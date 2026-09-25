बड़े बिजनेसमैन पर लगे गंभीर आरोप, कांग्रेस नेता ने कहा - 'लड़कियों का करते थे यौन शोषण'
आरोप जेम ग्रेनाइट के मालिक आर वीरमणि पर लगे हैं. पुलिस ने किया गिरफ्तार.
Published : September 25, 2026 at 2:47 PM IST
चेन्नई : देश के बड़े ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि पर कई सालों तक बच्चों के साथ भयानक दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. मामले में नवंबर 2024 में ही शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप के अनुसार पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के नाम पर मामले को सार्वजनिक नहीं किया. शिकायत तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के अध्यक्ष एम. पी. रंजन कुमार ने की थी.
अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार शांति नाम की एक महिला और उसके पति महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों वीरमणि के एक घर की देखभाल करते थे. आरोप है कि इसी घर में लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था. पुलिस वीरमणि, शांति और महेंद्र से पूछताछ कर रही है. इस मामले में ब्लैकमेलिंग की भी शिकायतें हैं.
मामले की शिकायत कांग्रेस नेता रंजन ने की थी. रंजन का आरोप है कि डीएमके के दबाव की वजह से इस मामले में समय पर कोई जांच नहीं की गई. उन्होंने इस मामले में तमिलगा मक्कल मुन्नेत्र कझगम के अध्यक्ष जॉन पांडियन पर भी आरोप लगाए हैं. रंजन के अनुसार पांडियन ने उनके वकील को धमकाया था. हालांकि, पांडियन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
पांडियन ने उलटे रंजन पर गंभीर आरोप लगाए. उनके आरोप के अनुसार रंजन और शांति वीरमणि के पास 20 करोड़ रुपये ऐंठने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला. रंजन ने इन आरोपों को नकार दिया.
कांग्रेस नेता रंजन ने कहा कि डीएमके सरकार ने जानबूझकर इस मामले को दबाए रखा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद से इस मामले में प्रगति हुई है. हालांकि, डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने इन आरोपों को सही नहीं बताया. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.
कांग्रेस नेता रंजन ने कहा, "जब मैंने 2024 में ही शिकायत दर्ज कराई थी, तो मेरी शिकायत के आधार पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें अक्टूबर 2025 में शिकायत मिली ?" पीड़िता ने वीरमणी का जिक्र किए बिना दावा किया कि जब उन्होंने बकाया पेमेंट के लिए एक व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजा, तो पांडियन ने उनके वकील को डराया-धमकाया और टीएमएमके प्रमुख ने उनके बारे में "बुरी बातें" भी कहीं.
तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेश कुमार अग्रवाल ने जेम वीरमणि पोक्सो मामले की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है. कहा जाता है कि शिकायत के साथ अहम वीडियो सबूत भी दिए गए थे. इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच की गई. पिछले महीने इस मामले में जेम ग्रेनाइट्स के मालिक वीरमणि और उनके साथियों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
आरोप थे कि मामले की शुरुआती जांच ठीक से नहीं की गई थी. खासकर, मामले में कार्रवाई न करने के कारणों को लेकर पुलिस जांच पर कई सवाल उठाए गए थे.जब इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, तब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर रहे आईपीएस अधिकारियों, एडीजीपी अरुण, आई कन्नन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यास्मीन और अन्य अहम पुलिस अधिकारियों का कल (24 सितंबर) वेटिंग लिस्ट में तबादला कर दिया गया.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमअहम पुलिस अधिकारियों के तबादले के अगले ही दिन, डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है.आदेश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया क्योंकि यह पोक्सो मामला था और इसमें नाबालिगों के प्रभावित होने का मुद्दा शामिल था. एसआईटी का गठन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच में दर्ज और जेम वीरमणि से जुड़े पोक्सो मामले की जांच के लिए किया गया है.
जांच समिति में शामिल अधिकारी - इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, थेनमोझी आईपीएस, चेन्नई वेस्ट जोन की जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर), दिशा मित्तल आईपीएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मीडिया रिलेशंस ऑफिसर, मुथरासी आईपीएस और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध), गीतांजलि शामिल हैं.
आदेश में कहा गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चेन्नई पुलिस कमिश्नर अमलराज की देखरेख में काम करेगी और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर, टीम की जांच के लिए जरूरी पुलिसकर्मी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे.यह समिति इस मामले में अब तक हुई जांच से जुड़ी सभी फाइलों, इकट्ठा किए गए दस्तावेजों, मिले सबूतों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी.कहा जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात की भी जांच करेगी कि पिछली जांच में क्या कार्रवाई की गई और क्या नहीं, और इसके क्या कारण थे.
इस मामले में कार्रवाई से बचने के लिए पैसे के लेन-देन की रिपोर्टों की भी अलग से जांच की योजना है. इसके लिए, बताया गया है कि टीमें मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच करेंगी.कहा जा रहा है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एक यूनिट के तौर पर की जाएगी, और मामले में शामिल लोगों और उनकी मदद करने वालों की पहचान करने की जांच दूसरी यूनिट के तौर पर की जाएगी.इसके जरिए, अब तक हुई जांच में छूटी हुई जानकारी, नए सबूतों और मामले से जुड़े लोगों की पूरी जांच की जाएगी.
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