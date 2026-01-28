ETV Bharat / bharat

'गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक' पर SIT रिपोर्ट 8 फरवरी को होगी सार्वजनिक: हिमंत

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तान के बीच कथित संबंधों के बारे में विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट 8 फरवरी को सावर्जनिक करेंगे.

इस बारे में मंगलवार को लोक सेवा भवन में कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने कन्फर्म किया कि कुछ गोपनीय विवरण सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एसआईटी जांच के मुख्य नतीजे 8 फरवरी को सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के साथ शेयर किए जाएंगे.

सरमा ने अपने एक्स हैंडल पर इस घोषणा का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, “आज कैबिनेट ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न और भारतीय नागरिक गौरव गोगोई से जुड़े एक संवेदनशील मामले से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की."

सरमा ने कहा, " पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद, कैबिनेट ने गृह और राजनीतिक विभाग को 7 फरवरी को एक औपचारिक कैबिनेट ज्ञापन पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें वे आगे क्या कदम उठाना चाहते हैं, यह बताया गया है, और गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया है कि वे 8 फरवरी को सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां तक हो सके, एसआईटी रिपोर्ट बताएं."