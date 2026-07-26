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तमिलनाडु: शिवकाशी में पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाने वाली यूनिट में धमाके के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

विरुधुनगर: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में आज सुबह भीषण धमाका हुआ. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार शिवकाशी के पास गैर-कानूनी तरीके से एक टिन सेट लगाकर पटाखे बनाए जा रहे थे. इसमें आज सुबह अचानक धमाका हो गया. धमका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई. घटना के समय इसमें कई मजदूर काम कर रहे थे. विस्फोट के चलते दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.