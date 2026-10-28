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Special: जिनके बनाए दीयों से घर होते हैं रोशन, वही गम में बिता रहे जिंदगी, संकट में पलामू के 30 हजार कुम्हार परिवार

डिजाइन इमेज ( ETV bharat )

पलामू: नावाबाजार के तुकबेरा गांव की सरिता देवी कहती हैं, “जितना मेहनत पूरा पूरा परिवार मिलकर करता है, उतना लागत निकल पाता तो और दो गुणा मेहनत को बढ़ा देते. बच्चे पूरा परिवार मिट्टी में लगे रहते हैं, फिर भी खर्च नहीं निकल पाता है.” यही दर्द है मिट्टी के बर्तन और दीया बनाने वाली सरिता देवी का. सरिता देवी जैसी ही कहानी झारखंड के पलामू जिले के करीब 30 हजार परिवारों की है, जो पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन और दीया बनाने के काम से जुड़े हुए हैं.

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