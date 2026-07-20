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मिलिए बिहार के इंजीनियर दंपती से, जिन्होंने पॉलिटिक्स के लिए छोड़ी 1.70 करोड़ की नौकरी

विदेश छोड़कर पहले ही लौट चुके थे अभिषेक: अभिषेक रंजन भी पेशे से इंजीनियर रहे हैं. उन्होंने भी लंबे समय तक विदेश और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया. लेकिन वर्ष 2017 में पारिवारिक कारणों से उन्होंने नौकरी छोड़कर बिहार लौटने का फैसला किया. अभिषेक बताते हैं कि बिहार लौटने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया. शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए एक स्कूल की शुरुआत की. उनका मानना था कि समाज के बीच रहकर कुछ नया किया जा सकता है.

पति का साथ बना सबसे बड़ी ताकत: स्मृति कहती हैं कि राजनीति में आने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया. वह बताती हैं कि अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यह फैसला नहीं ले पाती. मेरे पति शुरू से राजनीति में रुचि रखते थे. उन्होंने कभी मुझे नौकरी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर समाज के लिए काम करना चाहती हो तो पूरे मन से करो.

नवंबर में लड़ा नगर निकाय का चुनाव : काफी विचार-विमर्श के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया. वह कहती हैं कि सितंबर 2022 में मैंने नौकरी छोड़ दी. नवंबर में नगर निकाय चुनाव लड़ा. चुनाव हार गई, लेकिन उस चुनाव ने मुझे समाज को बहुत करीब से समझने का मौका दिया. लोगों की जरूरतें, उनकी उम्मीदें और राजनीति की वास्तविक तस्वीर देखने का अवसर मिला.

कनाडा का बड़ा ऑफर छोड़ा: स्मृति बताती हैं कि कोरोना के बाद वर्ष 2022 में उनकी कंपनी उन्हें दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कनाडा भेजना चाहती थी. पैकेज पहले से भी बेहतर था. यह उनके करियर का बड़ा अवसर माना जा रहा था. लेकिन इसी दौरान परिवार में इस पर लंबी चर्चा हुई. उनके पति अभिषेक रंजन ने उन्हें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की सलाह दी. बता दें कि दोनों पति-पत्नी का पैकेड करोड़ में था. पत्नी का पैकेज 80 लाख वहीं पति का पैकेज 90 लाख था. दोनों का पैकेज मिलाकर 1 करोड़ 70 लाख के लगभग था.

होटल का व्यवसाय भी की शुरू: कॉर्पोरेट नौकरी के साथ उन्होंने होटल का व्यवसाय भी शुरू किया. कारोबार भी अच्छा चल रहा था. लॉकडाउन के कारण उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा और वह ससुराल सिवान आ गईं. स्मृति ने कहा कि कोरोना के समय हमारे पास नौकरी थी, घर था और खाने की कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन आसपास के लोगों की हालत देखकर लगा कि सिर्फ नौकरी करने से समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. तभी पहली बार राजनीति में आने का विचार गंभीरता से आया.

कोरोना महामारी में बदली सोच: वर्ष 2020 में सिवान के इंजीनियर अभिषेक रंजन से शादी के बाद लॉकडाउन के कारण स्मृति ससुराल आ गईं. स्मृति कहती हैं कि यही वह समय था जिसने उनकी सोच बदली. उन्होंने बहुत करीब से देखा कि रोज कमाने वाले किस तरह मुश्किलों से जूझ रहे थे. आसपास की हालत देखकर लगा कि सिर्फ नौकरी से समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. तभी राजनीति का विचार आया.

"वर्ष 2013 में मेरी नौकरी लग गई. शुरुआती वर्षों में नोएडा में काम किया. वर्ष 2017 में बेहतर अवसर मिलने पर बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में चली गई. वहां अच्छा पैकेज मिला और करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा." - स्मृति कुमुद, इंजीनियर

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा: स्मृति कुमुद बताती हैं कि वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं. परिवार में शुरू से पढ़ाई और नौकरी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई. उन्होंने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की.

कॉर्पोरेट छोड़ चुनी राजनीति की राह: दोनों आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़े हैं और फिलहाल RLM की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद हैं. स्मृति पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में हैं और साल 2030 के विधानसभा चुनाव में सिवान सदर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, जबकि पति अभिषेक अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में दोनों ने अपनी पूरी यात्रा और भविष्य की राजनीति को लेकर खुलकर बात की.

पटना: अमेरिका, लंदन, कनाडा और देश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इंजीनियर के तौर पर काम करना, अच्छा पैकेज , आरामदायक जिंदगी और सुरक्षित करियर, ज्यादातर युवाओं का सपना यही होता है. लेकिन बिहार के सिवान से जुड़े इंजीनियर दंपती स्मृति कुमुद और अभिषेक रंजन ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है. दोनों ने कॉर्पोरेट दुनिया की चमक छोड़कर राजनीति का कठिन रास्ता चुना है.

जब वर्ष 2022 में स्मृति को कनाडा भेजने की तैयारी चल रही थी, तब उन्होंने महसूस किया कि परिवार और समाज के बीच रहकर काम करना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर स्मृति कनाडा चली जातीं तो परिवार और समाज दोनों से दूरी बढ़ जाती. हमने मिलकर फैसला किया कि वह नौकरी छोड़ें और राजनीति में सक्रिय हों.

