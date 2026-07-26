तमिलनाडु: शिवकाशी में पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल
तमिलनाडु के शिवकाशी में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट की घटना सामने आई है.
Published : July 26, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 12:24 PM IST
विरुधुनगर: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में आज सुबह भीषण धमाका हुआ. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार शिवकाशी के पास गैर-कानूनी तरीके से एक टिन सेट लगाकर पटाखे बनाए जा रहे थे. इसमें आज सुबह अचानक धमाका हो गया. धमका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई. घटना के समय इसमें कई मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट के चलते दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.
#WATCH | Virudhunagar, Tamil Nadu: An explosion occurred at a firecracker manufacturing unit. Two people lost their lives in the incident.— ANI (@ANI) July 26, 2026
More details awaited pic.twitter.com/IM0ESVbdTf
बताया जा रहा है कि शिवकाशी के पास चेंगमालापट्टी इलाके में पटाखे बनाने के लिए गैर-कानूनी टिन सेट लगाए जा रहे थे. आज सुबह मजदूर रोज की तरह पटाखे बनाने में बिजी थे. उसी समय, एक हादसा हुआ जब पटाखे अचानक फट गए, और काम में लगे दो मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई.
सूचना मिलने पर मौके पर पहुँचे फायरफाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हादसे में गंभीर रूप से जलने से बचाए गए एक और मज़दूर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. शिवकाशी के पास एक और पटाखा हादसा होने की खबर है. मौके पर बचाव अभियान जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.