाथों से बनाते हैं. यह हुनर उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है और पिछले कई दशकों से यही परंपरा चली आ रही है.

"हम लोग नाव को बाजार से नहीं खरीदते. हम लोगों को नाव बनाना आता है. जिसको जितने रुपए की नाव चाहिए बना लेता है. अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग नाव बनाते हैं. हमारे घरों में सबके पास एक-एक नाव है. यही हमारा करम-धरम है यही जीवन का आधार है."- स्थानीय ग्रामीण

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

नाव से चलती है गांव की पूरी अर्थव्यवस्था : ग्रामीणों का कहना है कि यदि नाव नहीं हो तो गांव का जीवन पूरी तरह ठहर जाएगा. खेती, पशुपालन, मछली पालन और रोजमर्रा के अधिकांश काम नाव के बिना संभव नहीं हैं. यही नाव उनकी आजीविका का सबसे मजबूत आधार है. इसलिए यहां नाव सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है.

''नाव ही हमारे गांव की अर्थव्यवस्था का सहारा है. हमें बाढ़ के दौरान कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाती. ऐसे में नाव ही हमारे जीवन बचाने और मछली मारकर जीवन यापन करने का जरिया बचता है. हमारे पास नाव न होती तो शायद ही जीवन बच पाता.''- स्थानीय ग्रामीण

हर घर के लिए एक नाव (ETV Bharat)

परंपरा और आत्मनिर्भरता का अनोखा उदाहरण : तीर बलुआ गांव में नाव बनाना और चलाना पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही परंपरा है. बुजुर्ग अपने बच्चों को बचपन से ही यह कला सिखाते हैं. बदलते दौर में भी गांव ने इस विरासत को जीवित रखा है. यही वजह है कि यहां के युवा भी नाव निर्माण और संचालन दोनों में पूरी तरह दक्ष हैं. यह गांव आत्मनिर्भरता और गांववालों के हुनर का शानदार उदाहरण पेश करता है.

"हमारे पूर्वजों ने नाव रखी और अब हम लोग नाव रखे हुए हैं. यही हमारी हाथ पैर है. खेती बाड़ी का सामान हो या फिर कोई सामान हर चीज और दिनचर्या हमारी नाव से ही होती है. यह न रहे तो हम लोग संकट में पड़ जाएंगे. हमारा गांव तीन तरफ से नदी से घिरा होने के कारण टापू बन जाता है."- स्थानीय ग्रामीण

'नाव है तो समझो खाने का खजाना पास है..' (ETV Bharat)

पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है तीर बलुआ : विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि प्रशासन इस गांव की अनूठी पहचान को पर्यटन से जोड़ दे, तो यह पूरे बिहार के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है. नाव निर्माण की पारंपरिक कला, नदी किनारे का प्राकृतिक वातावरण और बाढ़ से संघर्ष की प्रेरक कहानी देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है. इससे गांव के लोगों की आय भी बढ़ेगी और उनकी पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी.

होती है सरकारी उपेक्षा लेकिन हौसले से जीते हैं गांव वाले : तीर बलुआ गांव यह साबित करता है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाती हैं. जहां दूसरे इलाकों में बाढ़ तबाही का प्रतीक बनती है, वहीं इस गांव ने उसी बाढ़ को अपनी जीवनशैली में ढाल लिया है.

नदी के किनारे बसा तीर बलुआ गांव (ETV Bharat)

"हमारे गांव में बाढ़ आती है तो हमारे पास सरकारी मदद नहीं पहुंचती. ऐेसे में हमारी नावें ही हम लोगों को जिंदा रखती हैं. उसी से नित्यकर्म और सामान लाने का जरिया होता है. हमारे घर की महिलाएं और बच्चे भी नाव चला लेते हैं ताकि विपत्ति के समय वह भी हाथ बंटा सकें."- स्थानीय ग्रामीण

बिहार को संदेश देता 'वेनिस' : यहां हर घर में रखी नावें सिर्फ एक लकड़ी की नाव नहीं बल्कि यह उनके सुरक्षा की गारंटी हैं. रोजगार का जरिया और परंपरागत आत्विश्वास की पहचान है. सिवान का यह छोटा सा गांव आत्मनिर्भर है और पूरे बिहार को संदेश देता है कि यदि हौसाल है तो विपरीत हालात में भी रास्ता निकल सकता है.

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