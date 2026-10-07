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बिहार में बदमाशों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एनकाउंटर में तीन अपराधियों को लगी गोली

पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में तीन बदमाशों को लगी गोली ( ETV Bharat )