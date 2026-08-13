ETV Bharat / bharat

पुलिस के लिए बिहार सरकार का नया फरमान! अब इन हथियारों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

बिहार पुलिस अब सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही एके-47, इंसास और एसएलआर जैसे अत्याधुनिक असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगी. जानें नियम..

SIWAN STUDENT firing CASE
सिवान में छात्रों पर फायरिंग करता पुलिसकर्मी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार पुलिस मुख्यालय के नए आदेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस फैसले का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस बल द्वारा अत्यधिक घातक हथियारों के इस्तेमाल को रोकना है. अब से पुलिस अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे. इसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनावश्यक बल प्रयोग को पूरी तरह से नियंत्रित करना है.

असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध : मुख्यालय के सख्त निर्देशानुसार विधि-व्यवस्था ड्यूटी और भीड़ नियंत्रण के दौरान एके-47, इंसास और एसएलआर जैसे अत्याधुनिक असॉल्ट हथियारों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इन हथियारों का इस्तेमाल अब केवल उग्रवाद, आतंकवाद और बड़े अपराधियों के खिलाफ विशेष छापेमारी में होगा. कोई भी अधिकारी या जवान आम प्रदर्शनों में इन बेहद घातक हथियारों को अपने साथ नहीं ले जा सकेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश : पटना में एडीजी PHQ सुनील कुमार ने बताया कि महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. कानून-व्यवस्था के लिए ऑटोमैटिक हथियारों का प्रयोग वर्जित होगा. संगठित अपराध और गंभीर मामलों में ही इनका उपयोग किया जाएगा. बिना अनुमति इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभाग ने पहले ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.

"इस संबंध में स्थायी आदेश निर्गत है. फिर से पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को फिर से निर्देश दिया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑटोमैटिक और असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा. उनका प्रयोग संगठित अपराध, उग्रवाद या अन्य मामलों में छापेमारी के दौरान होगा."- सुनील कुमार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

सिवान मामले पर स्पष्टीकरण: सिवान में पच्चीस जुलाई को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि सिपाही को कोई आदेश नहीं था और उसने अपनी मर्जी से गोली चलाई थी. वह जवान भीड़ को संभालने वाली टीम का हिस्सा भी नहीं था, जिसके बाद उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया.

"कोई आदेश नहीं था और उसने अपनी मर्जी से गोली चलाई थी. वह भीड़ को संभालने वाली टीम का हिस्सा भी नहीं था."- के.एस. अनुपम, ADG, लॉ एंड ऑर्डर

तेजस्वी ने दी थी आंदोलन की चेतावनी: बता दें कि सिवान में छात्रों पर फायरिंग के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को आरजेडी की ओर से राजभवन मार्च निकालने का ऐलान किया था. तेजस्वी के ऐलान के ठीक बाद बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला आया है.

ये भी पढ़ें

'किसके आदेश पर AK-47 से गोली चलाई..' तेजस्वी का सवाल और क्या है सिवान में AK-47 गोलीकांड की कहानी

सिवान में हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई, फायरिंग करने वाला जवान सस्पेंड, AK-47 पर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान

सिवान में पुलिस ने 4 राउंड की फायरिंग, प्रदर्शनकारी को लगी गोली, पथराव में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी

19 अगस्त को RJD का राजभवन मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'बिहार को पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे'

TAGGED:

BIHAR POLICE
AK 47 BIHAR
बिहार पुलिस न्यूज़
BIHAR NEWS
SIWAN STUDENT FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.