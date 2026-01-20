ETV Bharat / bharat

पलामू से हजारों की संख्या में आबादी का गमन आज भी है! पढ़ें, पलायन पर खास रिपोर्ट

पलामू और पलायन की पीड़ा, बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में हर साल कर रहे हैं बाहर का रूख. पढ़ें, ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

situation of migration poses challenge for government and administration in Palamu district of Jharkhand
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 7:20 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू से नीरज कुमार.

पलामूः सीने में जलन के साथ गमन करने वाले लोग अक्सर वक्त के भंवर में कुछ ऐसे फंसकर रह जाते हैं कि वो शायद ही कभी अपने वतन लौट पाते हैं. यही तो है पलायन, घर का मोह और पेट की आग, घर में आजीविका की कमी और भविष्य की चिंता. कुछ ऐसा ही होता होगा जब लोग अपना घर-परिवार छोड़कर दूसरे शहर, राज्य और देश पैसा कमाने के लिए जाते हैं.

झारखंड राज्य गरीब और पिछड़ों में शुमार है, यहां लोगों के पास पैसा नहीं, खेती के लिए जमीन नहीं और पाने के लिए बेहतर जिंदगी नहीं. शायद इसीलिए आज भी झारखंड जैसा राज्य पलायन के आंकड़ों में हमेशा ही पाया जाता है. यहां से लाखों की संख्या में लोग देश-विदेश और अन्य शहर जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे बदकिस्मत होते हैं जो सफेद कपड़े में लिपटकर घर वापसी करते हैं.

situation of migration poses challenge for government and administration in Palamu district of Jharkhand
पलायन से जुड़ी मुख्य बातें (ETV Bharat)

झारखंड के लगभग हर जिले की यही कहानी है लेकिन प्रदेश का पलामू जिला पलायन के आंकड़ों में शुमार है. पलामू जिला में पलायन की दशा और दिशा ही थोड़ी अलग है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और यहां के लोग खेतिहर मजदूर के रूप में सबसे ज्यादा पलायन करते हैं. आलम ऐसा है कि धान की फसल के वक्त बिहार के मगध इलाके में धान रोपने और काटने के वक्त पलामू में कई गांव खाली तक हो जाते हैं. ईटीवी भारत की खास पेशकश में आज हम पलामू में पलायन की बात करेंगे. साथ ही पूरी रिपोर्ट और आंकड़ों के माध्यम से पलायन की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे.

पलामू से नीरज कुमार की रिपोर्ट (Etv Bharat)

पलामू, यह नाम नक्सल हिंसा और पलायन के लिए देश भर में चर्चित है. नक्सल हिंसा के दौर से पलामू बाहर निकल रहा है लेकिन पलायन यहां के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. पलामू की बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे शहर और राज्य की ओर पलायन कर जाती है, जिनकी संख्या हजारों में है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में पलामू जिला में 10 लाख 94 हजार 381 लोग बाहर से कमाकर घर लौट थे. जबकि कोविड के दौरान 53 हजार मजदूर घर वापस लौटे थे. पलामू में मजदूरों के पलायन का स्वरूप अलग-अलग है. हाल के दिनों में पलामू के विभिन्न इलाकों से भारी संख्या में विदेशों में भी मजदूर पलायन कर रहे हैं. पलामू में प्रतिवर्ष 10 के करीब पासपोर्ट बन रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री में काम करने वाले मजदूरों की है.

महत्वपूर्ण बिंदु

  • पलामू से बाहर मजदूरी करने गए कितने मजदूर की मौत हो रही है, इसका आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं है.
  • पिछले कुछ वर्षों में पलामू से बाहर नौकरी करने गए कई मजदूर की मौत हुई है. पलामू के नौडीहा बाजार एवं मेदिनीनगर के एक मजदूर की पिछले एक वर्ष के दौरान दुबई में मौत हुई है.
  • 2022-24 के बीच श्रम विभाग के द्वारा आधा दर्जन के करीब निबंधित मजदूरों को मौत के मामले में मुआवजा दिया गया. कोविड काल में पलामू से बाहर तीन मजदूरों की मौत हुई थी.
  • पलामू में प्रत्येक महीने एक से दो मजदूर का शव बाहर के राज्यों से लौटता है, बड़ी संख्या में मजदूर बिना निबंधन के बाहर पलायन करते हैं.
  • पलामू से बड़ी संख्या में मजदूर काम के लिए बाहर पलायन करते हैं और वह गायब भी हो जाते हैं. पुलिस के पास अक्सर इस तरह के मामले पहुंचते हैं.
  • धान रोपनी एवं कटनी के दौरान पलायन किए गए मजदूर सड़क हादसों में मौत का शिकार होते हैं.
  • 2011-12 में बिहार के औरंगाबाद में हुए सड़क हादसों में पलामू एवं लातेहार के 25 मजदूरों की मौत हुई थी.

