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बड़े बिजनेसमैन पर लगे गंभीर आरोप, कांग्रेस नेता ने कहा - 'लड़कियों का करते थे यौन शोषण'

आरोप जेम ग्रेनाइट के मालिक आर वीरमणि ( ETV Bharat )

चेन्नई : देश के बड़े ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि पर कई सालों तक बच्चों के साथ भयानक दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. मामले में नवंबर 2024 में ही शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप के अनुसार पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के नाम पर मामले को सार्वजनिक नहीं किया. शिकायत तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के अध्यक्ष एम. पी. रंजन कुमार ने की थी. अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार शांति नाम की एक महिला और उसके पति महेंद्र को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों वीरमणि के एक घर की देखभाल करते थे. आरोप है कि इसी घर में लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था. पुलिस वीरमणि, शांति और महेंद्र से पूछताछ कर रही है. इस मामले में ब्लैकमेलिंग की भी शिकायतें हैं. मामले की शिकायत कांग्रेस नेता रंजन ने की थी. रंजन का आरोप है कि डीएमके के दबाव की वजह से इस मामले में समय पर कोई जांच नहीं की गई. उन्होंने इस मामले में तमिलगा मक्कल मुन्नेत्र कझगम के अध्यक्ष जॉन पांडियन पर भी आरोप लगाए हैं. रंजन के अनुसार पांडियन ने उनके वकील को धमकाया था. हालांकि, पांडियन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है. पांडियन ने उलटे रंजन पर गंभीर आरोप लगाए. उनके आरोप के अनुसार रंजन और शांति वीरमणि के पास 20 करोड़ रुपये ऐंठने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला. रंजन ने इन आरोपों को नकार दिया. कांग्रेस नेता रंजन ने कहा कि डीएमके सरकार ने जानबूझकर इस मामले को दबाए रखा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद से इस मामले में प्रगति हुई है. हालांकि, डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने इन आरोपों को सही नहीं बताया. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो. कांग्रेस नेता रंजन ने कहा, "जब मैंने 2024 में ही शिकायत दर्ज कराई थी, तो मेरी शिकायत के आधार पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें अक्टूबर 2025 में शिकायत मिली ?" पीड़िता ने वीरमणी का जिक्र किए बिना दावा किया कि जब उन्होंने बकाया पेमेंट के लिए एक व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजा, तो पांडियन ने उनके वकील को डराया-धमकाया और टीएमएमके प्रमुख ने उनके बारे में "बुरी बातें" भी कहीं. तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेश कुमार अग्रवाल ने जेम वीरमणि पोक्सो मामले की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है. कहा जाता है कि शिकायत के साथ अहम वीडियो सबूत भी दिए गए थे. इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच की गई. पिछले महीने इस मामले में जेम ग्रेनाइट्स के मालिक वीरमणि और उनके साथियों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था.