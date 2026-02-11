ETV Bharat / bharat

गौरव गोगोई के कथित पाक कनेक्शन पर SIT रिपोर्ट दो दिन में MHA को भेजी जाएगी : सरमा

सीएम सरमा ने कहा कि गौरव गोगोई ने वीजा में इसका जिक्र किए बिना रावलपिंडी का दौरा किया था, जहां पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के कथित ‘पाकिस्तान लिंक’ की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट में कुछ खास विवरण शामिल करने के लिए फिर से काम किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी का उनका दौरा भी शामिल है, जिसका खुलासा गोगोई ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था. इसके बाद इसे गृह मंत्रालय (MHA) को भेजा जाएगा.

दिसपुर के लोकसेवा भवन में मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि एसआईटी दो नए खुलासे शामिल करेगी - कि गोगोई की पत्नी को कथित तौर पर सीधे पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी और गोगोई अपने वीजा आवेदन में बताए बिना रावलपिंडी गए थे, जो पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "ये खुलासे खुद गोगोई ने किए थे. एसआईटी रिपोर्ट में अब बदलाव करके एक-दो दिन में दिल्ली भेज दिया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि राज्य कैबिनेट ने पहले ही रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला कर लिया है.

असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के भारत के अंदरूनी मामलों में कथित दखल की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी. शेख के बारे में कहा जाता है कि उसके गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से संबंध हैं.

इससे पहले सरमा ने गोगोई, कोलबर्न और शेख के बीच ‘गहरे संबंध’ का आरोप लगाते हुए कहा था कि संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी जाती थीं. सरमा ने इस बात को खारिज कर दिया कि यह मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव जीतने के लिए इस विवाद की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, "यह चुनाव के बारे में नहीं है. यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि पाकिस्तान दिसपुर में प्रवेश न करे." गोगोई से एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की, इस पर सरमा ने कहा कि पुलिस अपनी रणनीति से काम करती है.

उन्होंने कहा, “जब लोग फंस जाते हैं, तो वे सच बता देते हैं. गोगोई ने अपने रावलपिंडी दौरे की बात इसी तरह मानी थी. अगर उन्हें सामान्य तौर पर बुलाया गया होता, तो उनके वकील यह पक्का करते कि ऐसी बातें कभी बाहर न आएं.”

केंद्र की भूमिका का जिक्र करते हुए सरमा ने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा. उन्होंने अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा, “पाकिस्तान से जुड़े मामलों को कोई नजरअंदाज नहीं करता. केंद्रीय गृह मंत्री एक्शन लेने वाले आदमी हैं. उनकी चुप्पी इशारा करती है कि क्या होने वाला है.”

गोगोई ने आरोपों को “फर्जी और नासमझ” बताकर खारिज कर दिया है और सरमा की पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को “सी-ग्रेड सिनेमा से भी बदतर” और “सुपर फ्लॉप” बताया था.

सरमा पर एक बांग्लादेशी मौलवी को फॉलो करने के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलवी पहले पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से मिले थे और गौरव गोगोई भी उनसे गुवाहाटी में मिले थे. सरमा ने कहा, "वे आधा सच बोलते हैं."

सरमा ने कहा कि उनके पास कांग्रेस के दिनों की मौलानाओं के साथ तस्वीरें हैं और उन्होंने उन्हें हटाया नहीं है. “मुझे सूफीवाद से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा, "मैंने कई दरगाहों का दौरा किया है," उन्होंने दोहराया कि जांच राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है, न कि चुनावी राजनीति से.