खेतिहर मजदूर सबसे अधिक पलामू इलाके में हैं!

पलामू जिला दशकों से पलायन का केंद्र रहा है. अविभाजित बिहार में मगध जोन जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उस इलाके में सबसे अधिक खेतिहर मजदूर पलामू के इलाके से जाते रहे हैं. धान रोपनी और कटनी के लिए पूरे परिवार के साथ मजदूर पलायन करते रहे हैं. इसे मौसमी पलायन भी कहा जाता है. इस दौरान पलामू जिला के कई गांव खाली हो जाते हैं. पलामू के चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, लेस्लीगंज, पांकी, मनातू, तरहसी से सबसे अधिक मौसमी पलायन होता है. यह मजदूर तीन से चार महीने बाहर रहते हैं, धान की कटाई होने के बाद सभी मजदूर अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं.

कृषि पर आधारित पलामू की अर्थव्यवस्था, मनरेगा से बेहद कम रोजगार!

पलामू की आबादी कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है. 80 से 85 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है. पलामू का इलाका सिंचाई के संकट से जूझता रहता है. पलामू का इलाका प्रत्येक दूसरे वर्ष सुखाड़ के संकट से जूझता है. यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर मगध के इलाके में पलायन करते हैं. पलामू में मनरेगा के तहत 2.35 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं. 2024 के आंकड़ों के अनुसार मात्र 2199 लोगों को ही 100 दिन का रोजगार मिला है जबकि 1.45 लाख मजदूरों को आंशिक रूप से काम मिला है.

situation of migration poses challenge for government and administration in Palamu district of Jharkhand
जानें, पलायन के कारण (ETV Bharat)

पलामू जिला से फिलहाल पांच लाख के करीब मजदूर पलायन कर गए हैं. बालू का उठाव बंद होने के बाद पलायन बढ़ी है. वैसे मजदूर जिन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता था, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है. यही वजह है कि वह पलायन कर गए. कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता है लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए सभी की मजबूरी है. मजदूर दलाल का शिकार भी होते हैं और ठगे भी जाते हैं. उनके पास सैकड़ों मामले पहुंचे हैं, जिसमें मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है. पलामू में पलायन व्यापक रूप लेता जा रहा है. मनरेगा सफल रहा या असफल रहा यह बहस का विषय नहीं है, मनरेगा से मजदूरों को सिर्फ आंशिक रूप से काम मिला और इसमें ठेकेदारी प्रथा हावी रही है. -राजीव सिंह, झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूरी यूनियन एवं एटक.

पलामू में नहीं है कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान, पुराने फैक्ट्री और माइंस हो गए हैं बंद!

पलामू की सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी हुई है. इस इलाके में कोई भी बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है. पलामू रेहला में निजी ग्रुप की एक कास्टिक फैक्ट्री, जबकि राजहरा के क्षेत्र इलाके में एक निजी कोल कंपनी उत्खनन कर रही है. वहीं हाल में सीसीएल ने भी उत्पादन शुरू किया है. इसके अलावा पलामू में किसी प्रकार का कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है. पलामू में जपला सीमेंट फैक्ट्री से 1991 से उत्पादन कार्य बंद है, जबकि पलामू के चांदो सोकरा के इलाके में 90 के इलाके में तांबा, जिंक आदि का उत्पादन होता रहा है लेकिन उसके बाद से उत्खनन कार्य बंद है. पलामू में कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं होना पलायन का एक बड़ा कारण है.

पलायन पलामू की समस्या नहीं बल्कि इसका एक बड़ा स्वरूप है. इसे रोकने के लिए सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने की जरूरत है, पलामू का इलाका खेती पर निर्भर है. जिस समय झारखंड गठन हुआ था उस समय भी वे विधायक थे और उस दौरान कई सपने देखे गए थे. उस दौरान यह बात सामने आई थी कि अपना बॉक्साइट है, अल्युमिनियम फैक्ट्री लगाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ है. सरकार किसी की भी हो पलायन की समीक्षा कर इसे रोकने की जरूरत है और रोजगार के लिए कार्य योजना बनाने की जरूरत है. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा कर और इंडस्ट्री लगाकर ही पलायन को रोका जा सकता है. -संजय कुमार सिंह यादव, विधायक, हुसैनाबाद.

पढ़ने के लिए भी युवा आबादी करती है पलायन!

पलामू की एक बड़ी युवा आबादी पढ़ने के लिए भी बाहर के राज्यों में पलायन करती है. हालांकि पलामू में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं. लेकिन टेक्निकल पढ़ाई के लिए युवा बाहर के राज्यों के तरफ रुख कर रहे हैं. पढ़ाई के लिए युवा अधिकतर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के शहरों की तरफ रुख करते है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 300 के करीब प्रतिवर्ष युवा बाहर के देशों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं. पलामू के मेदिनीनगर के सन्नी शुक्ला एवं शार्दुल विनायक बताते हैं कि पलामू के इलाके को मजबूत नेतृत्व नहीं मिला जो पलायन को रोकने के लिए कार्य करे. वह रोजगार के साथ-साथ पढ़ाई के लिए भी पलायन कर जाते हैं.

situation of migration poses challenge for government and administration in Palamu district of Jharkhand
पलामू में पलायन का स्वरूप (ETV Bharat)

पलामू के पलायन की आवाज लोकसभा में भी उठी, सोलर प्लांट के लिए नहीं मिली जमीन!