इंजीनियर दंपती स्मृति कुमुद और अभिषेक रंजन (ETV Bharat)

दादाजी और मां के सपनों ने भी दिखाई राह: अभिषेक बताते हैं कि उनके परिवार की भी कुछ अपनी इच्छाएं थीं. उन्होंने कहा कि "मेरे दादाजी चाहते थे कि परिवार की बहू शिक्षक बने. वह सपना पूरा हो गया. मेरी मां चाहती थीं कि परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आगे बढ़े और जनप्रतिनिधि बने. हमने तय किया है कि अगर मैं नहीं, तो मेरी पत्नी इस दिशा में आगे बढ़ेंगी."

"मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी सक्रिय राजनीति में आएंगी, लेकिन अब मैं पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हूं. 19 फरवरी 2023 को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में हमारी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई. उस समय उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे. बाद में जब उन्होंने नई पार्टी बनाई तो हमदोनों पति-पत्नी उनके साथ जुड़ गए."- अभिषेक रंजन, इंजीनियर

अभिषेक रंजन (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व से प्रभावित: स्मृति कुमुद कहती हैं कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा का शिक्षा सुधार को लेकर किया गया काम और उनकी सोच प्रभावित करती है. उन्होंने कहा कि "शिक्षा को लेकर उनकी गंभीरता और लगातार काम करने की इच्छा ने मुझे प्रभावित किया. अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर उनके कई सुझावों पर सरकार ने भी काम किया. मुझे लगा कि ऐसे नेतृत्व के साथ काम करना चाहिए."

महिला राजनेता के सामने कई चुनौतियां: स्मृति कुमुद मानती हैं कि राजनीति में महिलाओं के लिए आज भी कई चुनौतियां हैं. वह कहती हैं कि परिवार और समाज का नजरिया धीरे-धीरे बदल रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं को बराबरी का अवसर नहीं मिला है.

सम्राट चौधरी के साथ स्मृति कुमुद (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला राजनीति में सक्रिय है और देर से घर लौटती है तो आज भी लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. खासकर उन महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल होती है जिनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं होता. उनके अनुसार राजनीति में आने के बाद उन्हें भी कई तरह की सामाजिक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन बातों को अपने काम के रास्ते में नहीं आने दिया.

महिला आरक्षण ने बढ़ाया आत्मविश्वास: स्मृति कहती हैं कि पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से बिहार की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है. इसके लिए वह नीतीश कुमार का आभार जताती हैं. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता के रूप में उनकी भागीदारी अभी भी कम है.

"मैं गांव-गांव जाकर महिलाओं से बात करती हूं. मुझे लगता है कि महिलाओं की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होती है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ पातीं."- स्मृति कुमुद, इंजीनियर

स्मृति कुमुद (ETV Bharat)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है. बीते दिनों संशोधित बिल पास नहीं हो पाया, इससे थोड़ी निराशा जरूर बढ़ी क्योंकि अगर यह पास हो जाता तो उनके जैसे पहली पीढ़ी के नेताओं को राजनीति में अधिक अवसर मिलते.

2030 विधानसभा चुनाव पर नजर: स्मृति कुमुद फिलहाल सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं. वह अधिकतर समय अपने क्षेत्र में लोगों के बीच बिताती हैं. उनका कहना है कि राजनीति में सक्रिय रहने के कारण परिवार को पहले जितना समय नहीं दे पातीं, लेकिन परिवार के सभी सदस्य उनके फैसले का सम्मान करते हैं.

मायके और ससुराल में शिक्षा का माहौल: वह बताती हैं कि उनके मायके और ससुराल दोनों में शिक्षा का अच्छा माहौल है. उनकी बहनें अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जबकि ससुराल में दोनों ननद डॉक्टर हैं. परिवार के सहयोग की वजह से राजनीतिक जीवन संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर है और वह सिवान सदर के लोगों के बीच लगातार रहकर उनकी समस्याओं को समझ रही हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बदल रही है बिहार की राजनीति की तस्वीर: बिहार की राजनीति में लंबे समय तक जातीय समीकरण, परिवारवाद और पुराने नेताओं का दबदबा देखने को मिला. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नया वर्ग भी सामने आया है. अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके और देश-विदेश का अनुभव रखने वाले युवा अब राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

विजय कुमार चौधरी और संजय झा क साथ स्मृति कुमुद (ETV Bharat)

स्मृति कुमुद और अभिषेक रंजन भी उसी नई पीढ़ी का हिस्सा हैं. उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि उन्होंने किसी बड़े राष्ट्रीय दल के बजाय अपेक्षाकृत छोटे राजनीतिक दल के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है. ऐसे में उन्हें संगठन मजबूत करने से लेकर जनता के बीच अपनी पहचान बनाने तक हर स्तर पर संघर्ष करना होगा.

फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि कॉर्पोरेट दुनिया से राजनीति में आए इस इंजीनियर दंपती का यह प्रयोग आने वाले वर्षों में कितना सफल होता है. लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ पारंपरिक नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है. नई सोच, नए पेशे और नए अनुभव वाले लोग भी अब लोकतंत्र की इस सबसे कठिन परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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