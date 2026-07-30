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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी, आरोपी नौटियाल के देहरादून सरकारी आवास पर छापेमारी, SIT को मिले कई अहम सुराग

चमोली: बदरीनाथ धाम मंदिर के चर्चित चढ़ावा चोरी केस में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच तेज कर दी है. मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की कस्टडी मिलने के बाद एसआईटी उसे लेकर बुधवार को देहरादून पहुंची. देहरादून में एसआईटी ने आरोपी प्रमोद नौटियाल के देहरादून स्थित सरकारी आवास की तलाशी ली. करीब तीन घंटे चली कार्रवाई के दौरान टीम ने बैंक खातों, भूमि और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच की.

एसआईटी ने आरोपी के परिजनों से भी पूछताछ कर उसकी चल-अचल संपत्ति, बैंक लेनदेन और अन्य वित्तीय जानकारियां जुटाईं. एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में बदरीनाथ धाम थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) महादेव उनियाल ने बताया कि एसआईटी की टीम देहरादून स्थित सरकारी आवास पर जांच के लिए पहुंची थी. प्रारंभिक तलाशी में कोई बड़ी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन बैंक खातों, जमीन और अन्य संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई है. मामले की जांच अभी जारी है.

उधर, एसआईटी की पूछताछ के दौरान प्रमोद नौटियाल के बदरीनाथ स्थित सरकारी कमरे की तलाशी में चांदी के सिक्के, चांदी का नाग, चांदी की एक मूर्ति, नेपाली मुद्रा की 50-50 रुपये मूल्यवर्ग की दो गड्डियों के साथ ही लगभग पांच हजार रुपये भारतीय मुद्रा बरामद होने की जानकारी सामने आई है. जांच एजेंसी इन वस्तुओं के स्रोत और प्रकरण से उनके संबंध की भी पड़ताल कर रही है. पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी प्रमोद नौटियाल से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है.