पलामू जिला देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है. पलामू से पलायन का मुद्दा लोकसभा में कई बार उठ चुका है और इलाके में औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने की मांग भी की गई है. पलामू में रेलवे और कम्यूनिकेशन के साधन पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुए हैं. पलामू संसदीय क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट का प्रस्ताव है, सोलर पावर प्लांट के लिए सरकार के तरफ से जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है. पलामू संसदीय क्षेत्र भवनाथपुर के इलाके में 1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पाेशन (NICDC) के तहत (Amritsar Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया था. लेकिन इसे झारखंड के बोकारो के इलाके में शिफ्ट कर दिया गया.

पलामू में पलायन एक शुरू से बड़ा मुद्दा रहा है, जी राम जी के माध्यम से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए पहल की जाएगी. पलामू और गढ़वा के लिए 20-20 मेगावाट पावर प्लांट का प्रस्ताव है लेकिन इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है. केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति ढाई तीन साल पहले दे दी है. कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत है लेकिन जमीन उपलब्ध करवाई नहीं जा रही है. व्यवसाय के लिए एक कम्युनिकेशन बेहतर होना जरूरी है, चियांकि हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया है जबकि मात्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन भेजना है. इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन एक बड़ी समस्या है जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है. पलामू के भवनाथपुर के इलाके में औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्ताव को राज्य सरकार बोकारो ले गई, बोकारो का इलाका पहले से विकसित है. -विष्णुदयाल राम, पलामू, सांसद.

वैसे तो झारखंड सरकार की ओर से कई तरह की पहल कर रही है. राज्य सरकार कामगारों के पलायन रोकने और गांव और जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना और पलायन को रोकना है.

situation of migration poses challenge for government and administration in Palamu district of Jharkhand
पलायन को रोकने के उपाय (ETV Bharat)

झारखंड में पलायन रोकने की प्रमुख योजनाएं

  • मुख्यमंत्री श्रमिक योजना: यह योजना शहरी गरीबों के लिए प्रमुख योजना है, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है.
  • सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनीशिएटिव: साल 2021 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कामगारों के पलायन का पंजीकरण और उन्हें सुरक्षित रोजगार दिलाना है. इसके तहत एक स्टेट माइग्रेशन कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी काम कर रही है.
  • मुख्यमंत्री सारथी योजना: इस योजना के अंतर्गत झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी द्वारा युवाओं को कौशल विकास (ट्रेनिंग) दिया जा रहा है. जिससे युवा स्थानीय स्तर पर काम कर सकें.
  • मनरेगा: पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम की गारंटी.
  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना: झारखंड राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिसे 'एटीएम' की तरह माना जा रहा है. जिसमें अहर्ताओं को पशुधन के लिए सरकार लोन की तरह राशि मुहैया कराएगी.
  • पलायन सहायता केंद्र: जेएसडीएमएस ने 7 राज्यों में 8 माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित, दूसरे राज्यों में गए झारखंड के कामगारों को सहायता और जानकारी मिल सके.
  • मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना: झारखंड राज्य के विदेश में काम करते हुए जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान.
  • मंईयां सम्मान योजना: प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता.
  • किसान समृद्धि योजना: सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई के माध्यम से स्थानीय कृषि को बढ़ावा देकर लोगों को उनके घर में ही रोजगार देने की सरकारी पहल.
  • सेवा अधिकार सप्ताह कार्यक्रम (आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार): प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना.
  • निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना: झारखंड के निर्माण श्रमिकों जैसे शिल्पकार, कुंभकार को टूलकिट या उसके बराबर की सहायता राशि का प्रावधान.

इसे भी पढ़ें- रांची के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत, बोलीं कृषि मंत्री- अब पलायन पर लगेगा विराम

इसे भी पढ़ें- पलायन का दंश झेल रहे पंचायत-गांव पर खास नजर, अब प्रखंड मुख्यालय के बजाय यहां लगेगा कृषि मेला!

इसे भी पढ़ें- राज्य में पलायन रोकने के लिए होगा काम, श्रम विभाग हुआ सक्रिय: मंत्री संजय यादव

TAGGED:

PROBLEM OF MIGRATION IN PALAMU
SITUATION OF MIGRATION
PALAMU DISTRICT OF JHARKHAND
पलायन रोकने के लिए उपाय
CASE OF MIGRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.