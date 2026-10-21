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दस्तावेजों के बावजूद यमन में गिरफ्तार हुआ बिहार का राकेश, सांसद ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के एक युवक की विदेश में गिरफ्तारी का मामला सामने आया है. वहीं जानकारी मिलने के बाद अब उसकी सुरक्षित स्वदेश वापसी को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं. दरअसल डुमरा प्रखंड के कुम्हरा बिशनपुर वार्ड नंबर-14 निवासी राम विनोद सिंह के बेटे राकेश कुमार को यमन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

"मैंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के स्टाफ से बात कर राकेश की स्वदेश वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की. मैंने स्टाफ को पूरी जानकारी लिखवाा है, उम्मीद करता हूं कि जल्द ही राकेश की भारत वापसी का रास्ता साफ होगा."- देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद

राकेश कुमार की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने विदेश मंत्रालय के स्तर पर मदद दिलाने की कोशिश शुरू की है. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के स्टाफ से बात कर राकेश की स्वदेश वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राकेश की भारत वापसी का रास्ता साफ होगा.

वहीं मामले की जानकारी सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर तक पहुंचने के बाद उन्होंने इस दिशा में पहल की है. सांसद ने बताया कि उन्होंने मामले में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के स्टाफ से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी और राकेश को भारत वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया.

मिली जानकारी के अनुसार, राकेश के पास वैध पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित दस्तावेज मौजूद थे. इसके बावजूद यमन की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस घटनाक्रम ने परिवार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार की सबसे बड़ी चिंता राकेश की सुरक्षा और उनकी जल्द स्वदेश वापसी को लेकर है.

बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में डर का माहौल है. वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है. राकेश की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण हैं, इसे लेकर विस्तृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

दरअसल किसी भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी होने पर संबंधित देश के स्थानीय कानूनों और वहां की प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ता है. ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास या संबंधित राजनयिक मिशन के माध्यम से नागरिक को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की जा सकती है.

आरोप अभी भी साफ नहीं

राकेश के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी के कारणों, कानूनी स्थिति और वापसी की प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक जानकारी सामने आना महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि राकेश को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वह यमन में किस उद्देश्य से गए थे और उनकी रिहाई या स्वदेश वापसी के लिए औपचारिक प्रक्रिया किस चरण में है.

जल्द वापसी की उम्मीद

राकेश की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार और गांव के लोगों की नजर अब उनकी सुरक्षित वापसी पर टिकी है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बातचीत के दौरान राकेश की स्वदेश वापसी जल्द होने की उम्मीद जताई है. हालांकि, उनकी वापसी की निश्चित तारीख या यमन की पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक समयसीमा सामने नहीं आई है.

एक अन्य व्यक्ति के लिए भी सांसद की पहल

सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बातचीत के दौरान सीतामढ़ी से जुड़े एक अन्य व्यक्ति का मामला भी उठाया. उन्होंने बताया कि मुंबई से लौटने के दौरान उक्त व्यक्ति की वापसी को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है. सांसद के अनुसार, इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है और जल्द वापसी की उम्मीद है.

दोनों मामलों में ही जानकारी का इंतजार

दूसरे व्यक्ति की पहचान, मुंबई में उसके साथ हुई घटना और उसकी वापसी में आ रही परेशानी के बारे में भी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. दोनों मामलों में सांसद ने अधिकारियों से बातचीत कर मदद पहुंचाने का प्रयास किया है. एक मामला यमन में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जबकि दूसरा महाराष्ट्र से सीतामढ़ी लौटने के दौरान उत्पन्न हुई परेशानी से संबंधित बताया गया है.

आधिकारिक जानकारी और सुरक्षित वापसी पर टिकी नजर

सीतामढ़ी के राकेश कुमार की यमन में गिरफ्तारी का मामला अब उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी की कोशिशों से जुड़ गया है. सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की ओर से विदेश मंत्री के स्टाफ से संपर्क किए जाने के बाद परिवार को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि सबसे अहम सवाल यही है कि राकेश को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई या भारत वापसी की प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकेगी.



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