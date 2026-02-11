ETV Bharat / bharat

गौरव गोगोई के कथित पाक कनेक्शन पर SIT रिपोर्ट दो दिन में MHA को भेजी जाएगी : सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( IANS )

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के कथित ‘पाकिस्तान लिंक’ की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट में कुछ खास विवरण शामिल करने के लिए फिर से काम किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी का उनका दौरा भी शामिल है, जिसका खुलासा गोगोई ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था. इसके बाद इसे गृह मंत्रालय (MHA) को भेजा जाएगा. दिसपुर के लोकसेवा भवन में मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि एसआईटी दो नए खुलासे शामिल करेगी - कि गोगोई की पत्नी को कथित तौर पर सीधे पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी और गोगोई अपने वीजा आवेदन में बताए बिना रावलपिंडी गए थे, जो पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर है. मुख्यमंत्री ने कहा, "ये खुलासे खुद गोगोई ने किए थे. एसआईटी रिपोर्ट में अब बदलाव करके एक-दो दिन में दिल्ली भेज दिया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि राज्य कैबिनेट ने पहले ही रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला कर लिया है. असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के अंदरूनी मामलों में कथित दखल की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी. शेख के बारे में कहा जाता है कि उसके गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से संबंध हैं. इससे पहले सरमा ने गोगोई, कोलबर्न और शेख के बीच ‘गहरे संबंध’ का आरोप लगाते हुए कहा था कि संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी जाती थीं. सरमा ने इस बात को खारिज कर दिया कि यह मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए इस विवाद की जरूरत नहीं है.