सिवान पटाखा विस्फोट: 5 मौत, थानाध्यक्ष और चौकीदार सस्पेंड, FSL टीम करेगी जांच
सिवान के आलमपुर में पटाखा विस्फोट से पांच लोगों की मौत हुई. लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित किए गए. रिपोर्ट- इमरोज
Published : October 24, 2026 at 7:15 AM IST
सिवान : बिहार के सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पटाखा विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है. धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. घटना में लापरवाही के आरोप में जामो बाजार थानाध्यक्ष धीरज कुमार और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम भी गठित की है.
पटाखा बनाने के दौरान हुआ भीषण धमाका
शुक्रवार, 23 अक्टूबर को आलमपुर गांव में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ था. धमाका इतना भीषण था कि मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया.
जामो बाजार थानान्तर्गत अवैध पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट होने की घटना के संबंध में अपडेट l #SiwanPolice #HainTaiyaarHum #Biharpolice #biharhomedept #siwannews @bihar_police https://t.co/qjrfd6Syjk— SIWAN POLICE (@sp_siwan) October 24, 2026
पांच लोगों की मौत
विस्फोट में च लोगों की मौत की पुष्टि सिवान पुलिस के द्वारा की गई है. घटनास्थल पर मलबा हटाने और पूरे मकान की तलाशी का अभियान चलाया गया. लगातार हो रहे छोटे-बड़े धमाकों के कारण शुरुआती दौर में बचाव कार्य में परेशानी आई. मृतकों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य बिन्दुओं पर जांच की जा रही है.
मृतकों की हुई पहचान
सिवान पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, जिनकी पहचाना अमीरुद्दीन मियां 65वर्ष, मुस्कान सिद्दीकी 23वर्ष, खुश्बू सिद्दीकी 13वर्ष, नाती अरशद सिद्दीकी और पटाखा बनाने आये मजदूर राजकुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के रूप में हुई है.
एसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित
सिवान के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मकान में पटाखों का निर्माण और भंडारण किन परिस्थितियों में किया जा रहा था और सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है.
लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच
जांच के दौरान पटाखा निर्माण से संबंधित लाइसेंस, भंडारण की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर निगरानी की भूमिका की पड़ताल की जाएगी. पुलिस यह भी सत्यापित करेगी कि संबंधित कारोबार के लिए आवश्यक अनुमति मौजूद थी या नहीं. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
"एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी कि घटना का कारण क्या है? पटाखे कहां से लाए जाते थे? उनके पास लाइसेंस था या नहीं? ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि वे पिछले 20 वर्षों से पटाखा व्यापार कर रहे थे. सभी एंगल से घटना की जांच की जा रही है."- भरत सोनी, एसपी, सिवान
जिले में अवैध पटाखा कारोबार पर कार्रवाई की तैयारी
इस हादसे के बाद जिले में अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने की तैयारी भी की गई है. प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध ठिकानों की पहचान कर जांच करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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