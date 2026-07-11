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वेस्ट से बेस्ट! यहां Plastic waste से बने रहे इको-फ्रेंडली फर्नीचर, कचरे से हो रही कमाई

स्वच्छ भारत मिशन को मिल सकती है नई दिशा : विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रत्येक जिले में इस प्रकार की पहल शुरू हो जाए तो प्लास्टिक कचरे की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है. सीतामढ़ी का यह मॉडल स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त अभियान को नई दिशा देने की क्षमता रखता है.

स्कूलों और पार्कों तक पहुंचा पर्यावरण का संदेश : तैयार की जा रही प्लास्टिक बेंचों को सरकारी विद्यालयों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया जा रहा है. इससे जहां लोगों को बैठने की बेहतर सुविधा मिल रही है, वहीं बच्चों और आम नागरिकों के बीच पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंच रहा है. विद्यालयों में विद्यार्थियों को यह भी समझाया जा रहा है कि जिस प्लास्टिक को वे कचरा समझते हैं, वही सही तकनीक और रिसाइक्लिंग के जरिए समाज के उपयोग की वस्तु बन सकता है. इससे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है.

राय इंडस्ट्रीज के साथ समझौते से मिली रफ्तार : इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बक्सर की राय इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है. कंपनी प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर उपयोगी बेंच तैयार कर रही है. प्रशासन का उद्देश्य केवल प्लास्टिक का निस्तारण करना नहीं, बल्कि उसे समाज के उपयोगी संसाधन में बदलकर एक सफल मॉडल प्रस्तुत करना भी है.

40 किलो प्लास्टिक से तैयार होती है एक मजबूत बेंच : परियोजना के तहत लगभग 40 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक से एक बेंच तैयार की जाती है. पहले प्लास्टिक कचरे का संग्रह किया जाता है. इसके बाद उसकी सफाई, छंटाई और प्रोसेसिंग होती है. इन बेंचों की विशेषता यह है कि इनमें जंग नहीं लगता, धूप और बारिश का असर अपेक्षाकृत कम होता है तथा रखरखाव भी आसान रहता है.

सिंगल यूज प्लास्टिक की रिसाइकिलिंग : सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने इसी समस्या को अवसर में बदलने का प्रयास किया है. जिले में एकत्रित किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग कर उपयोगी उत्पादों में बदला जा रहा है. इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि प्लास्टिक से तैयार की जा रही मजबूत और टिकाऊ बेंचें हैं.

प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती का स्थानीय समाधान : आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में शामिल है. कुछ मिनटों तक उपयोग होने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है. यही प्लास्टिक नालियों को जाम करता है, खेतों की उर्वरता प्रभावित करता है और जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है.

कचरे से कमाई : इन बेंचों को सरकारी विद्यालयों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जा रहा है. यह पहल न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि 'वेस्ट टू वेल्थ' यानी कचरे को संसाधन में बदलने की अवधारणा को भी जमीन पर उतार रही है. कंपनी के सीतामढ़ी प्रबंधक राघव कुमार झा के अनुसार, एक बेंच तैयार करने के लिए जिला प्रशासन से 10 हजार रुपये लिए जाते हैं. हालांकि, कंपनी प्रत्येक बेंच पर 2 हजार रुपये मार्जिन मनी के रूप में जिला प्रशासन को वापस भी देती है.

सीतामढ़ी : जिस सिंगल यूज प्लास्टिक को अब तक लोग बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते थे, वही अब सीतामढ़ी में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सतत विकास का प्रतीक बनता जा रहा है. जिले में जिला प्रशासन और बक्सर की राय इंडस्ट्रीज की साझेदारी से शुरू हुई एक अनूठी पहल के तहत करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से मजबूत और आकर्षक बेंच तैयार की जा रही हैं.

पर्यावरण के साथ रोजगार का अवसर : प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंकने के बजाय निर्धारित संग्रह केंद्रों तक पहुंचाएं, ताकि उसका पुनर्चक्रण किया जा सके. इस प्रकार की परियोजनाएं केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं.

भविष्य की तकनीक : प्लास्टिक संग्रह, छंटाई, परिवहन और प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी संभव है. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इसी तकनीक से डस्टबिन, टेबल, गार्डन चेयर, इंटरलॉकिंग टाइल्स और अन्य उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं.

