Special: जिनके बनाए दीयों से घर होते हैं रोशन, वही गम में बिता रहे जिंदगी, संकट में पलामू के 30 हजार कुम्हार परिवार
दीपावली पर जिनके बनाए दीये से लोगों के घर रोशन होते हैं, वे खुद उदासी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:11 PM IST
पलामू: नावाबाजार के तुकबेरा गांव की सरिता देवी कहती हैं, “जितना मेहनत पूरा पूरा परिवार मिलकर करता है, उतना लागत निकल पाता तो और दो गुणा मेहनत को बढ़ा देते. बच्चे पूरा परिवार मिट्टी में लगे रहते हैं, फिर भी खर्च नहीं निकल पाता है.” यही दर्द है मिट्टी के बर्तन और दीया बनाने वाली सरिता देवी का. सरिता देवी जैसी ही कहानी झारखंड के पलामू जिले के करीब 30 हजार परिवारों की है, जो पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन और दीया बनाने के काम से जुड़े हुए हैं.
दिवाली और छठ को लेकर जोरों पर तैयारी
अगले कुछ दिनों में दिवाली और छठ का महापर्व आने वाला है. दोनों त्योहारों को लेकर कुम्हार परिवारों ने मिट्टी के दीया और बर्तन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनके बनाए सामान को अच्छी कीमत मिलेगी. पलामू के मेदिनीनगर, छतरपुर, नावाबाजार, नौडीहा बाजार और चैनपुर समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मिट्टी के दीये और बर्तन तैयार किए जा रहे हैं.
एक दशक में लागत आठ से दस गुना बढ़ी
पिछले एक दशक में मिट्टी के दीये और बर्तन बनाने की लागत आठ से दस गुना बढ़ गई है. 2016-17 तक एक ट्रैक्टर मिट्टी 500 से 600 रुपये में मिल जाती थी. अब 2025-26 में वही एक ट्रैक्टर मिट्टी चार से पांच हजार रुपये में मिल रही है. ईंधन, कोयला और लकड़ी की कीमत भी काफी बढ़ गई है. 2016-17 में 100 दीया बनाने की लागत 25 से 30 रुपये होती थी, जो अब बढ़कर करीब 200 रुपये हो गई है. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुम्हारों के लिए यह लागत और भी ज्यादा है. उन्हें आसानी से मिट्टी नहीं मिल पा रही है. साथ ही बर्तन पकाने से निकलने वाले धुएं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
कामेश्वर प्रजापति बताते हैं, “मिट्टी पहले अगल-बगल आसानी से मिल जाती थी. अब दूर से लाना पड़ रहा है. एक ट्रैक्टर मिट्टी पहले पांच सौ रुपये में मिल जाती थी, अब चार से पांच हजार रुपये में मिल रही है. कभी मिट्टी के दीये या बर्तन बिकते हैं तो कभी नहीं बिकते. सब कुछ खरीदना पड़ता है. जलावन तक खरीदना पड़ रहा है, जो पहले आसानी से मिल जाता था.”
चीनी लाइट और गांव की मौत से प्रभावित बिक्री
बाजार में चीनी लाइट की मांग बढ़ने से मिट्टी के दीये की बिक्री प्रभावित हुई है. शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी चीनी लाइट आसानी से पहुंच गई है. इसके अलावा दिवाली या छठ के दौरान अगर गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी के बर्तन और दीया की बिक्री पूरी तरह रुक जाती है. ऐसे में कुम्हार परिवारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है.
उपेंद्र प्रजापति कहते हैं, “हर बार उम्मीद के साथ मिट्टी के बर्तन और दीये तैयार किए जाते हैं, लेकिन मौत होने के बाद यह कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो जाता है. हर चीज की लागत बढ़ी है, लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा. बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए मजबूरी है. आगे की पीढ़ी यही काम करे, यह कहना बेहद मुश्किल है.”
30 हजार परिवार जुड़े, मटखान और अनुदान की मांग
पलामू में 30 हजार से अधिक परिवार सीधे तौर पर मिट्टी के बर्तन बनाने और इसके कारोबार से जुड़े हुए हैं. ये सभी परिवार पीढ़ियों से इस काम में लगे हैं. हालांकि हजारों परिवार धीरे-धीरे इस कारोबार को छोड़ चुके हैं. सरकार की ओर से फिलहाल इलेक्ट्रिक चाक की सहायता मिल रही है. कारोबार से जुड़े लोग मिट्टी के लिए मटखान और जलावन के लिए अनुदान की मांग कर रहे हैं. पहले पलामू में बने मिट्टी के दीये और बर्तनों की मांग झारखंड और बिहार के कई इलाकों में रहती थी. छठ के दौरान यहां से बड़े पैमाने पर बर्तन बिहार के क्षेत्रों में सप्लाई किए जाते थे.
मिट्टी कला बोर्ड झारखंड के पूर्व सदस्य अविनाश देव कहते हैं, “मिट्टी और जलावन दोनों की लागत बढ़ गई है. मिट्टी के कलाकारों के लिए संकट का दौर है. लागत भी नहीं निकल पा रही. मटखान की जरूरत है ताकि मिट्टी आसानी से मिल सके. कलाकार कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है. प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कलाकार संकट में हैं.”
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