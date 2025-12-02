ETV Bharat / bharat

'बिना फोन के खाली बैठे रहो... और जीतो इनाम': पंजाब के इस गांव में अनूठी प्रतियोगिता

इस कैंपेन का मकसद युवाओं को मोबाइल से दूर होकर किताबें पढ़ने, सोशल गैदरिंग और फैमिली गैदरिंग के लिए मोटिवेट करना था.

free sitting competition
प्रतियोगिता के आयोजक. (ETV Bharat)
December 2, 2025

मोगा (पंजाब): आपने रेस, सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन तो बहुत देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 'खाली बैठने' के टूर्नामेंट के बारे में सुना है? पंजाब के मोगा में ऐसा ही एक चौंकाने वाला इवेंट आयोजित हुआ, जिसने सबको हैरान कर दिया. 'न्यू थॉट क्लब' के नाम से एक ऑर्गनाइजर ने यह अनूठी पहल की. मकसद सिर्फ एक - 'बिना कुछ किए, बस खाली बैठना'!

मज़े की बात ये कि इस 'आलस' के कॉम्पिटिशन में जीतने वालों के लिए बंपर प्राइज मनी भी रखी गई थी. प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू हुई और अगले दिन शाम तक, पूरे 31 घंटे चली. लोगों ने घंटों तक बिना हिले-डुले, शांत बैठकर रिकॉर्ड बनाया. कौन बना इस अनोखे मुकाबले का चैंपियन, और कितनी रकम जीती? ईटीवी भारत की टीम खास तौर पर इस कॉम्पिटिशन को कवर करने पहुंची.

प्रतियोगिता का उद्देश्यः

मैनेजर विक्रमजीत सिंह ने कहा कि आजकल मोबाइल ने बच्चों, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. इस प्रतियोगिता का मकसद उन लोगों को सोशली और मेंटली एक्टिव बनाना है जो खाली बैठे रहते हैं.

ऑर्गनाइजर विक्रमजीत सिंह ने कहा, "मोबाइल फोन की वजह से लोगों के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं. परिवार के लोग भी एक-दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं. लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं. बीमारियां भी बढ़ रही हैं. इसलिए हमने एक ऐसा कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज़ करने का फैसला किया है जिससे लोगों को कुछ समय के लिए ही सही, डिजिटल एडिक्शन से छुटकारा मिल सके."

कॉम्पिटिशन की शर्तेंः

  • कॉम्पिटिशन के दौरान अपने साथ मोबाइल फोन न लाएं
  • बाथरूम नहीं जाने दिया जाएगा
  • कॉम्पिटिशन के दौरान न सोएं
  • खाने-पीने की कोई चीज न लाएं
  • कॉम्पिटिशन के दौरान किसी भी तरह का गेम न खेलें
  • झगड़ा करने वालों को सीधे कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाएगा
  • पार्टिसिपेंट्स को एक जगह बैठाया गया
  • उन्हें दिन-रात बैठकर बिताना होगा
  • यह समय 12 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे का हो सकता है
  • एक बार जो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया, उसे दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी

प्रतियोगिता में कितने लोगो ने हिस्सा लियाः

इस कॉम्पिटिशन में 55 लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें हर उम्र के कॉम्पिटिटर शामिल थे. महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे. इस दौरान 51 लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो गये. 4 लोगों के बीच फ़ाइनल कॉम्पिटिशन हुआ. इनमें 3 युवा और एक बुज़ुर्ग एक्स-सर्विसमैन थे. उन्हें पानी और केले दिए गये, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो. वे आराम से बैठकर किताबें पढ़ते, गुरबानी पढ़ते.

33 घंटे से ज़्यादा चले इस कॉम्पिटिशन में, 55 में से 53 लोग धीरे-धीरे बाहर हो गए. आखिर में सिर्फ़ 2 खिलाड़ी सतवीर सिंह और लवप्रीत सिंह बचे. दोनों खिलाड़ियों की सेहत को देखते हुए जजों ने उन्हें जॉइंट फर्स्ट प्लेस देने का फैसला किया.

इनाम में क्या मिलाः

दोनों विजेता सतवीर सिंह और लवप्रीत सिंह को 1-1 साइकिल, 3500-3500 रुपये कैश और 1-1 kg देसी घी दिया गया. तीसरे स्थान पर रहनेवाले चानन सिंह को 1500 कैश प्राइज़ और 1 kg देसी घी दिया गया.

क्या कहते हैं प्रतिभागीः

कंटेस्टेंट लवप्रीत सिंह ने कहा, "यह एक अच्छी पहल है. मैं सोया नहीं, खाया नहीं। मैंने 2 सेब और पानी पिया." एक्स-सोल्जर सरबजीत सिंह कंटेस्टेंट ने कहा कि आजकल हर कोई मोबाइल में बिज़ी रहता है. युवा कंटेस्टेंट सतवीर सिंह ने कहा, "कॉम्पिटिशन अच्छा रहा. हमें किताबें पढ़ने का मौका मिला."

