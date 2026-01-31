ETV Bharat / bharat

फोन टैपिंग मामले में SIT ने ठुकराई KCR की मांग, बोली-'रिकॉर्ड में जो पता है, वहीं होगी पूछताछ'

SIT ने केसीआर के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिद्दीपेट जिले के एररावल्ली स्थित अपने आवास पर पूछताछ करने की मांग की थी.

पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर. (फाइल) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 1:21 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 1:34 PM IST

हैदराबाद: फोन टैपिंग मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से पूछताछ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. SIT ने केसीआर की उस गुजारिश को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सिद्दीपेट जिले के एररावल्ली स्थित अपने आवास पर पूछताछ करने की मांग की थी. SIT ने साफ कर दिया कि वे वहां नहीं जा सकते और केसीआर को हैदराबाद में ही पूछताछ के लिए मौजूद रहना होगा.

एसआईटी ने केसीआर को रविवार, 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे हैदराबाद के नंदीनगर स्थित उनके आवास पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जांच टीम ने स्पष्ट किया है कि इस बार उन्हें बिना किसी चूक के पूछताछ में शामिल होना होगा. इस संबंध में नोटिस की एक कॉपी शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे उनके नंदीनगर निवास पर पहुंचा दी गई है.

मिली जानकारी के अनुसार जब SIT के अधिकारी नोटिस देने पहुंचे तो घर पर कोई मौजूद नहीं था. इसलिए उन्होंने शुरू में घर की दीवार पर नोटिस चिपका दिया. कुछ देर बाद, जब स्टाफ मिला तो उन्होंने उन्हें एक कॉपी दे दी.

SIT ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें KCR को केस की जांच के लिए ज़रूरी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था. इसका जवाब देते हुए, KCR ने उसी शाम SIT को जवाब दिया. अपनी 65 साल से ज़्यादा उम्र का हवाला देते हुए, उन्होंने SIT से CrPC की धारा 160 के प्रावधानों पर विचार करने और पूछताछ के लिए उनके घर आने का अनुरोध किया.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह नगर निगम चुनाव के नॉमिनेशन में व्यस्त थे और अनुरोध किया कि पूछताछ किसी दूसरी तारीख को की जाए. इसके बाद, SIT ने KCR के जवाब पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को एक खास मीटिंग की. कानूनी जानकारों की सलाह लेने के बाद, SIT ने KCR द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दिया. SIT ने KCR के अनुरोध को ठुकराने के कारण बताये.

  • हमने आपके चुनावी हलफनामे और विधानसभा रिकॉर्ड में दिए गए आपके आवासीय पते (नंदीनगर) के आधार पर CrPC की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया था. उस नोटिस को विधिवत स्वीकार और दर्ज किया गया था, जिसका आपने बाद में जवाब भी दिया.
  • मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को संबंधित पुलिस स्टेशन या उसके पास के किसी स्थान पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. इसलिए, हम आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार आपके हैदराबाद वाले आवास पर पूछताछ करने के लिए तैयार हैं.
  • जांच की जरूरतों और आपकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, हमने पूछताछ के लिए आपके नंदीनगर निवास को ही स्थान तय किया है. हम किसी अन्य स्थान पर पूछताछ करने के आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो आपका आधिकारिक निवास नहीं है.
  • इस जांच में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संवेदनशील दस्तावेजों के इस्तेमाल की जरूरत है. उन सभी को एररावल्ली ले जाना मुश्किल होगा. इसलिए, आपको रविवार दोपहर पूछताछ के लिए अपने नंदीनगर निवास पर उपलब्ध रहना होगा.

शुक्रवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर, पूर्व मंत्री हरीश राव और जगदीश रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के एररावल्ली फार्महाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. जिसमें फोन टैपिंग मामले में SIT द्वारा जारी किए गए नोटिस और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की रणनीति पर भी मंथन किया गया.

Last Updated : January 31, 2026 at 1:34 PM IST

