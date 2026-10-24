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सिवान पटाखा विस्फोट: 5 मौत, थानाध्यक्ष और चौकीदार सस्पेंड, FSL टीम करेगी जांच

सिवान पटाखा धमाका में 5 की मौत ( ETV Bharat )

सिवान : बिहार के सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पटाखा विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है. धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. घटना में लापरवाही के आरोप में जामो बाजार थानाध्यक्ष धीरज कुमार और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम भी गठित की है.

पटाखा बनाने के दौरान हुआ भीषण धमाका

शुक्रवार, 23 अक्टूबर को आलमपुर गांव में पटाखा बनाने के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ था. धमाका इतना भीषण था कि मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. पांच लोगों की मौत विस्फोट में च लोगों की मौत की पुष्टि सिवान पुलिस के द्वारा की गई है. घटनास्थल पर मलबा हटाने और पूरे मकान की तलाशी का अभियान चलाया गया. लगातार हो रहे छोटे-बड़े धमाकों के कारण शुरुआती दौर में बचाव कार्य में परेशानी आई. मृतकों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य बिन्दुओं पर जांच की जा रही है. मृतकों की हुई पहचान सिवान पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, जिनकी पहचाना अमीरुद्दीन मियां 65वर्ष, मुस्कान सिद्दीकी 23वर्ष, खुश्बू सिद्दीकी 13वर्ष, नाती अरशद सिद्दीकी और पटाखा बनाने आये मजदूर राजकुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के रूप में हुई है. धमाके के बाद घर के आसपास बिखरा मलबा (ETV Bharat) एसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित