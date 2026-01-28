ETV Bharat / bharat

'गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक' पर SIT रिपोर्ट 8 फरवरी को होगी सार्वजनिक: हिमंत

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कैबिनेट के फैसले के आधार पर असम सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी.

Congress MP Gaurav Gogoi
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (file photo-PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तान के बीच कथित संबंधों के बारे में विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट 8 फरवरी को सावर्जनिक करेंगे.

इस बारे में मंगलवार को लोक सेवा भवन में कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने कन्फर्म किया कि कुछ गोपनीय विवरण सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एसआईटी जांच के मुख्य नतीजे 8 फरवरी को सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के साथ शेयर किए जाएंगे.

सरमा ने अपने एक्स हैंडल पर इस घोषणा का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, “आज कैबिनेट ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख, ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न और भारतीय नागरिक गौरव गोगोई से जुड़े एक संवेदनशील मामले से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की."

सरमा ने कहा, " पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद, कैबिनेट ने गृह और राजनीतिक विभाग को 7 फरवरी को एक औपचारिक कैबिनेट ज्ञापन पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें वे आगे क्या कदम उठाना चाहते हैं, यह बताया गया है, और गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया है कि वे 8 फरवरी को सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां तक हो सके, एसआईटी रिपोर्ट बताएं."

सरकार ने राष्ट्रीय मीडिया हाउस को भी 8 फरवरी की ब्रीफिंग में आने का न्योता दिया है, जिससे यह इशारा मिलता है कि राज्य रिपोर्ट के नतीजों को राष्ट्रीय महत्व का मामला मानता है. दिल्ली से नेशनल मीडिया का स्वागत है, और हम जरूरी इंतजाम करेंगे.

इस मामले में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई सीधे तौर पर शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, "पाकिस्तान के साथ उनके लिंक के सीधे सबूत हैं. कैबिनेट के फैसले के आधार पर, हम इस मामले में आगे कदम उठाएंगे."

खास बात यह है कि 2025 की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कथित लिंक को सामने लाने के लिए 10 सितंबर, 2025 की हाई-प्रोफाइल डेडलाइन तय की थी. हालांकि एसआईटी ने उस तारीख तक अपनी जांच रिपोर्ट जमा कर दी थी, लेकिन सरकार ने जनता में बताने से पहले एक विस्तृत आंतरिक समीक्षा का विकल्प चुना.

यह मामला मुख्य रूप से 2013 में गोगोई के सांसद रहते हुए 15 दिन के पाकिस्तान दौरे से जुड़े आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है.

ये भी पढ़ें- 'ताजा फ्लॉप शो', गौरव गोगोई ने 'पाकिस्तान लिंक' के दावे पर असम के सीएम का उड़ाया मजाक

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
HIMANTA ATTACKS GAURAV GOGOI
GAURAV GOGOI WIFE CONTROVERSY
IT REPORT ON GOGOI PAK LINKS
GAURAV GOGOIS PAKISTAN LINKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.