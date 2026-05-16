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9000 पौधे, सोलर मिशन और ग्रीन मॉडल, जानिए क्यों PM मोदी करेंगे सीतामढ़ी की इस पंचायत को सम्मानित?

सीतामढ़ी की महुआवा पंचायत ने पौधारोपण, सोलर और ग्रीन मॉडल से देशभर में मुकाम हासिल किया जिसे प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे. धर्मेन्द्र कुमार झा की रिपोर्ट-

क्लाइमेट कंट्रोल में बिहार का डंका
क्लाइमेट कंट्रोल में बिहार का डंका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 7:10 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले की महुआवा पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है. बथनाहा प्रखंड स्थित इस पंचायत का चयन देशभर में आयोजित 'क्लाइमेट कंट्रोल अवॉर्ड' में तीसरे स्थान के लिए किया गया है. अब इस पंचायत को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित किया जाएगा. इस उपलब्धि से पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है.

देशभर की सिर्फ चार पंचायतों का हुआ चयन : इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए पूरे देश से केवल चार पंचायतों का चयन किया गया है. आंध्र प्रदेश की पंचायत को पहला स्थान मिला है, जबकि महाराष्ट्र और ओडिशा की पंचायतों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. तीसरे स्थान पर बिहार के सीतामढ़ी जिले की महुआवा पंचायत ने जगह बनाकर राज्य को गौरवान्वित किया है. यह उपलब्धि पंचायत के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी : महुआवा पंचायत को इस सम्मान के साथ केंद्र सरकार की ओर से पंचायत विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी. यह राशि पंचायत में विकास योजनाओं को और मजबूती देने में उपयोग की जाएगी. पंचायत ने स्वच्छता, जल संरक्षण और हरित विकास के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसकी वजह से उसे यह राष्ट्रीय पहचान मिली है.

''जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर बथनाहा प्रखंड के महुआबा पंचायत को देश में तीसरे स्थान पर सम्मान मिला है. पंचायत के द्वारा जो विकास कार्य किया गया है उसको लेकर सम्मानित किया जाएगा.''- कमल सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सोलर लाइट, बायोगैस और वाटर हार्वेस्टिंग बनी पहचान : पंचायत क्षेत्र में सोलर कैमरा, सोलर लाइट, बायोगैस संयंत्र और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है. इसके अलावा पंचायत ने एक ही दिन में 9 हजार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नया रिकॉर्ड भी बनाया है. पंचायत के इन प्रयासों की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है और इसे ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल माना जा रहा है.

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार ने किया था निरीक्षण : महुआवा पंचायत के विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों का निरीक्षण पंचायती राज विभाग, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार विजय कुमार बहेरा ने किया था. निरीक्षण के बाद पंचायत के कार्यों की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया. उनके सर्वेक्षण के बाद पंचायत की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''यह सम्मान पूरे पंचायत और यहां की जनता की मेहनत का परिणाम है. हमने स्वच्छता, जल संरक्षण और हरियाली को लेकर लगातार काम किया है. प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना हम सबके लिए गर्व की बात है.''- संजीव भूषण गोपाल, मुखिया, महुआवा पंचायत

'जनता की मेहनत का परिणाम' : महुआवा पंचायत के मुखिया संजीव भूषण गोपाल ने कहा कि यह सम्मान पूरे पंचायत और यहां की जनता की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने बताया कि पंचायत ने स्वच्छता, जल संरक्षण और हरियाली को लेकर लगातार काम किया है. प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान आने वाले समय में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा.

महुआवा पंचायत में तालाब किनारे बने घाट
महुआवा पंचायत में तालाब किनारे बने घाट (ETV Bharat)

अन्य पंचायतों के लिए बनेगी प्रेरणा : स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सम्मान सिर्फ महुआवा पंचायत ही नहीं, बल्कि पूरे सीतामढ़ी और बिहार के लिए गर्व का विषय है. पंचायत की इस सफलता से अन्य पंचायतों को भी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. महुआवा पंचायत अब बिहार में ग्रामीण विकास और हरित अभियान की मिसाल बन चुकी है. गांव के मुखिया ने बता दिया कि अगर ईमानदारी और लगन हो तो कोई भी मिसाल खड़ी कर सकता है.

महुआवा पंचायत में ओपन जिम निर्माण
महुआवा पंचायत में ओपन जिम निर्माण (ETV Bharat)

महुआव पंचायत में सुविधाएं : गांव में बड़ी खूबसूरत तरीके से घाटों का निर्माण किया गया है. पूरे पंचायत में साफ-सफाई पर बेहतरीन काम किया गया है. बायो गैस संयंत्र लगे होने से गांव में लोगों के लिए ऐसे संकट की घड़ी में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां का बायो गैस संयंत्र की सप्लाई कई घरों में पहुंचती है. बटन घुमाते ही गैस चूल्हे धधकने लगते हैं. एक साथ कई पौधों का रोपण और वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में इस गांव पंचायत ने मिसाल कायम किया है.

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