सीतामढ़ी के बाजपट्टी में प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई (ETV Bharat)

बदल रही है लोगों की सोच : अब तक लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को केवल कचरा मानते थे, लेकिन यह पहल उनकी सोच बदल रही है. जब वही प्लास्टिक मजबूत और आकर्षक बेंच के रूप में सामने आता है तो लोगों को एहसास होता है कि सही तकनीक और बेहतर प्रबंधन से कचरा भी मूल्यवान संसाधन बन सकता है.

प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सभी को आगे आना होगा : पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार नहीं जीत सकती. इसमें आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है. यदि प्रत्येक व्यक्ति प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग एकत्र कर निर्धारित केंद्रों तक पहुंचाए, तो रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सकती है.

40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक से बन रही बेंच (ETV Bharat)

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भी मददगार : प्लास्टिक को खुले में जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हैं. वहीं, रिसाइक्लिंग से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है. ऐसे में सीतामढ़ी की यह पहल जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

मॉडल प्रोजेक्ट बनने की ओर बढ़ता सीतामढ़ी : यदि यह अभियान इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में सीतामढ़ी केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के मॉडल जिले के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना सकता है. जिला प्रशासन की योजना इस अभियान का विस्तार करने की है, ताकि अधिक से अधिक प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण हो सके और सार्वजनिक स्थलों पर पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग बढ़ाया जा सके.

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक?: बिहार में लंबे समय से पर्यावरण के लिए काम करने वाले स्वभाव कुमार बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हैं, जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और दोबारा उपयोग के लिए नहीं बनाया जाता. इनका सबसे अधिक उपयोग दैनिक जीवन में खाने-पीने और पैकिंग से जुड़े कामों में होता है.

चंद मिनट का इस्तेमाल दशकों तक असर : उन्होंने कहा कि, प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, थर्मोकोल से बनी सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, पतले पीवीसी बैनर तथा कुछ प्रकार की पैकेजिंग सामग्री इसी श्रेणी में आती हैं. यह प्लास्टिक 120 माइक्रोन से कम के होते हैं. इन उत्पादों का उपयोग कुछ मिनटों के लिए होता है, लेकिन पर्यावरण में इनका प्रभाव कई दशकों तक बना रहता है.

''प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूरे देश में प्रतिबंध लागू किया है. इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है.'' - स्वभाव कुमार, पर्यावरणविद्

सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी खतरनाक?: पर्यावरणविद् मृत्युंजय माणी के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है. यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता और इसे पूरी तरह खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं. खुले में फेंका गया प्लास्टिक नालियों और जल निकासी व्यवस्था को बाधित करता है, जिससे जलभराव की समस्या बढ़ती है.

''खेतों और मिट्टी में पहुंचने पर यह भूमि की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जबकि नदियों और तालाबों में जाने पर जलीय जीवों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है. समय के साथ यह छोटे-छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों में बदल जाता है, जो भोजन और पेयजल के जरिए मानव शरीर तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता स्तर भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है.'' - मृत्युंजय माणी, पर्यावरणविद्

क्या है नियम और जुर्माना?: बिहार में भी केंद्र सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर रोक लागू है. राज्य सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निकाय संयुक्त रूप से इसके अनुपालन की निगरानी करते हैं. प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग या कारोबार करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमों के उल्लंघन पर पांच वर्ष तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. इसके अलावा नगर निकाय अपने स्थानीय नियमों के तहत भी आर्थिक दंड लगा सकते हैं. सरकार समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर दुकानों, बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जांच करती है तथा लोगों से कपड़े, कागज, जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील करती है.

प्लास्टिक कचरे से बेंच का निर्माण एक पहल : कुल मिलाकर, 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक से तैयार होने वाली एक बेंच केवल बैठने की सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, संसाधनों के पुनः उपयोग और सतत विकास का मजबूत संदेश भी दे रही है. जिला प्रशासन और राय इंडस्ट्रीज की यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक सकारात्मक और व्यवहारिक मॉडल के रूप में उभर रही है.

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