बिहार में बदमाशों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एनकाउंटर में तीन अपराधियों को लगी गोली
दिनेश यादव हत्याकांड की जांच कर रही सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एनकाउंटर में तीन बदमाशों को दबोचा गया है. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र
Published : October 7, 2026 at 9:00 AM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ से इलाके में सनसनी फैल गई. रीगा-परसौनी थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने बाइक सवार तीन संदिग्धों को देखा. पुलिस के मुताबिक, टीम को देखते ही तीनों भागने लगे और पीछा किए जाने पर फायरिंग शुरू कर दी.
पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई
पुलिस का दावा है कि अपराधियों की गोलीबारी के बाद टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में तीनों संदिग्धों के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2026 . . #sitamarhipolice #HaiTaiyarHum #BiharPolice #CrimeAndControl @bihar_police @BiharHomeDept https://t.co/Oys1xbSJL4— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) October 7, 2026
दिनेश यादव हत्याकांड का आरोपी भी घायल
एसपी अमित रंजन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घायलों की पहचान रीगा थाना क्षेत्र के रामनगरा निवासी सुनील कुशवाहा, बेलसंड थाना क्षेत्र के मणि कुमार और गढ़ा थाना क्षेत्र के इंदल कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सुनील कुशवाहा दिनेश यादव हत्याकांड का अभियुक्त है.
सूचना मिलते ही पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस के मुताबिक, सुनील कुशवाहा और उसके साथियों के रीगा-परसौनी इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी. एसपी के निर्देश पर रीगा थानाध्यक्ष और एसआईटी की टीम सक्रिय हुई और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई. इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों पर पुलिस की नजर पड़ी.
"पुलिस को देखते ही तीनों बदमाश बाइक मोड़कर भागने की कोशिश में गिर पड़े. उन्होंने बाइक छोड़कर भागना शुरू किया इस दौरान पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. तीनों घायल हो गए जिन्हें पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. तीनों आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है एक आरोपी सुनील कुशवाहा दिनेश यादव हत्याकांड का आरोपी है."- सीतामढ़ी पुलिस
बाइक छोड़कर भागे, फिर चली गोलियां
पुलिस को देखते ही तीनों बाइक छोड़कर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा किया तो कथित तौर पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. मुठभेड़ के दौरान तीनों को गोली लगी और उन्हें मौके से ही पुलिस ने कब्जे में ले लिया.
सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूस बरामद
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीनों की तलाशी ली. एसपी के अनुसार, उनके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक बैग और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं. हथियार और कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है.
हत्याकांड से लेकर हथियार सप्लाई तक जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार और कारतूस कहां से आए. साथ ही सुनील कुशवाहा के साथ मौजूद मणि कुमार और इंदल कुमार की भूमिका भी खंगाली जा रही है. पुलिस दिनेश यादव हत्याकांड से तीनों के संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है.
इलाज के बाद होगी पूछताछ
तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, इलाज पूरा होने के बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी. पूछताछ में हथियार के स्रोत, आपराधिक नेटवर्क, बाइक और दिनेश यादव हत्याकांड में उनकी भूमिका को लेकर अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.
इलाके में मचा हड़कंप
देर रात हुई फायरिंग से रीगा-परसौनी इलाके में हड़कंप मच गया. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई एसपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है. आरोपियों के इलाज और पूछताछ के बाद मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.
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