फोन टैपिंग मामले में SIT ने ठुकराई KCR की मांग, बोली-'रिकॉर्ड में जो पता है, वहीं होगी पूछताछ'

हैदराबाद: फोन टैपिंग मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से पूछताछ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. SIT ने केसीआर की उस गुजारिश को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सिद्दीपेट जिले के एररावल्ली स्थित अपने आवास पर पूछताछ करने की मांग की थी. SIT ने साफ कर दिया कि वे वहां नहीं जा सकते और केसीआर को हैदराबाद में ही पूछताछ के लिए मौजूद रहना होगा.

एसआईटी ने केसीआर को रविवार, 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे हैदराबाद के नंदीनगर स्थित उनके आवास पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जांच टीम ने स्पष्ट किया है कि इस बार उन्हें बिना किसी चूक के पूछताछ में शामिल होना होगा. इस संबंध में नोटिस की एक कॉपी शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे उनके नंदीनगर निवास पर पहुंचा दी गई है.

मिली जानकारी के अनुसार जब SIT के अधिकारी नोटिस देने पहुंचे तो घर पर कोई मौजूद नहीं था. इसलिए उन्होंने शुरू में घर की दीवार पर नोटिस चिपका दिया. कुछ देर बाद, जब स्टाफ मिला तो उन्होंने उन्हें एक कॉपी दे दी.

SIT ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें KCR को केस की जांच के लिए ज़रूरी जानकारी देने के लिए शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था. इसका जवाब देते हुए, KCR ने उसी शाम SIT को जवाब दिया. अपनी 65 साल से ज़्यादा उम्र का हवाला देते हुए, उन्होंने SIT से CrPC की धारा 160 के प्रावधानों पर विचार करने और पूछताछ के लिए उनके घर आने का अनुरोध किया.