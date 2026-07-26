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तमिलनाडु: शिवकाशी में पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

तमिलनाडु के शिवकाशी में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट की घटना सामने आई है.

Tamil Nadu SIVAKASI FIRECRACKER
तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाके के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 12:24 PM IST

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विरुधुनगर: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में आज सुबह भीषण धमाका हुआ. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार शिवकाशी के पास गैर-कानूनी तरीके से एक टिन सेट लगाकर पटाखे बनाए जा रहे थे. इसमें आज सुबह अचानक धमाका हो गया. धमका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई. घटना के समय इसमें कई मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट के चलते दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

बताया जा रहा है कि शिवकाशी के पास चेंगमालापट्टी इलाके में पटाखे बनाने के लिए गैर-कानूनी टिन सेट लगाए जा रहे थे. आज सुबह मजदूर रोज की तरह पटाखे बनाने में बिजी थे. उसी समय, एक हादसा हुआ जब पटाखे अचानक फट गए, और काम में लगे दो मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचे फायरफाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हादसे में गंभीर रूप से जलने से बचाए गए एक और मज़दूर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. शिवकाशी के पास एक और पटाखा हादसा होने की खबर है. मौके पर बचाव अभियान जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- गुजरात अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई
Last Updated : July 26, 2026 at 12:24 PM IST

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